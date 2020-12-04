2020紅什麼？全台「打卡景點」回顧盤點，台版大峽谷、地中海太美

2020年就快過完了，今年有去了哪些好玩的地方嗎？就算今年不能出國，台灣還是有超多漂亮又好拍的地方，快跟著小編一起看看 2020這些地方紅什麼！在最後的兩個月把還沒去過的 2020打卡景點蒐集起來吧~

2020全台打卡景點回顧盤點

2020全台打卡景點推薦＃1

鱷魚島

▲2020全台打卡景點推薦-鱷魚島。（圖／haixing0527, Instagram）

鱷魚島位在翡翠水庫的集水區，此處最一開始為福建移民居住的碧山村，當時因為需要建水庫所以請居民撤村。而這個小山丘也因為水庫的興建變成了一座島，這座島的外型酷似一隻巨大的鱷魚趴坐在碧綠的水面上非常令人印象深刻。

2020全台打卡景點推薦＃2

石梯坪單面山

▲2020全台打卡景點推薦-石梯坪單面山。（圖／imannchi, Instagram）

石梯坪位在花蓮的豐濱鄉靠近台東的位置，單面山特殊的紋理和形狀讓人彷彿身處於奇幻世界之中。海蝕平台、海蝕崖、海蝕溝也是石梯坪很特殊的地形，內外營利的作用下讓著個地方的怪石們怪的可愛，自然也就成為2020不可錯過的打卡景點。

2020全台打卡景點推薦＃3

正濱漁港

▲2020全台打卡景點推薦-正濱漁港彩色屋。（圖／lj__902, Instagram）

在2019年爆紅的正濱漁港彩色屋，又有小威尼斯之稱。今年十月中舉辦的正濱漁港光雕秀，又再次吸引大量人潮前去拍照。繽紛的色彩就像到了義大利的威尼斯一樣，除了正濱漁港周邊潮境公園的飛天掃帚、忘憂谷也非常好拍，來個基隆一日遊一次蒐集2020最夯打卡景點吧！

▲2020全台打卡景點推薦-正濱漁港圖們咖啡。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2020全台打卡景點推薦＃4

水湳洞

▲2020全台打卡景點推薦-水湳洞。（圖／ir47363, Instagram）

去座山望海的瑞芳區旅行山水美景一次享有，其中水湳洞的大野狼與小綿羊岩，是瑞芳2020的打卡熱點。許多情侶、好姊妹都會坐在岩石上一起拍照。除了水湳洞這個打卡景點外，周邊的濂洞國小、陰陽海、十三層遺址也都非常好拍！

2020全台打卡景點推薦＃5

日落大道

▲2020全台打卡景點推薦-通霄日落大道。（圖／bb211019, Instagram）

小編挺喜歡通霄鎮的，通霄鎮有很多可看之處，除了這條像電影場景般的日落大道外，心型公路、新埔車站和白沙屯媽祖廟也通通位在通霄。開在這條超美的日落大道上，就像一路迎向大海的方向去送夕陽回家非常浪漫。

2020全台打卡景點推薦＃6

龍蝦洞

▲2020全台打卡景點推薦-龍蝦洞。（圖／jrubyinhouse, Instagram）

小編在2018年時去過龍蝦洞，是民宿老闆帶我們去的，當時這個地方是當地人的私房秘境沒什麼遊客。但是這個地方在不能出國的2020年美麗再也包不住了！吸引大量網美們拍照的龍蝦洞，天然的海蝕洞穴和拍打上岸的浪花風景美不勝收。希望來這邊的遊客不要破壞生態，帶走自己的垃圾把這一片美好繼續保留下去，讓我們為大海貢獻一小份心力吧！

2020全台打卡景點推薦＃7

網美老木

▲2020全台打卡景點推薦-網美老木。（圖／________531.y, Instagram）

到離島偽出國是大家2020年的小確幸，船一坐飛機一搭就令人感覺幸福感滿滿。網美老木這個2020爆紅的打卡景點也是位在小琉球啦！這個漂流木因為颱風的關係被帶到小琉球，它剛好卡在兩顆石頭的中間，配上海天一色的美景讓這個地方成為2020年小琉球的重點打卡地啦！

2020全台打卡景點推薦＃8

芹壁村

▲2020全台打卡景點推薦-芹壁村。（圖／wss627, Instagram）

芹壁村大部分的建築由花崗岩構成，大地色的建築配上幽幽藍藍的大海，看了心情就放鬆不少。漫步在芹壁村就像在走在希臘的街道上一樣，海景配咖啡非常令人享受。從芹壁村的制高點看下去就像台版的地中海，不能出國的今年在這想像一下南歐的風情也很不錯。

