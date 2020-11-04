眼前就是湛藍大海！特選全台6家「濱海咖啡廳」，度假感爆棚、發呆也適宜

▲圖片來源：逐浪海景咖啡FB、Le coq 公雞咖啡FB

濱海咖啡廳清單：

新北．Le coq 公雞咖啡新北．留.夏Stay café宜蘭．灆咖啡Seaview Coffee花蓮．秘密海咖啡台東．小魚兒的家台東．逐浪海景咖啡

新北．Le coq 公雞咖啡

公雞咖啡可以說是三芝淺水灣最熱門的咖啡廳了！放眼望去一片蔚藍海景好舒服，非常適合放空，而且往後院走還可以直通沙灘戲水踏浪唷！外觀以紅磚頭鋪設工業風外牆，而裡面則藏了一間復古文藝咖啡館，各式復古玩物充斥店內，非常具有個人特色的裝飾風格。

▲圖片來源：Le coq 公雞咖啡FB

▲圖片來源：Le coq 公雞咖啡FB

Le coq 公雞咖啡

店家地址：新北市三芝區北勢子45-16號

營業時間：11:00-19:00(週三公休)

新北．留.夏Stay café

擁有海景第一排的看海秘境，這間工業風格的咖啡廳也是IG打卡的聖地！留夏顧名思義就是留住夏天，同時也有「留下」之意，留下來看海、留下來喝杯咖啡、留下來或是我跟你走？！店內的空間十分寬敞，天花板有特別挑高，在裡頭用餐不會感到壓迫，四面多採用玻璃窗設計，將自然光線導入室內空間，坐在店裡就可以欣賞蔚藍大海。

▲圖片來源：留.夏Stay café FB

▲圖片來源：留.夏Stay café FB

留.夏Stay café

店家地址：新北市三芝區後厝里北勢子13-3號

營業時間：11:30-19:30(週一公休)

宜蘭．灆咖啡Seaview Coffee

灆咖啡與海為鄰並且和龜山島相望，來到這能喝到現沖的好咖啡、能吃到道地的農家餐、能看到遼闊無邊際的太平洋海景。蘫咖啡的正前方就是一片美麗的大海，二樓的用餐環境，採用大片落地玻璃的空間設計，讓來訪的旅人坐在咖啡廳裡也能看海景，走出門外就可以直通到沙灘踏浪戲水，若不想下水也可以在灆咖啡前方的大坑自行車道騎自行車或是散散步。

▲圖片來源：灆咖啡Seaview Coffee FB

▲圖片來源：灆咖啡Seaview Coffee FB

灆咖啡Seaview Coffee

店家地址：宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

營業時間：10:00-20:00

花蓮．秘密海咖啡

秘密海咖啡就位於北濱腳踏車道旁，咖啡館後門就正對著太平洋，秘密海既是咖啡廳也是民宿，它的裝飾充滿著海邊的元素，從門口衝浪板的擺設就可以略知一二。而從後門望出去就是北濱公園，有著來漫步或是騎著單車享受海景的旅人，也有著單純來此發發呆看看日出日落的人們，整個太平洋都是它的後花園。

▲圖片來源：秘密海咖啡FB

▲圖片來源：秘密海咖啡FB

秘密海咖啡

店家地址：花蓮縣花蓮市海濱街66號1樓

營業時間：11:00-20:30(週二公休)

台東．逐浪海景咖啡

逐浪海景咖啡位於台東卑南富山護漁區一帶，逐浪的入口是一條舖上石板的綠色小徑，走過小徑後則會通往一處舖著綠色草坪的寬敞空間，從這裡可以直接看見迷人的藍色太平洋。不管天氣好壞都可以選擇微風徐徐的逐浪海景咖啡，邊望著美麗的大海邊享用著下午茶，實屬人生一大享受！

▲圖片來源：逐浪海景咖啡FB

▲圖片來源：逐浪海景咖啡FB

逐浪海景咖啡

店家地址：台東縣卑南鄉富山村12鄰杉原24號

營業時間：11:00-19:00(週三公休)

台東．小魚兒的家

小魚兒的家是間純白色的兩層樓小木屋，一二樓都設置有座位區，白色小屋後方還有戶外用餐區和有一大片草坪，提供給小朋友們可以在草坪上跑跳、嬉戲、玩球，而草坪後方就是一整片的海景，最棒的是從小魚兒的家庭院裡的樓梯下來再走過木棧道就可以到富山護漁區，非常適合親子一起前往餵魚、挖沙、戲水。

▲圖片來源：小魚兒的家FB

▲圖片來源：小魚兒的家FB

小魚兒的家

店家地址：台東縣卑南鄉富山村杉原32號

營業時間：10:00-18:00

每間咖啡廳都擁有獨特的巧思與店家個人風格，來訪的同時不如放下瑣碎的煩人事，好好享受只有你或與最親密的人的時光吧！看著波光粼粼、聽著海浪聲、感受海風輕撫，人生最大的享受就在這樣的私密時光。





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