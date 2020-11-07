快訊

AIT臉書遭川粉出征 外交部：機器人帳號要製造台美矛盾

500趴／林予晞見滿滿徠卡當場「變態」 雞蛋糕捨不得吃

「冬季溯溪」活動路線推薦TOP8！ 溯溪還能泡野溪溫泉、漂漂河

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
組圖／Tripbaa趣吧！自由行專家
組圖／Tripbaa趣吧！自由行專家

隨著秋意漸濃，溫度也漸漸下降，水上活動的選擇也變少了，不過愛玩會玩的旅人，可是絕對會找出適合冬天的水上活動的，今天趣吧要帶大家來玩的就是冬季溯溪，趕快來看看這幾條好玩的冬季溯溪路線吧！

台灣冬季溯溪活動推薦

許多人可能會對冬季溯溪感到有些困惑，明明冬季比較冷，又是枯水期，怎麼能夠進行溯溪活動呢？其實，部分溪流枯水期時反而較為平穩更適合溯溪，因此成為秋冬限定的溯溪路線；而有的溪流則是有野溪溫泉，在冬季溯溪活動時可說是一大享受阿！

台灣冬季溯溪活動推薦＃1

台東栗松溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到冬季溯溪，首選推薦絕對是位於台東的栗松溫泉！隱身於山林間的栗松溫泉，有著自新武呂溪沿路下切90度到河谷的步道，在專業教練的帶領下，順著溪流往上遊就能抵達栗松溫泉，一邊享受自然的溫暖溪流懷抱，一邊欣賞環繞四周的白色鐘乳石柱，被碳酸鈣沈澱物累積的褐色與綠色藻類給渲染，好不夢幻！

台灣冬季溯溪活動推薦＃2

宜蘭梵梵野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-梵梵野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-梵梵野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

而最近很夯的還有位於宜蘭的梵梵野溪溫泉，隱身在山林步道的盡頭，有著從山壁自然冒出的天然碳酸氫鈉泉，無色無臭，溫度約為60度，與常溫溪水冷熱交替後，正是適合泡湯的溫度，因此吸引不少溯溪玩家前來一探，享受在自然間一邊聽蟲鳴鳥叫，一邊泡溫泉的樂趣。

台灣冬季溯溪活動推薦＃3

花蓮萬榮野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-花蓮萬里溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-花蓮萬里溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

花蓮的好山好水大家都知道，除了夏日的人氣戲水景點－慕谷慕魚、翡翠谷之外，還有一條也很受歡迎的冬季溯溪活動路線，那就是萬里溪！萬里溪原名為馬里勿溪，在阿美族語中是「上坡」的意思，也是萬榮溫泉的起源，有著柔和的水藍色溪水，與礦物色岩石相互襯映，在踏溪涉水後可得此境，彷若一見桃花源，值得一訪。

▲台灣冬季溯溪活動-花蓮萬里溪野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲台灣冬季溯溪活動-花蓮萬里溪野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

而且萬榮野溪溫泉的溫泉含有豐富礦物質的極品溫泉泥，喜歡養顏美容的女孩千萬不要錯過啦！

台灣冬季溯溪活動推薦＃4

花蓮二子山野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-花蓮二子山野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-花蓮二子山野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果想體驗進階一點的冬季溯溪路線，也可以考慮花蓮二子山野溪溫泉，非常推薦喜歡戶外活動的玩家來挑戰，拉著繩索一路溯溪向上，經過重重峽谷和湍流，來到鬼斧神工的大理石壁旁，享受天然的野溪溫泉，來趟身心靈全面感受大自然的戶外旅程！

台灣冬季溯溪活動推薦＃5

新竹泰崗野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

▲台灣冬季溯溪活動-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

天氣漸漸轉涼，除了體感溫度更加舒適之外，也是準備迎接楓紅的時刻啦！位於新竹秀巒部落附近的泰崗峽谷野溪溫泉，不只有著自然的碳酸氫鈣野溪溫泉，更有遍地楓紅，浪漫的景色吸引不少人前來探訪。

