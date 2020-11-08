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九份、象鼻岩、深澳鐵道自行車！ 「瑞芳&基隆」周邊景點、交通、行程懶人包

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

瑞芳和基隆位於台灣的東北角，是小編放假非常喜歡去的地方，偶爾去爬山、偶爾去看看海～很愜意。今天就要來介紹瑞芳到底要怎麼玩，好好的將周邊景點、交通、行程介紹給大家。

瑞芳一日遊行程

新北市瑞芳區位於台灣的東北角，非常適合一日遊，通常安排到瑞芳旅遊，也會和基隆景點安排在一起玩喔！除了最知名的景點九份老街、金瓜石，小編還有很多景點可以推薦給大家！

▶瑞芳一日遊路線推薦

瑞芳玩到基隆：象鼻岩景觀區→深澳鐵道自行車→忘憂谷→基隆廟口夜市

基隆玩回瑞芳：正濱漁港→阿根納造船廠→和平島公園→深澳鐵道自行車→九份老街

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▼【瑞芳一日遊】正濱漁港&神秘海岸

瑞芳交通

包車

在北海岸公共運輸不便利，若你沒有車、不會開車或不想開車，那很適合選擇包車行程！讓專業的司機帶你遊覽北台灣～絕對不用怕迷路！

租車

對於想要有自己的空間，自己開車快樂出遊，想去哪就去哪～在台北租車也是不錯的選擇哦！

火車

搭乘台鐵至「瑞芳站」下車後轉乘公車，部分沿海景點須轉乘計程車。

▶可參考官網路線圖

瑞芳周邊景點

九份

早期九份居民以樟腦為業，有九十個樟腦灶，而十口灶為一份，一共有九份，於是就有了「九份」這個地名啦～九份是全台最熱門的觀光景點之一，無論是國民旅遊還是外國觀光客都非常喜歡來這裡，芋圓、魚丸、紅糟肉圓，都是來這裡必吃的美食喔！

地址：新北市瑞芳區基山街

象鼻岩

象鼻岩源於海水風化侵蝕作用，經過時間沖刷形成的海蝕景觀就像一頭大象，大自然的鬼斧神工當然也吸引非常多觀光客～這裡從幾年前就非常受歡迎，現在除了拍照，還可以體驗最夯的象鼻岩SUP、划獨木舟喔！以徜徉大海的方式欣賞這頭海上大象，是不是超酷～

地址：新北市瑞芳區深澳漁港旁的海岬

深澳鐵道自行車

繼苗栗推出舊山線鐵道自行車，現在北部也有深澳鐵道自行車了！鐵道自行車騎起來真的非常享受，踩踏雙腳就能夠沿著鐵道一覽山海風光，當然也都備有煞車、喇叭等安全裝置。七到九月也有開放夏日限定的夜間鐵道自行車車次，除了療癒的海景，在深澳鐵道自行車享受夜光也別有一番風味～避免到現場沒票，出發之前記得先網路訂票哦！

票價：單趟NT$150、來回NT$250

站點：八斗子站、深澳站（兩站皆可為起始站）

開放時間：09:00~17:00（7-9月另有夜間時段）

地址：

➢八斗子月台：新北市瑞芳區建基路二段121號（八斗子火車站旁）

➢深澳月台：新北市瑞芳區建基路二段1-1號（建基煤礦 深澳電廠旁）

正濱漁港

正濱漁港。 圖／shutterstock
正濱漁港。 圖／shutterstock

如此漂亮的正濱漁港，搭公車就可以到，因為一整排的彩色小屋而有了台版威尼斯的封號，是最近幾年很紅的IG打卡熱門景點，真的很難想像正濱漁港在日治時期是台灣第一大港啊！來到這裡，記得拍一張再離開！如果想省等公車的時間，小編推薦可以考慮看看正濱漁港接駁專車，除了專車接送前往正濱漁港外，還會帶你去神秘海岸喔！

地址：基隆市中正區正濱路

和平島公園

和平島公園。 圖／shutterstock
和平島公園。 圖／shutterstock

擁有廣闊的海蝕景觀，最著名的景觀就是豆腐岩和蕈狀石（又稱萬人堆），園區內也有親親水池、沙灘供遊客使用。和平島公園海蝕景觀有兩千萬年的歷史，園區內有一處秘境－阿拉寶灣，據說在這裡可以看到全球最美的日出。

因為過去並沒有特別管制，遭受遊客蓄意破壞造導致地質永久性損壞，現今每日僅開放300位名額須預約才能參觀導覽，於每年5月開放至9月（以官方公告為主，會適度調整開放時間），也因為安全考量，皆須配戴安全帽、反光背心才能進入喔！

地址：基隆市中正區平一路360號

望幽谷

望幽谷。 圖／小編
望幽谷。 圖／小編

望幽谷也有人叫她忘憂谷，是一個V字形的山谷，從V字中間可望見一片海，而海上那個小島就是基隆嶼。望幽谷設有石板步道，可以一邊爬山一邊觀覽山海，沿途還可見山谷邊佈滿芒草迎風搖曳，真的很「忘憂」呢～

地址：基隆市中正區北寧路旁

陰陽海

陰陽海。 圖／shutterstock
陰陽海。 圖／shutterstock

第一次經過陰陽海，小編喊著旁邊的朋友：「你看！這片海被工廠廢水汙染了！」現在想想實在是太丟臉了，陰陽海之所以會有如此分明的兩色，是因為天然礦物所形成的自然現象，而它就是聞名世界的水湳洞陰陽海。經過這裡不妨停下腳步看一下，你可能還會不相信自己的眼睛哦～太神奇了！

地址：新北市瑞芳區濓新里（台二線濱海公路旁）

阿根納造船廠遺址

阿根納造船廠遺址。 圖／shutterstock
阿根納造船廠遺址。 圖／shutterstock

阿根納造船廠因為「廢墟工業風」而成為熱門打卡景點，在2016年被登錄為基隆市文化資產，至今已經有百年歷史，連「美國隊長」克里斯‧伊凡都曾經來這裡拍攝廣告，也因為美國隊長的拍攝，這個景點更加聲名大噪。但小編到訪過兩次，除了特別公告開放或策展期間，其他時間都是禁止進入的喔！雖然平常沒有開放大眾參觀，從外圍跟這座歷史古蹟拍照也是很有紀念價值的耶～

地址：基隆市中正區正濱路116巷75號

基隆廟口

基隆廟口。 圖／shutterstock
基隆廟口。 圖／shutterstock

提到基隆廟口夜市，腦海裡第一時間可能會先想起街道兩旁的黃色燈籠，接著才是夜市裡的小吃。鼎邊銼、泡泡冰、螃蟹羹、天婦羅、營養三明治都是基隆廟口必吃；小編每次到基隆廟口，一定會吃5號攤位的螃蟹羹跟世盛一口小香腸。來基隆千萬別忘了到廟口夜市尋訪美食再回家。

地址：基隆市仁愛區愛四路20號

看完了前面的介紹，是不是也快跟小編一樣成為東北角的愛好者了？心情不好就看看海、心情好也想看海，還有這麼多豐富的景點，絕對值得走一遭～

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基隆廟口夜市 九份 一日遊

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