銀白雪、花火節、衝浪嘉年華一一登場！全台11月份旅遊精選活動

有沒有覺得今年秋天來得特別快？拋去酷熱難耐的暑氣，涼涼的日子最適合參加戶外活動啦！十一月作為台灣旅遊的黃金時刻，說什麼也要為自己安排一趟旅行～來看看十一月全台有哪些活動吧。

十一月旅遊活動月曆。 圖／FunTime

2020 新北市歡樂耶誕城（2020/11/13～2021/1/3）

新北市歡樂耶誕城。 圖／新北市政府

新北市歡樂耶誕城每年在板橋規劃耶誕市集、城市街燈、大型光雕秀、演唱會、遊樂設施等一系列聖誕節活動，是全台最大型的耶誕盛會，今年新北市歡樂耶誕城邁入第十年，宣布將與「迪士尼經典童話」，以迪士尼多部作品為主題打造聖誕嘉年華，活動將從11/13展開，勢必會成為打卡熱度最高的年度盛會！

日期：2020/11/13～2021/1/3

地點：新北市板橋區中山路一段161號（新北市政府市民廣場）

2020 草嶺古道芒花季（11/7～11/29每周六日）

草嶺古道芒花季。 圖／Flickr

健行愛好者都知道，草嶺古道在芒草季總是開了遍山的金黃芒草，隨風搖曳就像海浪般壯觀。行之有年的草嶺古道芒花季今年將在十一月的每周六日舉行，旅客除了可以登山拍芒草，現場還可以體驗虎字碑之「虎」字臨摹、看表演活動，步道上還不時會有山賊出沒，邀你玩益智遊戲，走完步道可以吃上一碗大里天公廟提供的免費平安粥，啊～這是秋天的味道哪。

日期：2020/11/7～2020/11/29（每周六日）

地點：新北市貢寮區草嶺古道

2020 桃園花彩節（10/31～11/22）

桃園花彩節。 圖／攝影師@molly888666

每年秋季都湧入百萬旅客的賞花盛事「2020桃園花彩節」，今年將於楊梅、大園、大溪等地展開，率先打頭陣的楊梅展區展出以百日草和波斯菊組成的彩虹花道、向日葵花海，結合當地產業推出的滾稻草體驗、小牛餵食等活動，接續在後的大園展區和大溪展區也將分別以「可食地景」、「動物派對」為主題推出系列活動，玩得開心之餘，美麗花海想必也能讓大家拍好拍滿塞滿記憶卡！

日期：2020/10/31～2020/11/22

地點：秀才休閒農業區、溪海休閒農業區、月眉休閒農業區

2020 桃園歡樂嘉年華（9/26～11/30）

桃園歡樂嘉年華。 圖／KLOOK

從高雄移師桃園的歐美主題遊樂園JETS嘉年華早在九月底就正式開幕，期間限定的遊樂園，你去過了嗎？JETS嘉年華與桃園市政府合作打造「城市裡的遊樂園」，現場有超過40項遊樂設施，還有整面讓人挑起挑戰欲的遊戲娃娃牆。地點就位在近期很夯的桃園青埔高鐵站，很適合跟附近的IKEA、華泰名品城和新光影城一起順遊！

日期：2020/09/26～2020/11/30

地點：桃園市中壢區高鐵北路一段和青埔路二段口

2020 日月潭花火音樂嘉年華（10/8～11/21）

日月潭花火音樂嘉年華。 圖／日月潭國家風景區管理處

日月潭每年秋季都會施放煙火，結合音樂會、馬拉松等活動，讓日月潭不只是湖面風光，還有令旅客印象深刻的文化體驗。今年，日月潭國際花火音樂嘉年華邁入第十三個年頭，旗下活動中，11/7-11/8舉辦的日月潭紅茶文化季，將會有紅茶大賽、紅茶DIY、紅茶和糕餅展售；11/7和11/14則分別有四團樂團聯合與NTSO臺灣管樂團的花火音樂會，能在茶香與音樂中心賞日月潭的落羽松和楓葉，秋季的日月潭實在太浪漫～若想要享受早中晚不同風貌的日月潭，挑一間日月潭住宿一早起就能欣賞美景，想到就身心舒暢！

