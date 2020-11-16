全台11個「落羽松夢幻秘境」 去必景點＆CP值住宿推薦全收藏

每年秋冬正是欣賞落羽松的好時機！落羽松主要在秋冬時由綠轉紅，尤其到了年末、當整片的落羽松林與陽光交織形成的美景映入眼簾，那份感動真的是無法用言語形容的！落羽松主要分布在台灣的中北部和東部、今天小編就要來介紹全台各大落羽松林必去景點和高CP值的住宿！

台北大湖公園

台北大湖公園。 圖／IG, hawaiigirl0112

台北大湖公園內種植了許多落羽松，數量也不輸其他地方。這裡更有別個景點沒有的大湖，當一整片落羽松林倒映在湖上，那樣的美景真是用文字形容不出來的！（推薦給你：台北超夯打卡景點） 在周末好天氣與家人來公園散散步、野餐，邊曬太陽也邊欣賞落羽松，實在太愜意啦！在秋冬追尋落羽松腳步的你絕對不能錯過台北大湖公園！

推薦附近住宿☞台北宜家商旅

台北宜家商旅。 圖／agoda

台北宜家商旅離捷運站走路十多分鐘，旁邊就是三軍醫院，所以生活機能良好、不怕找不到東西吃~來到台北、最重要的就是交通了！自駕車又會很多，方便的大眾交通當然是考量要件！台北宜家商旅的裝潢色系偏黑、咖啡和白色系，給人一種沉穩的感覺。家具、擺設看的出來都有在保養、非常用心！台北宜家商旅提供的早餐也非常精緻、美味，絕對不輸給大飯店的菜色哦。

台北宜家商旅。 圖／agoda

台北宜家商旅房型主要是雙人房為主，房間內寬敞。內部裝潢非常精緻~浴室乾淨、水流量也足夠，還有大浴缸可以泡澡！台北的生活很繁忙、在熱鬧景點都會人擠人，當這時回到的旅店、躺在軟綿綿的大床上，是旅人最需要的啊！如此精緻高檔又舒適的旅店，推薦給想要在台北冒險的你。

地址：台北市內湖區成功路二段512號

附近景點：碧湖公園、內湖737商圈

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

桃園八德落羽松秘境

桃園八德落羽松秘境。 圖／IG, hank000086

桃園的落羽松林的地點在【桃園市八德區霄裡里浮覓16鄰１號旁】，用Google Map搜尋【八德興運國際公司】很容易找到。這片土地雖然是私人土地，但地主很大方地開放民眾可以進來拍照，也請大家好好愛護這片美麗的森林哦~

推薦附近住宿☞中壢古華花園飯店

中壢古華花園飯店。 圖／booking

座落在桃園的中壢古華花園飯店距離落羽松林開車不到半小時，整間飯店採富麗堂皇的設計，看到門口布置的紅色燈籠就可以看出這間飯店採中國風設計。房間空間寬敞、主要以雙人房為主，除了平常可看到的床型、還有加大雙人床可以選擇。

中壢古華花園飯店。 圖／booking

中壢古華花園飯店內也有各式餐廳可以選擇，包括西餐廳、中餐廳和港式飲茶等等，讓遊客可以有多樣選擇！中壢古華花園飯店內也有健身房和商務中心可以使用，更特別的是這間飯店還有酒藏！如果想要在晚餐與朋友聚餐、與另一半來個浪漫的燭光晚餐都非常推薦！

地址：桃園市中壢區民權路398號

附近景點：中壢觀光夜市、中原夜市

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

新竹北埔六塘落羽松

新竹北埔六塘落羽松。 圖／IG, jz_syue

新竹的落羽松林地點在【新竹縣北埔鄉上大湖村5鄰62號】，為什麼叫鏡面落羽松呢？湖面的倒映讓這裡的落羽松彷彿有著鏡面孿生之景一樣，當一座湖碰上了一片落羽松時，真是讓人想直奔那幻境啊！相較於桃園的落羽松林、這裡的人煙較少，如果不想人擠人的遊客可以參考這裡哦！

推薦附近住宿☞新竹福華大飯店

新竹福華大飯店。 圖／booking

在這邊小編要推薦大家新竹福華大飯店，它位於新竹市區、距離鏡面落羽松開車約半小時。這間飯店鄰近各大景點、離新竹火車站只要３分鐘，距離新竹景點城隍廟和北大教堂交通皆方便。飯店內有商務中心、游泳池、桌球、撞球、三溫暖和健身房可以使用，讓在此落腳的遊客可以讓身體有放鬆時間！