而想要抵達泰崗野溪溫泉，其實並不難，只要從秀巒村步行約20分鐘來到岔路口後，在沿著岩壁上溯約40分鐘後就可以抵達，不過前往前一定要注意天氣與地形變化，並做好準備再前往唷！

台灣冬季溯溪活動推薦＃6

新竹尖石梅花溪溯溪

▲台灣冬季溯溪活動-新竹梅花溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-新竹梅花溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果不想跑太遠到東部去的話，其實在西部也有不少適合冬季溯溪活動的地方，像是這條新竹尖石梅花溪，全程70％都是踩得到底的路程，加上專業教練帶領，與浮力功能最佳的激流救生衣等設備，就算是溯溪新手也不會覺得擔心害怕！甚至還能同時體驗玩水、跳水，以及溯溪後到錦屏美人湯泡湯的享受，絕對值得一去！

台灣冬季溯溪活動推薦＃7

高雄茂林至情谷

高雄茂林風景區裡的羅木斯溪步道，是非常知名且受歡迎的健行步道，不但可以享受高聳茂密的樹木的四面環抱，還有瀑布可以欣賞。而附近的茂林至情谷，則是適合喜歡刺激玩法旅人的溯溪路線。

前往茂林至情谷溯溪，必須先穿越濁口溪方可抵達，夏季時水漲時不易通行，因此冬季較為適合前往溯溪，水流湍急的溪流翩翩打在石頭上，加上匯流處因落差形成一道小瀑，在高聳凸凹的崖壁上緩緩輕流，實為絕景。

台灣冬季溯溪活動推薦＃8

屏東霧台漂漂河

▲台灣冬季溯溪活動-屏東霧台哈尤溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣冬季溯溪活動-屏東霧台哈尤溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果覺得一路溯溪太累，也可以試試看漂漂河的溯溪玩法！位於屏東的哈尤溪，溪流平穩而寬敞，坐在舒適如沙發的漂流圈上，從神山部落開始，沿途經過峽谷與森林美景，用輕鬆帶點刺激的玩法，欣賞哈尤溪壯闊的美景，來趟奇幻的夢幻漂流。

看完以上8條適合冬季溯溪活動的路線與玩法，是不是也覺得有點心動了呢？其實台灣的生態與地形資源十分豐富，儘管是冬季也有各式各樣的玩法，今年冬天不要再躲在城市裡大吃大喝，勇敢走出戶外挑戰冬季溯溪活動吧！

想知道更多秋季旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

溯溪 溫泉 步道 自由行

延伸閱讀

女子疑拍照不慎跌落溪流 警消救援送醫不治

民代要求管理高風險遊憩活動 侯友宜：會盡力管理

高雄茂林賞蝶季 即起至明年2月底假日增開公車車次

男子到來義龍穴瀑布溯溪失聯一整晚 發現時已沉水底

相關新聞

「冬季溯溪」活動路線推薦TOP8！ 溯溪還能泡野溪溫泉、漂漂河

隨著秋意漸濃，溫度也漸漸下降，水上活動的選擇也變少了，不過愛玩會玩的旅人，可是絕對會找出適合冬天的水上活動的，今天趣吧要帶大家來玩的就是冬季溯溪，趕快來看看這幾條好玩的冬季溯溪路線吧！

銀白雪、花火節、衝浪嘉年華一一登場！全台11月份旅遊精選活動

有沒有覺得今年秋天來得特別快？拋去酷熱難耐的暑氣，涼涼的日子最適合參加戶外活動啦！十一月作為台灣旅遊的黃金時刻，說什麼也要為自己安排一趟旅行～來看看十一月全台有哪些活動吧。

眼前就是湛藍大海！特選全台6家「濱海咖啡廳」，度假感爆棚、發呆也適宜

怕吹風或曬黑又想看海的你，不妨選擇到海邊的景觀咖啡廳走走，看蔚藍海岸、看落日餘暉、看海天一線，想要踏踏浪走個幾步就可到沙灘，若嫌戶外太冷或太熱還可以躲在咖啡廳看著湛藍大海發呆，玩累了還能回來吃點心、喝杯香濃的咖啡，暫時忘卻世俗的煩惱。

