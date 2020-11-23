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神社市集、百年古蹟、嘉義星夜市集！盤點全台5大「快閃特色市集」把握這週開逛

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／好市邸家臉書專頁、森山市集臉書專頁、富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁、藏仙神社市集提供、嘉義市市長黃敏惠臉書專頁
圖／好市邸家臉書專頁森山市集臉書專頁富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁、藏仙神社市集提供、嘉義市市長黃敏惠臉書專頁

11月除了陸續迎來各大耶誕景點，其實全台各地也散佈了具備美度、質感、在地特色的市集，有的在古蹟、美術館，有的甚至直接辦在神社，一個比一個新奇、豐富，準備讓民眾大開眼界。今日就為大家特搜全台5大期間限定市集必逛，活動皆於本週快閃，全為免費入場，大家看完之後快選擇一個最心儀的地點，來場市集饗宴吧。

11/28-11/29：桃園「藏仙神社市集」

圖／藏仙神社市集提供
圖／藏仙神社市集提供

偽出國體驗無極限！全台首場實際於神社舉辦的「藏仙神社市集」即將於11/28、11/29登場，不僅能免門票欣賞日式古蹟，還集結約20間特色攤商，民眾得以品嚐日式小吃，像是烤糰子、抹茶蕨餅等，還能邊逛質感小物邊聽免費音樂會，更特別的是能夠穿上浴衣與木屐，秒飛日本出遊。

藏仙神社市集
地址：桃園市桃園區成功路三段200號（桃園神社）
日期：11/28-11/29 11:00-19:00

11/27-11/29：台中「富地市場」草悟廣場試營運

圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁

有台版築地市場之稱的「富地市場」主打遊牧市集為概念，日前轉戰草悟廣場，11/14起每週五至日試營運，消息一出吸引各大品牌表達加入意願，其中米其林必比登推薦「富狀元豬腳」、旋轉木馬主題小店「艸水木堂」、排隊名店「白水豆花」等的固定陣容也引起饕客討論度。目前每週出攤店家不一，每場有逾60品牌等著大家嚐鮮，有機會吃到老文青老滷味、老記油飯、法式可麗餅等經典小吃，正式開幕後將一路展至明（2021年）6月，有興趣的人別忘了把握11月份的最終場哦！

富地市場
地址：台中市西區英才路534號（草悟廣場）
日期：11/27 16:30-21:30；11/28-11/29 14:30-21:30

11/28-11/29：嘉義「星驛市集」

圖／嘉義市市長黃敏惠臉書專頁
圖／嘉義市市長黃敏惠臉書專頁

嘉義人要逛！嘉義市政府連兩周於北門火車站前舉辦「星驛市集」，首週以小農及木藝為主題圓滿落幕，星空下的夢幻燈飾也被民眾稱讚燈光氣氛佳。而即將來臨的11/28及11/29，分別為咖啡市集及惜物市集，現場同樣會有集合北門驛創意品牌的攤位及音樂會，周邊還有機會賞見阿里山火車進站，尚未前往的民眾可把握時間前往。

星驛市集
地址：嘉義市北門車站站前廣場（沉睡森林旁）
日期：11/28-11/29 16:00-21:00

即日起至12/13：台南「好市邸家」

圖／好市邸家臉書專頁
圖／好市邸家臉書專頁

已有120年歷史的「原台南縣知事官邸」經改造後，變身「知事官邸生活館」，11/8首度對外開放，成為台南新亮點。而官方也乘勝追擊，11/21起推出週末限定的古蹟市集，每週邀請各大在地特色品牌，像是台南熱門小吃「糯夫米糕」、文青咖啡館「木蘭咖啡」都備受歡迎。除了逛市集、看表演、體驗手作與吃美食，好市邸家也精心規劃3大活動，凡消費滿300元，可於官邸體驗「似顏繪」的人像速寫；滿額600元可換上囍袍與和服，最應景古蹟網美照立馬收入囊中；滿額1000元則能坐上全台市集唯一的人力拉車，在文化含義最濃烈的「好市邸家」市集感受最強復古回憶。

好市邸家
地址：台南市東區衛民街1號（台南知事官邸）
日期：即日起-12/13（每週六日限定） 13:00-19:00

11/28-11/29：台南「森山市集」2.0

圖／森山市集臉書專頁
圖／森山市集臉書專頁

台南「森山市集」去年初登場備受好評，今年第二屆重磅回歸，參與品牌超過120攤位，結合飲食、生活選物、手作、藝文表演，打造獨一無二的市集體驗。當中，首度出攤的在地甜點夯店「Mi Cazuela移動的鍋子」、主打大人系甜點的「Sommwhere那個那裡」、老屋人氣丼飯料理「毛丼」令人期待，還有360度露天獨立書店、藝術造景，搶攻最美市集稱號。

2020森山市集
地址：台南市美術館二館（永福路與友愛街廣場）
日期：11/28-11/29 14:00-20:00

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