快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秒飛北國美景！全台落羽松特搜，6大「三色肉鬆」秘境精選

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603、IG@jay_bit_of_life、IG@corgi._.aud
▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603、IG@jay_bit_of_life、IG@corgi._.aud

▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603、攝影師-徐世超
▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603、攝影師-徐世超

落羽松秘境：

台中︱泰安水漾森林；南投︱落羽松森林；雲林︱九芎林落羽松；雲林︱農田水利文物陳列館；嘉義︱中埔落羽松林；宜蘭︱明池森林遊樂區

台中︱泰安水漾森林

台中泰安水漾森林的落羽松已開始轉紅！但需要注意的是從10/16開始，水漾森林將會酌收50元的清潔費，以提供來遊玩的民眾更好的環境品質，近期水漾森林還新增了裝置藝術，像是紅色蜻蜓、摩托車、mini奧斯汀經典老車、三輪車讓來訪的民眾有更多的角度可以取景，此處的落羽松約11月中旬會大量變色，12月則會完全轉紅，想來訪的遊客要特別注意時間喔！

▲圖片來源：攝影師-徐世超
▲圖片來源：攝影師-徐世超

▲圖片來源：攝影師-徐世超
▲圖片來源：攝影師-徐世超

台中泰安水漾森林

竟點地點：台中市后里區安眉路5號

詳細介紹：https://bit.ly/2I0v4Q7

南投︱落羽松森林

位於南投139縣道上的「落羽松森林」，可以說是今年落羽松第一個轉紅的景點，不過還好的是落羽松的維持時間較長，目前來此都還看得到紅褐色的落羽松身影。落羽松森林為地主免費開放給遊客參觀，除了滿滿的落羽松美景，園區內還有可愛的木頭麋鹿，讓人彷彿置身於北歐的森林中。

▲圖片來源：攝影師-徐世超
▲圖片來源：攝影師-徐世超

▲圖片來源：FB@羅蘭
▲圖片來源：FB@羅蘭

南投落羽松森林

景點地址：南投縣南投市八卦路710號

詳細介紹：https://bit.ly/2HVByQa

雲林︱九芎林落羽松

位在林內鄉九穹村外圍的落羽松祕境，田園內擁有數百顆的落羽松，近期落羽松已經轉紅，也使來訪的遊客絡繹不絕，林內鄉九穹村的落羽松夾雜的金黃色與紅褐色，整片拍起來宛如龍貓隧道般的幽靜，吸引許多新人來此取景拍攝婚紗照。

▲圖片來源：IG@corgi._.aud
▲圖片來源：IG@corgi._.aud

▲圖片來源：攝影師-徐世超
▲圖片來源：攝影師-徐世超

九芎林落羽松

景點地點：雲林縣林內鄉由台三線沿著乾溪堤防走約2公里即可抵達

(GOOGLE直接導航九芎林落羽松秘境)

詳細介紹：https://bit.ly/361kRuH

雲林︱農田水利文物陳列館

雲林林內鄉除了九穹村外圍的落羽松祕境外，還有一處也是欣賞落羽松的好去處，那就是農田水利文物陳列館，相對於九穹村的落羽松這裡比較容易尋找，停車也較方便。此處的落羽松種植在渠道兩旁，雖然不是非常大片卻很漂亮，紅褐色的落羽松搭配上一旁的水車就成了最美的畫面。

▲圖片來源：IG@jay_bit_of_life
▲圖片來源：IG@jay_bit_of_life

▲圖片來源：IG@jay_bit_of_life
▲圖片來源：IG@jay_bit_of_life

農田水利文物陳列館

景點地址：雲林縣林內鄉三星路9-2號

嘉義︱中埔落羽松林

嘉義中埔這處的落羽松林在嘉134縣道上，並沒有明確地址與路標，但可以google導航搜尋中埔落羽松林，即可找到這處秘境，中埔這處的落羽松林相當茂密，落羽松轉黃後在配上滿地的松針，不禁讓人有種置身北國的錯覺。

▲圖片來源：攝影師-徐世超
▲圖片來源：攝影師-徐世超

▲圖片來源：攝影師-徐世超
▲圖片來源：攝影師-徐世超

嘉義中埔落羽松林

景點地址：嘉義縣中埔鄉134縣道上

詳細介紹：https://bit.ly/2TNhYbn

宜蘭︱明池森林遊樂區

有著「台版阿爾卑斯山」的之稱的宜蘭明池森林遊樂區，擁有號稱全台最美的「落羽松秘境」，明池國家森林遊樂區又名池端，終年煙嵐繚繞，景色迷濛曼妙，每到秋季火紅的落羽松與美麗的山巒倒映在水面上，十分夢幻迷人，也成為這個季節裡最美麗的色彩。

▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603
▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603

▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603
▲圖片來源：IG@jimmyhsu0603

明池森林遊樂區

景點地點：宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號(明池森林遊樂區)

詳細介紹：https://bit.ly/327HgFz


延伸閱讀>>「台版阿爾卑斯山」如人間仙境！最美落羽松秘境&優人神鼓

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

落羽松 森林遊樂區 秘境

延伸閱讀

詩人林央敏回故鄉太保魚寮遺址 意外邂逅詩作與音樂會

頭份市中央路落羽松當行道樹爭議 苗縣府研擬移植

擁抱台版阿爾卑斯山森林浴！全台最美「落羽松秘境」＋「優人神鼓」只有這4天看得到

落羽松秘境「水漾森林」重新開放！泰安全新網美風造景超好拍

相關新聞

秒飛北國美景！全台落羽松特搜，6大「三色肉鬆」秘境精選

最近是不是被落羽松燒到不要不要的？隨著秋意漸濃，全台各地的落羽松紛紛變色，也成為最近網路上最熱門的話題，這次集結了六大觀賞落羽松的秘境，讓你把全台落羽松一次收集完成！