新竹福華大飯店。 圖／booking

新竹福華大飯店的房型主要是單人和雙人為主，適合因商務、或是夫妻情侶檔來到這邊，每間房間都是使用席夢思名床，躺在如此舒適的床上、一整天的疲勞彷彿都不見了啊！每間房間也有保險箱、不必擔心安全問題。新竹福華大飯店餐廳有提供早中晚餐，精緻、營養豐富的各國飲食讓人垂涎三尺。來住這邊絕對是物超所值！

地址：新竹市北區中正路178號

附近景點：新竹城隍廟夜市、新竹市立動物園

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

宜蘭游家農場落羽松

宜蘭游家農場落羽松。 圖／IG, cindy_xu3ejo3

位在宜蘭中興路上的游家農場雖是私人場所，卻有免費開放給喜歡落羽松的朋友們參觀，矗立在兩旁的落羽松加上池塘裡的睡蓮，隨便按一下快門都是張風景照！到游家農場欣賞落羽松的朋友一定要一起維護、保護環境哦！如果湧進太多人沒一同保護落羽松的話，農場可能就不會這麼大方的開放給大家免費參觀了！

推薦附近住宿☞宜蘭羅東玖屋文旅

宜蘭羅東玖屋文旅。 圖／booking

來到宜蘭羅東要住哪裡呢？在這邊要推薦大家宜蘭羅東玖屋文旅，雖然它叫做客棧，但內部的設計可是非常現代、充滿線條感的飯店哦！簡單卻優雅大方可說是這間飯店的代名詞，大廳以白色為主，乾淨卻不失個性。這間飯店提供各種會議和婚宴活動，當然也有餐廳、主要提供早餐、採自助式，讓落腳於此的遊客可以讓遊客充飽電再出發哦！

宜蘭羅東玖屋文旅。 圖／booking

宜蘭羅東玖屋文旅的房型從商務、三人到四人都有，特別的是這間飯店也有提供無障礙房間、但僅有一間，如果想訂此房間的人行動要快哦！宜蘭羅東玖屋文旅每間房空間都非常寬闊、簡樸，住起來非常舒適，浴室採乾溼分明，也都相當乾淨，挺適合一家大小來、不怕太小、會擠。

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路511號

附近景點：羅東運動公園、羅東林業文化園區

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

花蓮鈺展苗圃

花蓮鈺展苗圃。 圖／IG, jiazhengwang6968

在東華大學附近的鈺展苗圃，也是花蓮著名的落羽松景點。鈺展苗圃的腹地不大，不需要花太長的時間就可以逛完一圈，很適合帶著家中老小一起來參觀。如果要來這裡拍落羽松的人，不妨多排幾個景點。園區內酌收入場費、沒有提供廁所，到鈺展苗圃欣賞落羽松的人可要注意了！

花蓮雲山水落羽松

花蓮雲山水落羽松。 圖／IG, aves_hsiao)

花蓮雲山水的美景每個人應該都聽說過，一座寬廣的湖被一棵棵的樹環繞著，使人嘆為觀止。雖然這是一片私人土地，但地主大方地開放民眾進來參觀、拍照，環繞一大片翠綠的湖、在樹蔭下拍照乘涼，好不愜意～

推薦附近住宿：花蓮雲山水樸耕園民宿

花蓮雲山水樸耕園民宿。 圖／agoda

花蓮雲山水樸耕園民宿就位於雲山水裡，你可以在這一整天地享受大自然的洗禮，民宿有提供多項器材、活動供住宿者使用、體驗。例如有設計高挑的交誼廳、也能在室內透過窗戶欣賞雲山水的美，還有附設家庭劇院、可以自己攜帶喜歡的影片來欣賞，讓一家交流情感、享受天倫之樂。烤肉是每個台灣人喜歡的活動之一，所以雲山水也有提供烤肉設備，大家可以購買材料後、一邊聊天、一邊享受美食佳餚！特別的是在這邊也有提供釣魚和農村體驗活動，民宿主人會為您導覽農村的生活、介紹周圍植物和小動物們，在裡頭有非常可愛的小鴨鴨們生活在當中哦，喜歡探索大自然的你絕對不能錯過！

花蓮雲山水樸耕園民宿。 圖／agoda

花蓮雲山水樸耕園民宿房型從雙人到四人都有、當然他們也有包棟的選擇！有一樓和二樓的房間可以選擇、二樓的房間可以鳥瞰整個雲山水。一片廣大的湖畔映入眼簾，令人嘆為觀止，民宿還附有網路電視、免費Mini-bar、吹風機、免治馬桶、還有戶外的桌椅可以放鬆心情、在四人房中還可以躺在浴缸中、欣賞雲山水的夢幻湖，晚上還有一望無際的大片繁星！

