「冬季溯溪」活動路線推薦TOP8！ 溯溪還能泡野溪溫泉、漂漂河

隨著秋意漸濃，溫度也漸漸下降，水上活動的選擇也變少了，不過愛玩會玩的旅人，可是絕對會找出適合冬天的水上活動的，今天趣吧要帶大家來玩的就是冬季溯溪，趕快來看看這幾條好玩的冬季溯溪路線吧！

台灣冬季溯溪活動推薦

許多人可能會對冬季溯溪感到有些困惑，明明冬季比較冷，又是枯水期，怎麼能夠進行溯溪活動呢？其實，部分溪流枯水期時反而較為平穩更適合溯溪，因此成為秋冬限定的溯溪路線；而有的溪流則是有野溪溫泉，在冬季溯溪活動時可說是一大享受阿！

台灣冬季溯溪活動推薦＃1

台東栗松溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-栗松溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到冬季溯溪，首選推薦絕對是位於台東的栗松溫泉！隱身於山林間的栗松溫泉，有著自新武呂溪沿路下切90度到河谷的步道，在專業教練的帶領下，順著溪流往上遊就能抵達栗松溫泉，一邊享受自然的溫暖溪流懷抱，一邊欣賞環繞四周的白色鐘乳石柱，被碳酸鈣沈澱物累積的褐色與綠色藻類給渲染，好不夢幻！

台灣冬季溯溪活動推薦＃2

宜蘭梵梵野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-梵梵野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

而最近很夯的還有位於宜蘭的梵梵野溪溫泉，隱身在山林步道的盡頭，有著從山壁自然冒出的天然碳酸氫鈉泉，無色無臭，溫度約為60度，與常溫溪水冷熱交替後，正是適合泡湯的溫度，因此吸引不少溯溪玩家前來一探，享受在自然間一邊聽蟲鳴鳥叫，一邊泡溫泉的樂趣。

台灣冬季溯溪活動推薦＃3

花蓮萬榮野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-花蓮萬里溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

花蓮的好山好水大家都知道，除了夏日的人氣戲水景點－慕谷慕魚、翡翠谷之外，還有一條也很受歡迎的冬季溯溪活動路線，那就是萬里溪！萬里溪原名為馬里勿溪，在阿美族語中是「上坡」的意思，也是萬榮溫泉的起源，有著柔和的水藍色溪水，與礦物色岩石相互襯映，在踏溪涉水後可得此境，彷若一見桃花源，值得一訪。

▲台灣冬季溯溪活動-花蓮萬里溪野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

而且萬榮野溪溫泉的溫泉含有豐富礦物質的極品溫泉泥，喜歡養顏美容的女孩千萬不要錯過啦！

台灣冬季溯溪活動推薦＃4

花蓮二子山野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-花蓮二子山野溪溫泉。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果想體驗進階一點的冬季溯溪路線，也可以考慮花蓮二子山野溪溫泉，非常推薦喜歡戶外活動的玩家來挑戰，拉著繩索一路溯溪向上，經過重重峽谷和湍流，來到鬼斧神工的大理石壁旁，享受天然的野溪溫泉，來趟身心靈全面感受大自然的戶外旅程！

台灣冬季溯溪活動推薦＃5

新竹泰崗野溪溫泉

▲台灣冬季溯溪活動-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

▲台灣冬季溯溪活動-新竹泰崗野溪溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

天氣漸漸轉涼，除了體感溫度更加舒適之外，也是準備迎接楓紅的時刻啦！位於新竹秀巒部落附近的泰崗峽谷野溪溫泉，不只有著自然的碳酸氫鈣野溪溫泉，更有遍地楓紅，浪漫的景色吸引不少人前來探訪。

而想要抵達泰崗野溪溫泉，其實並不難，只要從秀巒村步行約20分鐘來到岔路口後，在沿著岩壁上溯約40分鐘後就可以抵達，不過前往前一定要注意天氣與地形變化，並做好準備再前往唷！

台灣冬季溯溪活動推薦＃6

新竹尖石梅花溪溯溪

▲台灣冬季溯溪活動-新竹梅花溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果不想跑太遠到東部去的話，其實在西部也有不少適合冬季溯溪活動的地方，像是這條新竹尖石梅花溪，全程70％都是踩得到底的路程，加上專業教練帶領，與浮力功能最佳的激流救生衣等設備，就算是溯溪新手也不會覺得擔心害怕！甚至還能同時體驗玩水、跳水，以及溯溪後到錦屏美人湯泡湯的享受，絕對值得一去！

台灣冬季溯溪活動推薦＃7

高雄茂林至情谷

高雄茂林風景區裡的羅木斯溪步道，是非常知名且受歡迎的健行步道，不但可以享受高聳茂密的樹木的四面環抱，還有瀑布可以欣賞。而附近的茂林至情谷，則是適合喜歡刺激玩法旅人的溯溪路線。

前往茂林至情谷溯溪，必須先穿越濁口溪方可抵達，夏季時水漲時不易通行，因此冬季較為適合前往溯溪，水流湍急的溪流翩翩打在石頭上，加上匯流處因落差形成一道小瀑，在高聳凸凹的崖壁上緩緩輕流，實為絕景。

台灣冬季溯溪活動推薦＃8

屏東霧台漂漂河

▲台灣冬季溯溪活動-屏東霧台哈尤溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果覺得一路溯溪太累，也可以試試看漂漂河的溯溪玩法！位於屏東的哈尤溪，溪流平穩而寬敞，坐在舒適如沙發的漂流圈上，從神山部落開始，沿途經過峽谷與森林美景，用輕鬆帶點刺激的玩法，欣賞哈尤溪壯闊的美景，來趟奇幻的夢幻漂流。

看完以上8條適合冬季溯溪活動的路線與玩法，是不是也覺得有點心動了呢？其實台灣的生態與地形資源十分豐富，儘管是冬季也有各式各樣的玩法，今年冬天不要再躲在城市裡大吃大喝，勇敢走出戶外挑戰冬季溯溪活動吧！

想知道更多秋季旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」