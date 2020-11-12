秒飛北國美景！全台落羽松特搜，6大「三色肉鬆」秘境精選

▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603、攝影師-徐世超

落羽松秘境：

台中︱泰安水漾森林；南投︱落羽松森林；雲林︱九芎林落羽松；雲林︱農田水利文物陳列館；嘉義︱中埔落羽松林；宜蘭︱明池森林遊樂區

台中︱泰安水漾森林

台中泰安水漾森林的落羽松已開始轉紅！但需要注意的是從10/16開始，水漾森林將會酌收50元的清潔費，以提供來遊玩的民眾更好的環境品質，近期水漾森林還新增了裝置藝術，像是紅色蜻蜓、摩托車、mini奧斯汀經典老車、三輪車讓來訪的民眾有更多的角度可以取景，此處的落羽松約11月中旬會大量變色，12月則會完全轉紅，想來訪的遊客要特別注意時間喔！

▲圖片來源：攝影師-徐世超

▲圖片來源：攝影師-徐世超

台中泰安水漾森林

竟點地點：台中市后里區安眉路5號

詳細介紹：https://bit.ly/2I0v4Q7

南投︱落羽松森林

位於南投139縣道上的「落羽松森林」，可以說是今年落羽松第一個轉紅的景點，不過還好的是落羽松的維持時間較長，目前來此都還看得到紅褐色的落羽松身影。落羽松森林為地主免費開放給遊客參觀，除了滿滿的落羽松美景，園區內還有可愛的木頭麋鹿，讓人彷彿置身於北歐的森林中。

▲圖片來源：攝影師-徐世超

▲圖片來源：FB@羅蘭

南投落羽松森林

景點地址：南投縣南投市八卦路710號

詳細介紹：https://bit.ly/2HVByQa

雲林︱九芎林落羽松

位在林內鄉九穹村外圍的落羽松祕境，田園內擁有數百顆的落羽松，近期落羽松已經轉紅，也使來訪的遊客絡繹不絕，林內鄉九穹村的落羽松夾雜的金黃色與紅褐色，整片拍起來宛如龍貓隧道般的幽靜，吸引許多新人來此取景拍攝婚紗照。

▲圖片來源：IG@corgi._.aud

▲圖片來源：攝影師-徐世超

九芎林落羽松

景點地點：雲林縣林內鄉由台三線沿著乾溪堤防走約2公里即可抵達

(GOOGLE直接導航九芎林落羽松秘境)

詳細介紹：https://bit.ly/361kRuH

雲林︱農田水利文物陳列館

雲林林內鄉除了九穹村外圍的落羽松祕境外，還有一處也是欣賞落羽松的好去處，那就是農田水利文物陳列館，相對於九穹村的落羽松這裡比較容易尋找，停車也較方便。此處的落羽松種植在渠道兩旁，雖然不是非常大片卻很漂亮，紅褐色的落羽松搭配上一旁的水車就成了最美的畫面。

▲圖片來源：IG@jay_bit_of_life

▲圖片來源：IG@jay_bit_of_life

農田水利文物陳列館

景點地址：雲林縣林內鄉三星路9-2號

嘉義︱中埔落羽松林

嘉義中埔這處的落羽松林在嘉134縣道上，並沒有明確地址與路標，但可以google導航搜尋中埔落羽松林，即可找到這處秘境，中埔這處的落羽松林相當茂密，落羽松轉黃後在配上滿地的松針，不禁讓人有種置身北國的錯覺。

▲圖片來源：攝影師-徐世超

▲圖片來源：攝影師-徐世超

嘉義中埔落羽松林

景點地址：嘉義縣中埔鄉134縣道上

詳細介紹：https://bit.ly/2TNhYbn

宜蘭︱明池森林遊樂區

有著「台版阿爾卑斯山」的之稱的宜蘭明池森林遊樂區，擁有號稱全台最美的「落羽松秘境」，明池國家森林遊樂區又名池端，終年煙嵐繚繞，景色迷濛曼妙，每到秋季火紅的落羽松與美麗的山巒倒映在水面上，十分夢幻迷人，也成為這個季節裡最美麗的色彩。

▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603

▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603

明池森林遊樂區

景點地點：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號(明池森林遊樂區)

詳細介紹：https://bit.ly/327HgFz





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