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄48號

附近景點：豐之谷溼地公園、鯉魚潭

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

雲林水圳金黃落羽松

雲林水圳金黃落羽松。 圖／IG, mialin917

位於雲林農田水利文物陳列館的落羽松林也是近年爆紅景點～

這裡跟其他城市相較之下特別的點是旁邊有水圳、所以構圖中不只有落羽松林，水圳加入後畫龍點睛～使整個畫面更唯美、彷彿在異國慢步。

虎尾落羽松秘境

虎尾落羽松秘境。 圖／IG, chun_vision

這處位在虎尾鐵橋東側河畔的落羽松秘境其實是一個私人庭院，而這庭院的主人便是大名鼎鼎的前雲林縣長張榮味。這裡的景致非常的特別，湖畔的形狀不規則但又緊密相連，而在當中又錯落了許多柯落羽松，這樣特殊的景致再加上落羽松的襯托，讓這裡的美景總是讓人流連忘返，是個值得一訪的秘境呢。

推薦附近住宿☞斗六華安大飯店

斗六華安大飯店。 圖／agoda

位在雲林的斗六華安大飯店距離落羽松林開車不到半小時，整間飯店給人感覺像商務旅館的感覺、簡單大方。房間空間寬敞、主要以雙人房為主。

斗六華安大飯店。 圖／agoda

斗六華安大飯店內的餐廳在早晨時有提供豐富且多樣式的早餐可選擇，讓遊客可以充飽電之後出發！斗六華安大飯店內也有健身房和自助洗衣可以使用！推薦給想要來雲林斗六欣賞落羽松美的你。

地址：雲林縣斗六市民生路156號9樓

附近景點：太平老街、斗六夜市

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

台中泰安落羽松祕境

台中泰安落羽松祕境。 圖／IG, abow0314)

你可能知道台中有霧峰和泰安兩處賞落羽松的地點，在霧峰的洛羽聰秘境已經移植走了，目前只剩一片空地，但不用傷心，台中的泰安也有兩處落羽松秘境！一處就位在泰安國小旁邊，另一處則是在如光山寺旁，但比起如光山那處，泰安國小這處的落羽松顯得較為特別，地上有一大片淺淺的水，落羽松與晴天白雲倒映在水面上超漂亮～

地址：台中市后里區安眉路26-9號

推薦附近住宿：台中愛麗絲國際大飯店

台中愛麗絲國際大飯店。 圖／booking

台中愛麗絲國際大飯店，周圍交通便利、鄰近美術館和台中火車站等等。飯店設計採簡單、知性設計，由接待大廳可以看出來他們一絲不苟的態度，大廳寬廣、辦理入住等手續不怕人擠人。飯店有提供健身房和洗衣間的服務，餐飲部分也有提供早餐、下午茶和晚餐的咖啡廳，也有自助的中西法日式早餐，提供多元化選擇!

台中愛麗絲國際大飯店。 圖／booking

台中愛麗絲國際大飯店的房型有單人、雙人和四人房型，也有提供無障礙房間、有需要的旅客可以選擇！更特別的是房間有四種風格可以選擇:原住民族、客家風情、剪紙藝術、藍染技藝，使國外旅客能了解到台灣多元藝術的美！房間寬敞、簡約大方，有提供電視、乾溼分離浴室、浴缸等設備，讓遊客可以在忙碌的一天過後有完整的休息！

地址：臺中市西區柳川西路2段77號

附近景點：國立臺灣美術館、草悟道

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

南投杉林溪落羽松

南投杉林溪落羽松。 圖／Flickr

提到南投的杉林溪或許大家會想到滿滿的楓葉，但其實這裡也栽種大片的落羽松哦！（推薦給你：南投10大夢幻秘境景點推薦）每到秋天涼爽的季節，杉林溪便會開滿整片的楓葉和落羽松。每個到這裡的遊客看到這幅景色都說彷彿到國外度假一樣，想不到台灣也有這麼美的景色！

苗栗南庄雲水度假森林

苗栗南庄雲水度假森林。 圖／IG, yz_0001

位在苗栗南庄的雲水森林是一座結合景觀、美食、溫泉和住宿的渡假莊園。雲水森林就位在距離南庄老街不遠的東江部落，雖入內參觀須付費，但也因為雲水森林佔地廣大，莊園提供許多服務，也需要維持一定的環境整潔。循著莊園內的環湖步道欣賞落羽松，是一處可以好好享受美景的景點。

小編偷偷說：能一邊泡溫泉，一邊賞落羽松，也太夢幻了吧！（眼睛發亮）

地址：苗栗縣南庄鄉南江村東江31-6號

營業時間：8:00～22:00（週四休園）

票價：$200/人

秋冬天逐漸到來，想欣賞落羽松林美景的大家可以加緊把握時間！選個方便的景點、揹起你的相機，一起來捕捉這些在台灣的美景吧！再次提醒：為了保護落羽松林，請將您的垃圾帶走、一起來守護我們愛的台灣哦！

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