溫泉天堂任你泡！ 全台「10大泡湯名所」打卡推薦懶人包

曾被美國紐約時報（The New York Times）旅遊網站推崇是台灣溫泉天堂的「北投」，擁有豐富的自然資源以外，這裡的歷史與風華更是值得回味，北投也成為全台溫泉飯店最密集而多元的地區。

▴圖片來源：Flickr CC授權作者Shenghung Lin

位在台北市北投區的北投溫泉，範圍包括了地熱谷一帶，以及硫磺谷溫泉、頂北投溫泉、雙重溪溫泉（行義路溫泉區）和龍鳳谷溫泉等。北投溫泉位於大屯山系下熱泉所在位置有所不同，因此擁有不同的泉質與色澤，北投溫泉就擁有3種泉質主要分為「白磺」、「青磺」、「鐵磺」，盡佔優勢，最早可追溯至清朝，當時就已經有德國人在這裡開設了溫泉俱樂部，而到了日治時期，愛泡湯的日本人更是覺得挖到寶了，紛紛開立許多溫泉旅館，不但發現全台最早的野溪溫泉，全台第一家溫泉旅舍「天狗庵」也座落於此，台灣的浴場文化也就此展開...

北投溫泉至今還是台北人泡溫泉的首選，這裡擁有奢華精緻的溫泉飯店、荒野中的露天野湯，甚至還有從日據時代流傳至今的公共浴池，此外，這裡還保留了許多新舊建築文物，雖然當年那卡西盛行的光景已不復見，但來到北投還在泡湯之餘，四處走走散步，遙想當年北投風華，那北投溫泉飯店這麼多家，要怎麼選呢？欣台灣為大家整理了北投溫泉懶人包，10大泡湯好去處！

北投溫泉懶人包 10大泡湯好去處推薦！

1. 三二行館

▴圖片來源：Flickr CC授權作者labmove

三二行館不僅擁有北投最著名的白磺溫泉，同時還有青磺與鐵磺泉水，3種碳酸泉質依其色澤而取名為「碧」、「玉」、「晶」，再加上天然冷冽的山泉，讓三二行館的泡湯享受十分多重而豐富。而館內佔了將近一半面積的大眾湯區，最為人流連忘返。大量運用原木、岩石等天然素材打造的男女大眾湯，輔以現代鋼鐵建材和玻璃，巧妙地融入屹立多年、表情互異的原生樹種，營造豐富多變的四季表情。大眾湯區的休憩空間也十分多元，更衣室、修容區、淋浴區、禪坐室、休憩區、書報閱讀區應有盡有，而且每個時段入場人數控制在30人以下，能讓旅客完全不受打擾，達到真正的休息與放空。

地址：台北市北投區中山路32號

電話：（02）6611-8888

官網：三二行館官網

2. 北投老爺酒店

2015年甫開幕的北投老爺酒店，以大自然的理念，特別以北投地區「泉」、「石」、「木」為概念出發，特別請來荷蘭麥肯諾建築師事務所（Mecanoo）精心構築，將酒店打造出一股自然純淨感，和其他老爺系列飯店不一樣的是，北投老爺以創造優化健康生活為概念，提供客製化身心靈體驗，主打溫泉飯店結合健康管理服務、SPA服務以及精緻料理，是台灣少見的溫泉飯店型態。

地址：台北市北投區中和街二號

電話：02-2896-9777

官網：北投老爺酒店官網

3. 日勝生加賀屋國際溫泉飯店

▴圖片來源：Flickr CC授權作者jeff~

加賀屋原址為台灣第一間民營溫泉旅館「天狗庵」。2010年，日勝生集團將日本加賀屋原汁原味引進台灣，設立在最負盛名的北投溫泉區。全館以日本建築技法精細雕琢，呈現日式典雅之美。在溫泉上提供了兩種泉質─青磺泉用在足湯、白磺泉用在大眾湯與湯屋，兩種泉質皆為北投特有，泡完硫磺味不僅不會殘留在身，皮膚摸起來也特別滑嫩。加上貼心的管家服務，讓賓客感受前所未有的和風體驗。

