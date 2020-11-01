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天涼正好來去玩秋季SUP！ 台灣秋季「SUP體驗」11選推薦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

雖說天氣漸漸轉涼，但因為台灣位於亞熱帶氣候區，沒有那麼分明的四季變化，搭配專業教練與裝備，部分海域的天氣狀況與溫度，還是可以進行像是獨木舟、SUP這類水上活動的，這次小編整理了幾個適合秋季SUP體驗的地區與玩法，一起來看看吧！

台灣秋季SUP體驗景點推薦

SUP是什麼？SUP怎麼玩？SUP要去哪裡玩？如果以上這些關於SUP體驗的問題，你都還摸不著頭緒答不出來的話，不妨可以先看看入門版攻略，準備好就來挑戰秋季SUP體驗吧！

台灣秋季SUP體驗景點＃1

白匏湖

▲台灣秋季SUP體驗-台北白匏湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-台北白匏湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到SUP，你還只知道象鼻岩、金山？那就太遜啦！小編推薦給你今年秋季SUP體驗最夯最好玩的地方，就在台北近郊的汐止白匏湖，有藍天白雲、群山環繞的絕美湖水景色，緩緩划著SUP在湖面上感受微風拂來，將身體與心情都放到最鬆，好好享受吧。

台灣秋季SUP體驗景點＃2

新北三貂嶺

▲台灣秋季SUP體驗-新北三貂嶺。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-新北三貂嶺。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

新北三貂嶺是台北近郊的人氣景點，不只有著三貂嶺古道、隧道，還有鐵路迷最喜歡的車站與火車鐵橋，這裡也是戶外玩家喜愛的自然體驗區域，因為這裡有著基隆河上游最乾淨的水域，還有瀑布與壺穴，非常適合SUP好手來挑戰，衝破急流！

台灣秋季SUP體驗景點＃3

新竹峨眉溪

▲台灣秋季SUP體驗-新竹峨眉溪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-新竹峨眉溪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果是SUP新手的話，則可以到相對平靜的新竹峨眉溪來體驗SUP，這裡有豐富的溪流生態，可以穿梭在林間，享受恣意無人的寧靜時光，欣賞湖面與綠意交織的景色，也是非常適合親子及毛小孩一起來玩的秋季SUP體驗景點！

台灣秋季SUP體驗景點＃4

日月潭

▲台灣秋季SUP體驗景點-日月潭。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗景點-日月潭。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

南投好山好水，最知名的旅遊勝地絕非日月潭莫屬，加上今年疫情關係，外國觀光客來台受限制，讓日月潭的旅遊品質變得相對較好，現在正是適合前往體驗秋季SUP的時節，與三五好友相約來去湖上划划SUP，眺望無邊無際的湖畔景色，放鬆一下心情吧。

台灣秋季SUP體驗景點＃5

台南漁光島

▲台灣秋季SUP體驗景點-台南漁光島SUP。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗景點-台南漁光島SUP。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

今年因為舉辦了國慶煙火，讓原本就頗受歡迎的台南漁光島，人氣更是大增，而漁光島因為有著瀉湖與沙洲的地形，讓周邊水面特別平靜，所以非常適合體驗SUP，若是遇上黃昏時分，更能欣賞到夢幻的日落美景，十分浪漫。

台灣秋季SUP體驗景點＃6

高雄蓮池潭

▲台灣秋季SUP體驗-高雄蓮池潭。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-高雄蓮池潭。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

再往南一點來到高雄，溫度也更上升了一些，日照時間與強度也更強一點，因此推薦大家可以體驗比較輕鬆的湖面SUP，或是星光場的SUP夜划體驗，感受高雄不同的一面，既有生氣又不會過度奔放，是帶點溫柔的水上活動體驗。

台灣秋季SUP體驗景點＃7

屏東大鵬灣

▲台灣秋季SUP體驗-屏東大鵬灣。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-屏東大鵬灣。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

還記得今年年初在屏東大鵬灣舉辦的熱鬧燈會嗎？擁有廣大腹地的大鵬灣，可玩的東西可多了，不只可以體驗卡丁車、獨木舟，也是秋季SUP體驗的絕佳景點，還可以探訪可愛的蚵殼島，一起體驗在地自然環境與文化，非常適合家族與親子旅遊！

台灣秋季SUP體驗景點＃8

墾丁後灣

▲台灣秋季SUP體驗景點-墾丁後灣SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗景點-墾丁後灣SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

墾丁一向給人熱鬧喧騰的印象，不過其實在墾丁附近，有個人少而平靜的秘境景點－後灣，非常適合進行SUP體驗，以緩慢舒適的步調，一邊划著SUP一邊感受微風吹拂，悠哉地度過午後時光。

台灣秋季SUP體驗景點＃9

花蓮雲山水

▲台灣秋季SUP體驗-花蓮雲山水。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-花蓮雲山水。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

相信大家都去過花蓮雲山水，但應該沒有在雲山水划過SUP吧？秋天來到這裡，正是落羽松轉紅的季節，若是能夠一邊划著SUP一邊欣賞落羽松，該是件多浪漫的事情啊！就算沒有落羽松，周邊的湖光山水與林木，也是城市中看不見的自然美景，快來感受秋天的美好吧！

台灣秋季SUP體驗景點＃10

台東東河

▲台灣秋季SUP體驗景點-台東東河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗景點-台東東河。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

台東東河也是水流較為平靜的SUP體驗地點，在專業教練的帶領下，就算是新手也能很快就駕馭SUP，沿著馬武窟溪向下，穿梭東河新舊橋，了解在地的故事與改變。若是參加日出場，更能看到充滿勵志人心的曙光，讓你電量充滿滿，繼續充滿希望的人生。

台灣秋季SUP體驗景點＃11

台東卑南溪

▲台灣秋季SUP體驗-台東卑南溪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲台灣秋季SUP體驗-台東卑南溪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

而在相對平靜的水域進行SUP體驗，最大的好處就是可以放膽玩，無論你是想站著玩坐著玩，甚至是躺著趴著玩都沒問題！只要跟從專業教練的指示，穿上專業裝備，就能在微涼的秋季SUP體驗中，玩出最不同的體驗！

看完以上11個台灣秋季SUP體驗景點與玩法，是不是也想抓住最後玩水的機會了呢？心動不如馬上行動，秋季SUP體驗一點也不困難，趕快來去挑戰一下吧！

想知道更多秋季旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

日月潭 落羽松 獨木舟

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