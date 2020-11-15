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台北耶誕城也玩很大！15家百貨+4大商圈「2020耶誕玩台北」11/27登場，歷年規模最大必逛

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
2019年活動示意圖。圖／臺北市商業處「台北響樂攻略」官網
2019年活動示意圖。圖／臺北市商業處「台北響樂攻略」官網

今年耶誕全台熱鬧不停歇！新北最夯「迪士尼耶誕城」日前正式亮燈後持續刷新搶拍潮，但其實除了新北歡樂耶誕城，本次台北也開大招，首度串聯15家百貨、4大商圈及許多特色店家，打造堪稱史上最大規模的「2020繽紛耶誕玩台北」，11/27起正式登場，截至2021/1/3一連38天讓台北人玩很瘋！

移動胖卡為耶誕玩台北的特色招牌之一。（圖為2019年活動示意圖）圖／臺北市商業處「台北響樂攻略」官網
移動胖卡為耶誕玩台北的特色招牌之一。（圖為2019年活動示意圖）圖／臺北市商業處「台北響樂攻略」官網

一年一度的「繽紛耶誕玩台北」今年大升級，活動範圍從以往的東區，擴增至台北東區、後站、華陰、朝陽4大特色區域，並聯手計劃去商圈及台北15家百貨，設置絕美耶誕燈飾街景，讓大家逛得過癮、隨時拍到手機沒電。

本回官方特別提供耶誕集章，活動期間到各大合作百貨逛街消費集章，不僅能享多項優惠，若以臺北市府LINE成功集滿3個章且消費滿500元，皆可憑消費滿額憑證兌換呆萌的臺北城市杯、熊讚耶誕杯，在家也能超應景。另外，活動期間的周末還有「耶誕巡迴胖卡」發車，跟隨移動胖卡台北趴趴走、參與限定活動，即可兌換耶誕好禮，大家快搶拍各大景點、準備打卡囉！

臺北城市杯、熊讚耶誕杯數量有限，兌完為止。（圖為2019年活動示意圖）圖／臺北市商業處「台北響樂攻略」官網
臺北城市杯、熊讚耶誕杯數量有限，兌完為止。（圖為2019年活動示意圖）圖／臺北市商業處「台北響樂攻略」官網

2020繽紛耶誕玩台北

活動時間：2020/11/27至2021/1/3

參與百貨：ATT 4 FUN、BELLAVITA、SOGO百貨、三創生活園區、大葉高島屋、台北101、台北信義威秀影城、京城時尚廣場、明曜百貨、美麗華百樂園、統一時代百貨台北店、新光三越、誠品信義店、微風集團、遠東百貨

活動商圈：台北東區、後站、華陰、朝陽

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