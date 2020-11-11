屏東又要下雪了！2020「屏東聖誕節」時間公布，浪漫「極光」打造雪國耶誕城

北台灣最大耶誕盛典在新北板橋，南部最美耶誕城在屏東！2020「屏東聖誕節」將於本月27日開展至明年3月1日，今年以「極光」做為主軸，打造白色的耶誕美景，12月24日起一連4天還有廣受好評的下雪活動，是一年一度國境之南不能錯過的浪漫「雪景」。 圖為2019「屏東聖誕節」。 圖／IG網友kuwei_0221授權

屏東聖誕節去年以「屏東下雪了」為主題，將屏東公園化做為北歐耶誕城，14座華麗裝置藝術繽紛又夢幻，超狂陣仗完全不輸新北耶誕城。2020屏東聖誕節已敲定於27日登場，主辦單位以極光為主題，規劃了10組應景燈飾，搶先曝光的造型燈飾「白色北極熊」佔據屏東公園內的一角，讓遊客一秒置身在北極圈的夢幻場景；除此之外，以極光為創作主軸的多款白色燈飾也將佈滿整座公園，想過浪漫白色耶誕節衝屏東準沒錯。

不僅如此，歷年大受好評的下雪活動今年也規畫12月24日起連4天登場，主辦單位將在屏東公園營造下雪場景，儘管今年因疫情無法出國賞雪，但國境之南滿足所有雪控的相思之苦！另外，主辦單位也會於周末安排親子活動，陪伴大小朋友一起度過一個令人難忘的耶誕節。去年錯過的朋友今年可要把握展期衝一波。

2020「屏東聖誕節」活動訊息

活動日期:109年11月27日至110年3月1日

地點：屏東縣屏東市公園路（屏東公園）

屏東聖誕節「屏東下雪了」活動訊息

時間:12/24、25、26、27，17:00-21:00

地點：屏東縣屏東市公園路（屏東公園） 圖為2019「屏東聖誕節」。 圖／IG網友kuwei_0221授權

圖為2019「屏東聖誕節」。 圖／IG網友kuwei_0221授權 圖為2019「屏東聖誕節」。 圖／IG網友kuwei_0221授權

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