屏東又要下雪了！2020「屏東聖誕節」時間公布，浪漫「極光」打造雪國耶誕城

北台灣最大耶誕盛典在新北板橋，南部最美耶誕城在屏東！2020「屏東聖誕節」將於本月27日開展至明年3月1日，今年以「極光」做為主軸，打造白色的耶誕美景，12月24日起一連4天還有廣受好評的下雪活動，是一年一度國境之南不能錯過的浪漫「雪景」。

九份、象鼻岩、深澳鐵道自行車！ 「瑞芳&基隆」周邊景點、交通、行程懶人包

瑞芳和基隆位於台灣的東北角，是小編放假非常喜歡去的地方，偶爾去爬山、偶爾去看看海～很愜意。今天就要來介紹瑞芳到底要怎麼玩，好好的將周邊景點、交通、行程介紹給大家。

「冬季溯溪」活動路線推薦TOP8！ 溯溪還能泡野溪溫泉、漂漂河

隨著秋意漸濃，溫度也漸漸下降，水上活動的選擇也變少了，不過愛玩會玩的旅人，可是絕對會找出適合冬天的水上活動的，今天趣吧要帶大家來玩的就是冬季溯溪，趕快來看看這幾條好玩的冬季溯溪路線吧！

銀白雪、花火節、衝浪嘉年華一一登場！全台11月份旅遊精選活動

有沒有覺得今年秋天來得特別快？拋去酷熱難耐的暑氣，涼涼的日子最適合參加戶外活動啦！十一月作為台灣旅遊的黃金時刻，說什麼也要為自己安排一趟旅行～來看看十一月全台有哪些活動吧。

眼前就是湛藍大海！特選全台6家「濱海咖啡廳」，度假感爆棚、發呆也適宜

怕吹風或曬黑又想看海的你，不妨選擇到海邊的景觀咖啡廳走走，看蔚藍海岸、看落日餘暉、看海天一線，想要踏踏浪走個幾步就可到沙灘，若嫌戶外太冷或太熱還可以躲在咖啡廳看著湛藍大海發呆，玩累了還能回來吃點心、喝杯香濃的咖啡，暫時忘卻世俗的煩惱。

5大迷宮景點特搜！「巨大樹叢」、「復古紅磚牆」、「台版移動迷宮」神秘好拍一次全收藏

台灣有好幾處神秘的迷宮景點，藏身在全台各地等著你來探索。有些迷宮如童話故事場景般夢幻、有的是史前時代的古老遺跡，置身其中讓人徬佛穿越時空。這一次要帶大家從北到南，一起探索全台好玩又好拍的特色迷宮！

天涼正好來去玩秋季SUP！ 台灣秋季「SUP體驗」11選推薦

雖說天氣漸漸轉涼，但因為台灣位於亞熱帶氣候區，沒有那麼分明的四季變化，搭配專業教練與裝備，部分海域的天氣狀況與溫度，還是可以進行像是獨木舟、SUP這類水上活動的，這次小編整理了幾個適合秋季SUP體驗的地區與玩法，一起來看看吧！

超平價購物天堂！盤點在台灣的道地「日本藥妝店」，免出國也能逛唐吉軻德

到日本除了遊覽風景名勝，大家最喜歡的就是逛藥妝店了！除了自己補貨撿便宜、幫忙親友代購掃貨，還可以發掘新玩意兒！現在撇除不方便出國，其實根本不用到日本，也已經有超道地日本藥妝店常駐台灣啦～台灣有哪些日本藥妝店讓小編報你知！

隱形吊橋、賞楓秘境都在這！台灣北部中部「11座特色吊橋 」精選

全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo通通告訴你！台灣北部、中部11座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

呼吸新鮮空氣！ 全台「國家森林遊樂區」10選推薦 戶外森活一下

隨著涼意捎來，秋天也正式到來，正是適合出門到戶外走走的季節，如果覺得登山健行太難，不妨可以到台灣國家森林遊樂區走走，不只能夠呼吸森林間的新鮮空氣，更能感受美好的大自然氛圍，放鬆心情。

2020最火熱「吊橋精選」TOP5！ 享受腎上腺素飆升、漫步雲端的快感

即使搖搖晃晃、如履薄冰般的走每一步，這樣腎上腺素飆升的體驗依然讓人們趨之若鶩，這，就是吊橋的魅力！精選全台五座吊橋，讓大家也能感受漫步雲端的滋味！

熱門新聞

花海看到飽！台南後壁33公頃「波斯菊黃金花海」滿開炸裂　田間美景太忘憂

屏東又要下雪了！2020「屏東聖誕節」時間公布，浪漫「極光」打造雪國耶誕城

秒飛北國美景！全台落羽松特搜，6大「三色肉鬆」秘境精選

雨天也能暢玩的樂園！宜蘭蘇澳「寶石博物館」大進化，遊樂場、鳥園、卡丁車賽道全都有

整隻活體龍蝦放入碗！桃園中壢「巨無霸龍蝦拉麵」挑戰史上最浮誇吃法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。