5大迷宮景點特搜！「巨大樹叢」、「復古紅磚牆」、「台版移動迷宮」神秘好拍一次全收藏

台灣有好幾處神秘的迷宮景點，藏身在全台各地等著你來探索。有些迷宮如童話故事場景般夢幻、有的是史前時代的古老遺跡，置身其中讓人徬佛穿越時空。這一次要帶大家從北到南，一起探索全台好玩又好拍的特色迷宮！

天涼正好來去玩秋季SUP！ 台灣秋季「SUP體驗」11選推薦

雖說天氣漸漸轉涼，但因為台灣位於亞熱帶氣候區，沒有那麼分明的四季變化，搭配專業教練與裝備，部分海域的天氣狀況與溫度，還是可以進行像是獨木舟、SUP這類水上活動的，這次小編整理了幾個適合秋季SUP體驗的地區與玩法，一起來看看吧！

超平價購物天堂！盤點在台灣的道地「日本藥妝店」，免出國也能逛唐吉軻德

到日本除了遊覽風景名勝，大家最喜歡的就是逛藥妝店了！除了自己補貨撿便宜、幫忙親友代購掃貨，還可以發掘新玩意兒！現在撇除不方便出國，其實根本不用到日本，也已經有超道地日本藥妝店常駐台灣啦～台灣有哪些日本藥妝店讓小編報你知！

隱形吊橋、賞楓秘境都在這！台灣北部中部「11座特色吊橋 」精選

全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo通通告訴你！台灣北部、中部11座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

呼吸新鮮空氣！ 全台「國家森林遊樂區」10選推薦 戶外森活一下

隨著涼意捎來，秋天也正式到來，正是適合出門到戶外走走的季節，如果覺得登山健行太難，不妨可以到台灣國家森林遊樂區走走，不只能夠呼吸森林間的新鮮空氣，更能感受美好的大自然氛圍，放鬆心情。

2020最火熱「吊橋精選」TOP5！ 享受腎上腺素飆升、漫步雲端的快感

即使搖搖晃晃、如履薄冰般的走每一步，這樣腎上腺素飆升的體驗依然讓人們趨之若鶩，這，就是吊橋的魅力！精選全台五座吊橋，讓大家也能感受漫步雲端的滋味！

秋季限定「黃金雨」！ 台中17處「台灣欒樹」金黃美景、耀眼綻放

一到秋天台中市區多處公園綠地、行道上的台灣欒樹悄然盛開，台灣欒樹素來就有四色樹的美譽，而從每年的9月開始就會綻放出美麗耀眼的金黃色，若最近有在地上看到一片的黃金雨，那其實就是台灣欒樹的黃色小花，快點來尋找住家附近的黃金雨吧！

2020全台「30處秋遊景點」大放送！賞楓、銀杏、落羽松、山毛櫸絕美必去整理

最近晚上睡覺不用開冷氣，涼涼的秋天真的來了！除了賞楓秋季還有落羽松、山毛櫸可看，黃橙橙的秋天給人一種蕭瑟的浪漫。秋季出門親近大自然，不會大汗淋漓身心靈更容易平靜下來，走吧跟著小編來看全台必去賞楓景點、必看銀杏森林以及必走山毛櫸步道吧！

嘟嘴摩艾太Q！「療癒富士山、摩艾石像表情包」特色雞蛋糕　5大人氣攤販假日限定

記憶中橢圓形的古早味雞蛋糕，現在發展出許多極具特色的雞蛋糕，可愛到捨不得吃掉！

熱門新聞

嘉義逐鹿梅花鹿復育園區恢復開放 禁止旅客餵食

唯美秋色祕境！ 雲林「九芎村落羽松森林」 橙紅滿布抹上秋日圖畫紙

大地桌布花海地景迎賓 台中新社花海節11月14日展開

「冬季溯溪」活動路線推薦TOP8！ 溯溪還能泡野溪溫泉、漂漂河

茶凍珍珠4款配料免費加！台中人氣飲料店「網美系茶飲」咀嚼控必敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。