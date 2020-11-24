呆萌貓熊、草泥馬太療癒！「全台6大動物園」走透透，特色介紹一次看

出外郊遊不知道去哪裡，去動物園就對啦！光是四處走走看看，就能被動物的萌樣療癒身心。那麼你知道台灣除了木柵動物園外，還有幾個動物園呢？今天小編就帶你來認識全台灣的動物園，比較看看它們有什麼不同之處。

全台動物園特色比一比

台北市立木柵動物園

台北市立木柵動物園。 圖／kkday

台北市立木柵動物園。 圖／Flickr

穿山甲館

穿山甲館。 圖／kkday

鼎鼎大名的台北市立動物園，又稱「木柵動物園」，佔地165公頃之廣，是全台佔地面積最大的動物園，也是不少北部大小孩的童年回憶，熊貓館更一度風靡全台媒體版面。除了熊貓外，無尾熊、大象也是園內的明星動物，2019年還鑼鼓喧騰地揭幕耗時13年斥資3.9億打造的熱帶雨林室內館（穿山甲館），引進樹懶、水豚等新物種入住。台北市立動物園最方便的是搭乘台北捷運就可以抵達，逛完動物園後，還能順便搭貓空纜車上山喫茶看夜景～

小編小提醒：動物園的室內館周一會輪流公休，去之前可以上市立動物園官網確認一下喔。

地址：台北市文山區新光路二段30號

開放時間：

周一至周五：09:00–17:00

周六、周日：08:30–17:00

（16:00後停止入園）

動物展示：9:00 – 16:30

新竹市立動物園

新竹市立動物園。 圖／Flickr

新竹市立動物園。 圖／IG, ouchiaan_photography

新竹市立動物園。 圖／IG, yura__tzu.tzu

作為全台第一座動物園，新竹動物園從日治時代便創立，2017年時休園進行「新竹動物園再生計畫」，在2019年底重新開園時再度掀起討論熱潮。主打「沒有籠子的動物園」，給動物更寬敞的友善空間，還能近距離的與動物接觸，大概可榮登全台最開放的動物園，旅客可以餵鹿、觀賞河馬刷牙、老虎餵食秀等。園區小而美，不用擔心逛到腿斷，春季還可順遊到旁邊的麗池公園賞櫻花，是假日輕旅行的好去處。

地址：新竹市東區食品路66號

開放時間：周二至周日：09:00–17:00（周一休園）

新竹綠世界生態農場

新竹綠世界生態農場。 圖／KLOOK

新竹綠世界生態農場。 圖／KLOOK

「新竹，北埔，綠世界～」，看到文字耳邊有沒有響起熟悉的廣告詞？綠世界是新竹北埔佔地70多公頃的生態農場，其中有超過50公頃保留了天然的原始森林和湖泊，還有仙人掌、落羽松步道，總之是個非常綠的農場！園區內鳥的種類非常多，多到小編小時候還一度以為綠世界是個鳥園呢。一天會有三個時段的羊駝放風時間，假日不妨來到綠世界和羊駝拍張面對面合照❤

地址：新竹縣北埔鄉7鄰20號

開放時間：08:30–17:30

六福村野生動物王國

六福村野生動物王國。 圖／Flickr

六福村野生動物王國是六福村遊樂園區內的動物園，也是去到六福村絕對要記得去的景點。可以體驗到環尾狐猴在你身上跳上跳下或在特製鐵籠車中觀看猛獸餵食。主打動物擁有野生生活區，旅客可以乘坐遊覽巴士看孟加拉虎、黑熊、非洲獅子，非常有非洲大草原的既視感，也是台灣唯一一個有這種體驗的動物園。

小編小提醒：每周三為動物禁食日，鐵籠車行程「勇闖猛獸島」公休。

地址：新竹縣關西鎮60號

開放時間：09:30–17:00

台南頑皮世界野生動物園

台南頑皮世界野生動物園。 圖／kkday

台南頑皮世界野生動物園。 圖／kkday

台南頑皮世界野生動物園。 圖／Flickr

台南頑皮世界野生動物園。 圖／kkday

頑皮世界是台南老字號、不受圍籬設限的半開放式動物園，園內有兩千多之動物，圍籬大多很低，旅客可以近距離觀察、餵食動物，好比餵食水豚君就是頑皮世界人氣最高的活動！現場還會有解說動物知識的劇場表演、旋轉木馬等室內遊樂設施，小朋友來一定會玩得不亦樂乎～

地址：台南市學甲區頂州里75-25號

開放時間：09:00–17:00

高雄壽山動物園

高雄壽山動物園。 圖／kkday

高雄壽山動物園。 圖／Flickr

已經40多歲的高雄壽山動物園是南部最大的公立動物園，也是全台門票最便宜的動物園。大量採用玻璃圍籬，視線動態很好，梅花鹿和鳥園區更是直接去掉圍欄，讓動物自在趴趴走。園方每天都會免費發放牧草給旅客餵波爾羊，園區內的親水廣場也很適合夏天戲水（逛動物園最怕中暑了，你懂的），小編推薦大家逛完動物園後可以到西子灣看夕陽，為高雄輕旅行的一天畫上完美句點。

★夜宿壽山動物園｜夜間生態導覽

夜宿壽山動物園｜夜間生態導覽。 圖／kkday

動物園一般都會在傍晚關園，但其實夜晚的動物園也很熱鬧！壽山動物園開放旅客夜宿在園中，在深夜隨著導覽員出發了解夜行動物的生態習性，能邂逅與白天不同的動物，是很特別的體驗機會！

小編偷偷說：壽山動物園在2020年底前都是免費入場喔！（大心）

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

開放時間：周二至周日09:00–17:00（周一休園／16:30起停止入園）

看完以上的介紹，有沒有更了解台灣的動物園了呢？每個動物園都有著不同的特色，也藉著翻修不斷提升動物的生活品質，當你在人類世界感到疲憊，不妨讓動物的單純療癒你的心靈！有機會和動物近距離接觸時，也記得要溫柔小心、互相尊重喔～

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