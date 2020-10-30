超平價購物天堂！盤點在台灣的道地「日本藥妝店」，免出國也能逛唐吉軻德

到日本除了遊覽風景名勝，大家最喜歡的就是逛藥妝店了！除了自己補貨撿便宜、幫忙親友代購掃貨，還可以發掘新玩意兒！現在撇除不方便出國，其實根本不用到日本，也已經有超道地日本藥妝店常駐台灣啦～台灣有哪些日本藥妝店讓小編報你知！

Matsumotokiyoshi 松本清

Matsumotokiyoshi 松本清。 圖／shutterstock

松本清開業將近九十年，在日本目前有1700家分店，店鋪出現的頻率和便利商店一樣的密集！是日本最大的連鎖藥妝店，2018年在台北東區開設台灣第一家分店，現在在台灣已經有十三家了！商品種類非常多，包含美妝、藥品、日用品、零食等等。

商家特色：松本清獨家品牌、商品客製化刻字

門市據點：北部11家、中部2家

Tomod’s 特美事

Tomod’s 特美事。 圖／shutterstock

1993年成立於東京，Tomod’S是目前在台灣經營最久的日本藥妝店，已有八年的時間，目前在台有三十一個據點，為了一表在地化經營的決心和誠意，在今年宣布了Tomod’s的中文命名—特美事。

商家特色：門市據點交通方便、每週引進新商品、其他在地暢銷商品

門市據點：

☞詳細據點查詢：官網

SATUDORA 札幌藥粧

SATUDORA 札幌藥粧。 圖／shutterstock

來自北海道的藥妝店，也是到北海道必訪的藥妝店，目前在日本有200多家分店，識別色為藍色與白色，風格看起來非常日式清新～現在在台灣有五家分店，百分之九十的商品都來自日本，也有同步在台販售一些日本的人氣商品喔！

商家特色：北海道限定商品

門市據點：

唐吉軻德Don Don Donki（驚安の殿堂）

唐吉軻德Don Don Donki（驚安の殿堂）。 圖／shutterstock

唐吉軻德是日本常見的連鎖折扣店，唐吉軻德別稱「激安の殿堂」，在日文裡「激安」就是非常便宜的意思。店內貨架從地板到天花板那麼高，商品琳瑯滿目，各類商品排的「亂中有序」，因為商品實在是太多又不易找，讓消費者不知不覺就沉淪在這座購物的天堂裡。標榜價格比別人便宜，且營業時間長。

商家特色：商品多元、便宜、手繪特色廣告風格

門市據點：預計於台北西門町開設第一家門市

北部溫泉推薦

台北溫泉。 圖／KLOOK

逛完街最適合泡湯放鬆了，就用溫泉洗掉今天逛街的疲勞吧！台北著名的溫泉非北投溫泉、烏來溫泉以及陽明山溫泉莫屬了！除此之外，前往鄰近台北的宜蘭礁溪泡湯，也是一個絕佳的選擇！每個溫泉區的泉質都不太一樣，溫泉的功效也不盡相同，這個冬天就來泡溫泉吧！

原來在台灣也有這麼多日本藥妝店！雖然沒有退稅小確幸，但是在台灣也買的到各種日本藥妝真的很方便，不用多花一張機票錢～既然現在不能出國，沒辦法到日本囤貨也不怕，就到台灣分店逛一逛，畢竟逛是一種享受、買是一種幸福啊！

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