地址：台北市北投區光明路236號

電話：02-2891-1111

官網：日勝生加賀屋官網

4. 北投麗禧溫泉酒店

▴圖片來源：Flickr CC授權作者secondyip

位於幽雅路上的制高點的北投麗禧溫泉酒店，可以遠眺丹鳳山脈、坐擁大屯山，2011年4月才開幕，當初可是耗時6年請知名建築師李祖原規劃設計，以原木及石材為主要材質，營造出自然與人文相融的氛圍，擁有66間客房住宿之外，還有各式私人湯屋、戶外泡湯區，如果入住還有24小時管家，是難得的奢華享受。

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888

官網：北投麗禧溫泉酒店官網

5. 北投春天酒店

▴圖片來源：Flickr CC授權作者Silly Jilly

春天酒店擁有9大SPA功能池的露天風呂，包含花瓣浴、石板浴以及寢浴等，不僅能洗去一身疲憊，更換來身心靈上的飽滿平靜。北投春天中呈牛奶般純淨乳白的泉質，弱酸性溫泉水親膚的特性，同時兼具保健、美容、養生效能，堪稱是愈泡愈美麗的「美人湯」。

地址：台北市北投區幽雅路18號

電話：02-2897-5555

官網：北投春天酒店官網

6. 倆人旅店

▴圖片來源：Flickr CC授權作者倆人旅店

座落在北投靜謐的幽雅路11號。因『11』猶如『倆人』，故以之為名，是以時尚風格為設計理念的飯店。

地址：台北市北投區幽雅路11號

電話：02-2897-3611

官網：倆人旅店官網

7. 大地北投奇岩溫泉酒店

大地北投奇岩溫泉酒店是剛加入北投溫泉區的生力軍，靠著大屯山系的丹鳳山麓，是台北市中最親近山林自然的溫泉渡假地。簡約自然的設計風格、細膩的服務品質，再加上多樣化的泡湯選擇，不論是能夠安靜獨享浴池的個人湯屋、寬廣的大眾露天風呂與三溫暖等，都讓旅客大呼過癮。

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888

官網：大地北投奇岩溫泉酒店官網

8. 瀧乃湯

▴圖片來源：Flickr CC授權作者kawanet

今日位在北投的「瀧乃湯」是北投現存最古老的浴池，也是唯一僅存的北投三大名湯之一，瀧乃湯泉水為青磺泉是一種天然湧泉，水色呈半透明的黃白色，酸鹼值為pH1-2，含有珍貴的微量元素「鐳」，長年累月釋放於溫泉之中，聞名世界的北投石也就在此泉源產生，據說能夠改善筋骨酸痛、促進新陳代謝，對養身保健更有神奇效果。

地址：台北市北投區光明路244號

電話：02-2891-2236

官網：瀧乃湯官網

9. 大地酒店

大地酒店坐落於大屯山系的丹鳳山旁，環境寧靜隱密，可在270度綠意美景包圍下泡湯，身心全然放鬆。挑高四層樓的光陰部落藏書閣，更是最受注目的旅店風景，以歐洲公共圖書館的概念設計、藏書豐富多元，宛如天井般的玻璃屋頂迎日光自由灑下，泡湯後坐倚柔軟的沙發座椅，以書香滋補心靈。而三間風格餐廳，奇岩一號中餐廳由李昭明行政主廚領軍，以在地食材創作川湘料理和創新酒家菜；喜歡西餐廳和月兒彎彎涮涮鍋則以健康養生為訴求，原味烹煮調理，大啖美食好安心。

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888

官網：大地酒店官網

10. 水美溫泉會館

▴圖片來源：Flickr CC授權作者StreetFly JZ

水美溫泉會館位於新北投親水公園旁，離捷運站不到5分鐘的路程，佔地寛廣，泡湯設施多元，設計風格配合新北投溫泉地域特色與山林背景，以現代、簡約的設計理念呈現渡假飯店的舒適空間，精心雕琢樸質雅致、溫馨親切的身心靈溫泉SPA渡假天堂。台北旅遊、商務洽公或是假日踩綠踏青，水美溫泉會館是一享受心靈環保的山林舒活好去處！

地址：台北市北投區光明路224號

電話：02-2898-3838

官網：水美溫泉會館官網

編修｜欣台灣Steven

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