2020全台打卡景點推薦＃9

沙美老街

▲2020全台打卡景點推薦-沙美老街。（圖／liliantsaily, Instagram）

沙美老街是金門最早形成市集的地區之一，雖然今日有些沒落，但街道上豎立著整齊又復古的招牌可以想像過往繁華的場景。在2020年的夏天，小編的IG出現超多人跑到沙美老街打卡，在沙黃色的頹屋裡拍照就像到了摩洛哥一樣，拍張充滿異地風情的照片成了2020年大家熱愛的事情之一。

2020全台打卡景點推薦＃10

翡翠谷

▲2020全台打卡景點推薦-翡翠谷。（圖／tienjunliu, Instagram）

想抵達位在花蓮秀林鄉的水簾式瀑布—翡翠谷，必須先經過又深又黑且完全無照明的山洞後才會抵達。抱著想玩水、想拍照的心態小編在七月份時也去了一趟，在經過隧道時真的有點可怕讓人心裡的探險慾up up！當時是熱到不行的夏天，來玩水的小朋友、來拍照的網美通通被這個山林美景吸引來，讓這個地方成為花蓮的2020夏日打卡景點。

2020全台打卡景點推薦＃11

鳩之澤

▲2020全台打卡景點推薦-鳩之澤。（圖／wenzhenzhu.01, Instagram）

11月的秋冬之際最適合出遊泡湯，天氣變涼出遊不會大汗淋漓，到鳩之澤泡泡溫泉暖身又暖心。除了自己下去泡湯在這邊玉米和水煮蛋也是能泡湯的，鳩之澤有規劃煮蛋池大家可以自己帶食材或者到販賣部購買和租借竹簍，享受用溫泉水煮食的樂趣。(請避免帶口味過重或海鮮類食材到煮蛋池烹煮喔！)

▲2020全台打卡景點推薦-鳩之澤湯池。（圖／unaaaaa2020, Instagram）

2020全台打卡景點推薦＃12

老梅迷宮

▲2020全台打卡景點推薦-老梅迷宮。（圖／rainie12352, Instagram）

老梅綠石槽是北部很經典的好拍景點，每年3~5月海岸的海溝和石頭換上了充滿春天氣息的綠地毯，到了這邊拍照還可以順遊知名的2020打卡景點—老梅迷宮。紅磚牆的迷宮因特殊的外型加上四周空曠荒蕪的樣貌，從空拍俯視就像外星人留下的圖騰記號而讓此處爆紅。

▲2020全台打卡景點推薦-老梅綠石槽。（圖／mtc.omia, Instagram）

2020全台打卡景點推薦＃13

象鼻岩

▲2020全台打卡景點推薦-象鼻岩。（圖／sivanxie, Instagram）

2020最紅的水上活動非SUP莫屬了！SUP全名為Stand-Up Paddle被翻譯為立槳衝浪，是一種結合版與槳的水上活動，比起獨木舟來的刺激但又比衝浪來的安全好上手。

在象鼻岩華SUP立槳成為2020年的熱門活動，該活動掀起象鼻岩的打卡熱潮。清晨天還未亮在教練的指導下學習SUP技巧，天色快亮時下水前進在海面上迎日出，是小編今夏最難忘的回憶。

2020全台打卡景點推薦＃14

水牛坑

▲2020全台打卡景點推薦-水牛坑。（圖／annachen_0205, Instagram）

林口水牛坑荒漠峭壁的景致像極了美國大峽谷，時而還會看到牛群吃草的場景令人有置身美國西部的錯覺。但其實這邊原本是綠油油的小山丘，因為砂石盜採才變成現在光禿禿的樣子，然這個美麗的錯誤始得荒涼的景色別有一番風味。

2020全台打卡景點推薦＃15

橙香森林

▲2020全台打卡景點推薦-橙香森林。（圖／ruru1419, Instagram）

橙香森林位在苗栗的頭屋，可愛的園區種滿了黃橙橙飽滿又多汁的橘子。除了橘子園內還有草地區、玻璃咖啡屋和超療癒的小兔子。橙香森林附近還有雅聞七里香玫瑰莊園和明德薰衣草森林，到頭屋附近把2020打卡景點都裝入口袋吧！

想知道更多台灣打卡景點資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」