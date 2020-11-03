5大迷宮景點特搜！「巨大樹叢」、「復古紅磚牆」、「台版移動迷宮」神秘好拍一次全收藏

台灣有好幾處神秘的迷宮景點，藏身在全台各地等著你來探索。有些迷宮如童話故事場景般夢幻、有的是史前時代的古老遺跡，置身其中讓人徬佛穿越時空。這一次要帶大家從北到南，一起探索全台好玩又好拍的特色迷宮！

老梅迷宮

位在北海岸富貴角知名景點老梅石槽旁，有一處名為「老梅迷宮」的神秘遺跡。由紅磚搭建而成，搭配古早味的建築設計，帶給人一種復古氣息。除了可以身處迷宮內走走之外，還能爬上斜坡由另個角度俯瞰迷宮全景，交錯的石牆讓迷宮變得很有層次感，拍照起來相當好看。

圖／IG@gominkin授權

順道一遊的景點還有全台最北端「富貴角燈塔」、「老梅石槽」，若是3-4月前往，還能看到全台唯一限定景致「老梅綠石槽」喔！

景點資訊地址： 253新北市石門區楓林路27號交通方式： 1.大眾運輸：公車搭乘862、863、865、867至「富貴角燈塔站」2.自行開車：富貴角公園公廁

廍子公園

有「台中最美的黃金公園」之稱的廍子公園，因每年3-4月黃金風鈴木盛開的盛況聞名。除了風鈴木步道外，還有一處由矮牆與花圃打造的「綠籬迷宮」，由於圍牆不高，是座很適合遛小孩的小花園迷宮。公園的設計大有巧思，若以空拍機拍攝，還可以捕捉到腳ㄚ符號的圖騰，快快來搜集。

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景點資訊地址： 台中市北屯區廍子路418號開放時間：全天開放

頂魚寮公園

鄰近台中梧棲漁港的「頂魚寮公園」，以海洋為概念打造而成。公園內處處可見海的意象，例如由帆船造型的裝置藝術，其實是供遊客休息的涼亭、「鯨魚溜滑梯」以少見的鯨魚外型模樣超可愛討喜，每到假日總是充滿著人潮，超搶手！

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公園內還有座迷你版的小迷宮，由矮樹叢圍繞而成，因此高度對於小孩來說非常友善，適合帶著小孩來這裡跑跑跳跳。玩累了，還能前往鄰近的景點「梧棲漁市」、「三井Outlet」，吃吃新鮮的漁獲以及全台唯一海港型商場逛逛，這麼豐富的行程，不妨來一場台中海線一日遊！

景點資訊地址：台中市梧棲區八德東路開放時間：全天開放

探索迷宮歐式莊園

「探索迷宮歐式莊園」是一間濃濃歐洲風情的景觀餐廳，走在莊園中讓人有身處歐洲的錯覺。進入石牆大拱門後，映入眼簾的是一片廣闊的草皮，中間噴水池，頗有歐式庭園風格。最受歡迎的打卡熱點，是由巨大樹叢包圍的綠色迷宮，即便是大人走在其中也顯得特別渺小，讓人彷彿置身愛麗絲夢遊仙境的場景裡，超級夢幻！

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景點資訊地址：彰化縣彰化市彰化縣和美鎮東谷路47-75號營業時間：11:00-18:30(平日，週一公休)、9:00-20:30(假日)門票：成人150元可抵消費、兒童250元不可抵消費

國立臺灣史前文化博物館

在台東的『國立臺灣史前文化博物館』，富有史前時代、南島語族文化豐富館藏。博物館外的石牆迷宮，被喻為是「縮小版移動迷宮」，頗有遠古時代的氛圍。斑駁的牆面有種廢墟感，加上路面堆滿的小碎石，怎麼拍都很有個性。

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景點資訊地址：臺東市博物館路1號交通方式：1.搭火車：「康樂站」下車，徒步5至10分鐘。2.搭公車：搭乘鼎東客運海線。（路線編號：8115台東-康樂）3 開車：從臺東市中興路四段轉博物館路。

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