日期：2020/10/8～2020/11/21

地點：南投縣魚池鄉日月潭

2020 新社花海暨台中國際花毯節（11/14～12/6）

新社花海暨台中國際花毯節。 圖／台中觀光旅遊網

閒適遊山城、漫步賞花毯，台中秋季的花卉饗宴將在月中登場，今年舉辦到第十屆的台中國際花毯節展場規劃以「愛麗絲夢遊仙境」為主題，整個展場是一座貓造型的大型迷宮，漫步於夢境情境中，每個岔路都會有柴郡貓提問，遊客的每個選擇會影響最終看到的結果。參觀不再只是拍照打卡走馬看花，更可以是一場花境探險，小編身為愛麗絲夢遊仙境迷，眼睛都亮起來啦，感覺必須找個周末玩台中！

日期：2020/11/14～2020/12/6

地點：台中市新社區協興街30號

2020 鹿港四季紅「冬歡」（11/1～12/6）

鹿港四季紅「冬歡」。 圖／鹿港鎮公所

「鹿港四季紅」是鹿港每年搭配節氣推出的系列文化活動，「秋收」的最後一項活動—2020鹿港風箏節將在11/1於鹿港體育館舉辦，現場會有風箏DIY、風箏特技等體驗項目，涼涼的秋天，最適合全家大小一起放風箏了～秋收活動結束後，鹿港四季紅「冬歡」活動也將開跑，11月至12月陸續會有演唱會、品嘗鹿溪宴、烏魚樂時節等一系列活動，旅客能熱熱鬧鬧地在鹿港歡慶冬季的到來。

小編小提醒：鹿港四季紅活動眾多，各場詳細日期可見鹿港鎮公所官網。

日期：2020/11/1～2020/12/6

地點：鹿港鎮體育館

鯤鯓王平安鹽祭（11/14～11/15）

鯤鯓王平安鹽祭。 圖／Flickr

以台灣王爺信仰總廟「南鯤鯓代天府」及鹽的原鄉「北門」為主軸的鯤鯓王平安鹽祭，每年推廣鹽業導覽、結合台南濱海風光舉辦，今年的活動一樣熱鬧，謝鹽儀式、博杯拿十萬挑戰、參觀大鯤園，現場還有平安鹽福袋、平安抱枕免費發送，很推薦家長帶著小孩到台南觀賞如皚皚白雪般的鹽田風光。

日期：2020/11/14～2020/11/15

地點：臺南市北門區鯤江里976號

屏東國際風箏節（11/7～11/8）

屏東國際風箏節。 圖／屏東縣政府

屏東每年的旅遊盛會屏東國際風箏節要來啦～今年的主題是「動感派對」，到底是有多動感？除了爭奇鬥艷的漫天風箏，現場還有風箏DIY（家裡沒風箏也能出發參與）、種子姐姐說故事、泡泡派對、小朋友絕對會瘋掉的氣墊樂園、繽紛市集，就要你體驗屏東風箏節的動感光波！

日期：2020/11/7～2020/11/8

地點：屏東縣屏東市高屏溪河濱公園

台灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華（11/18～11/22）

台灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華。 圖／shutterstock

台灣秋冬季颳起的東北季風也颳起東部海岸一波波的浪勢，台東縣政府為了推廣衝浪活動，每年都會舉辦台灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華，洶湧的浪花吸引不少衝浪好手到訪挑戰，今年賽事期間也會舉辦淨灘和衝浪體驗教學等活動，不管是在岸邊欣賞刺激比賽，或是體驗衝浪、淨灘都能玩得很盡興，趁冬季來臨之前衝一波，讓細胞吸飽滿滿的海藍吧！

日期：2020/11/18～2020/11/22

地點：臺東縣東河鄉金樽遊憩區

十一月全台的活動熱鬧依舊，從運動比賽、遊樂園到城市漫步都有，光是從安排行程就能感受到秋季宜人的舒爽氛圍，把握時機，趁著年底忙碌起來前速速給自己一趟充電之旅！

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