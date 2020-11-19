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銀白色限定花海必拍！ 2020全台7大「芒草季」景點懶人包

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 /IG@himikochen、IG@gg_______1
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Lemon@ReadyGo

看著別人IG照片裡，滿山遍野得雪白芒花，除了讓人覺得心曠神怡，也讓人滿滿的羨慕嫉妒恨！誰說看芒草一定要去韓國？ReadyGo特別整理 2020全台7大芒草季景點懶人包，快跟著ReadyGo一起看看全台7大芒草景點哪裡最好拍！

#新北｜三角埔頂山三角點

圖 / IG@paipay_chiang
圖 / IG@paipay_chiang

有著台版「非洲大草原」之稱，三角埔頂山可是隱身大台北地區的黃金草原，除了得以遠眺大台北地區美景，每到秋季當你爬到最高點時，還能看到一大片菅芒花草原呢！但因為沿途尚未設置步道，所以如果你是想要來新北賞芒草，又想挑戰一點爬山樂趣的朋友，三角埔頂山是你的好選擇哦！

圖 / IG@wow_c_ee
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#新北｜金瓜石地質公園

圖 / IG@gg_______1
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如果你嚮往的是，彷彿漫步在雲端，眼前是一望無際的無敵海景，還有遍布山野的芒草作為相伴，那麼你一定要走訪金瓜石地質公園！金瓜石地質公園可是人煙稀少的九份私房景點，除了原始採礦時的石板步道以及充滿歷史風情的本山礦場，滿山谷的芒草也是美不勝收哦！

#台北｜陽明山國家公園、冷水坑步道

圖 / IG@mi.o49
圖 / IG@mi.o49

說到芒草，怎能不走訪一趟陽明山國家公園？每到秋天，陽明山上的芒草花海可是為整座山披上白黃衣裳，風吹時就像是動畫大師宮崎駿電影《風之谷》裡的金色花浪。如果想來趟陽明山賞芒之旅，那可千萬別錯過冷水坑步道、七星山、擎天岡、魚路古道哦！

圖 / IG@im.gina_lifestyle
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#南投｜集集和平社區花園

圖 / IG@wawa___116
圖 / IG@wawa___116

當別人都是在拍雪白的芒草花景時，我們就要來點不一樣！宛若現身粉紅棉花糖海，南投集集和平社區花園可是近期IG爆紅的超夯打卡景點，浪漫的粉紅粉黛亂子草可是掀起一股浪漫粉紅風暴呢！想要為你的版位增添一抹浪漫，不要錯過這個景點呦！

圖 / IG@yushanchiu
圖 / IG@yushanchiu

#台中｜台中中央公園

圖 / IG@butt2fly_
圖 / IG@butt2fly_

你有沒有想過，像桃樂絲一樣，自在愉悅的穿梭在稻田間、芒草裡，ReadyGo來滿足你的願望！位於台中的中央公園雖然沒有稻田，但是有一片比人還高的金黃色芒草花海任你穿梭！除了芒草花海，中央公園的石灰牆街道、純白色圓柱群、科湳愛琴橋也是新興打卡點不容你錯過！

#台南｜大內橋堤防

圖 / IG@himikochen
圖 / IG@himikochen

當你經過台南大內橋，便會有一片雪白的甜根子草花海線入眼簾，當你漫步在這片美麗的場景中，你便會成為初秋最美風景畫的主角。如果想要為自己收藏一張仙氣十足的照片，絕不能miss掉這個景點！

#高雄｜茂林國家風景區

圖 / IG@bj5940_777
圖 / IG@bj5940_777

你絕對不會相信！這彷彿剛下過大雪一般的美景竟然在台灣！位於高雄的茂林國家風景區除了擁有翩翩蝶影的夢幻紫蝶幽谷，這般美麗的雪白場景也隱藏在這座風景區裡頭，還不來尋寶？

看了這麼多美麗的芒草景點，還不準備換上你最美麗的衣服，拍出屬於你的秋季限定浪漫芒草美照？心動不如馬上行動，還不趕快規劃一下，這周末出遊行程就決定是「芒草之旅」啦！

延伸閱讀>>【2020落羽松】季節限定！北部落羽松漸漸紅了 彷彿置身國外

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