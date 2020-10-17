2020最火熱「吊橋精選」TOP5！ 享受腎上腺素飆升、漫步雲端的快感

「吊橋效應」大家應該有聽說過，但這種效應的肇因有部分就是過吊橋時心跳加速的感覺，這樣的感覺不但會讓人莫名奇妙愛上，還會讓追求刺激的人欲罷不能。當然吊橋不只是霸凌懼高症患者的凶險場所，「優美的景色、新鮮的空氣」都是吊橋的重要組成元素，也有很多吊橋結合了步道、造型與其他的噱頭，吸引無數觀光客前來朝聖。今天就來介紹5座台灣知名的吊橋景點，讓大家一飽眼福！

山月吊橋

(圖片來源：內政部)

「山月吊橋」是國內目前「深跨比最高」的峽谷吊橋，最早興建於日治時期，本是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，後因受「掏金熱」影響需開路炸山，因此拆損了基礎，後來曾數次想重建但均未能如期完成。此次完工的第四代「山月吊橋」，因位於險峻山谷、陡峭邊坡與峽谷風勢使施工難度更加困難，最終歷時兩年九個多月終於克服天險，完成橋體並打造無障礙景觀步道，已於2020年8月12日試營運，並採網路預約解說制度進入，無法現場排隊，想前往的朋友要多注意喔！

(圖片來源：內政部)

山月吊橋

地址：花蓮縣秀林鄉232號

詳細資訊：https://bit.ly/36ELPKL

預約資訊：https://bit.ly/3iDgx9t

雙龍吊橋

(圖片來源：南投縣政府)

位於南投縣信義鄉的雙龍瀑布，以將近100公尺的高度落差而分為上瀑與下瀑，因兩瀑神似兩條蛟龍糾纏而得名。其中長342公尺、最深110公尺的雙龍吊橋，不僅是全台最長最深的吊橋，更因跨越壯闊山谷，極具挑戰性，完善的環形步道與景觀平台，適合漫遊山林森呼吸，絕對是假日優遊的最佳景點之一。整座吊橋繪以七彩的顏色，視覺效果十足，但步行至吊橋的路程約1.9公里，且多有階梯，若是體力不佳者可能要三思而後行。

(圖片來源：南投縣政府)

雙龍吊橋

地址：南投縣信義鄉光復巷

詳細資訊：https://bit.ly/3iAakLn

預約資訊：https://bit.ly/36BvnLn

新溪口吊橋

(圖片來源：IG @tedfang.photography)

總長303公尺、全台最長的懸索橋「新溪口吊橋」是台灣少見的長距離吊橋，之前有進行長達5個月的整修，並於2020年8月開放。此次新溪口吊橋整修區域以大漢溪對岸的溪口部落為主，環境規劃重點有5大主要觀賞區：溪口花海、環湖步道、竹林步道、舊水圳步道及新溪口吊橋廣場。重新開放的新溪口吊橋採雙向通行，遊客可直接從溪口端出發，對於高年齡層或身體不便的遊客來說相當便利，需要注意的是當地小黑蚊不少，防蚊液要記得攜帶比較好。

(圖片來源：IG @mini0524_1129)

新溪口吊橋

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

詳細資訊：https://bit.ly/2GEXq1s

太平雲梯

(圖片來源：ting___0101)

(圖片來源：阿里山國家風景區管理處)

於2017年啟用的嘉義梅山太平雲梯，已持續吸引超過百萬人次的遊客造訪，橫跨太平山與龜山之間，不只可以眺望嘉南平原還可觀看夕陽、晚霞、雲海之美景，更可以到鄰近的太平老街逛逛吃吃美食，是戶外踏青走走，賞景呼吸新鮮空氣的絕佳去處。太平雲梯雖然位處於高海拔，但因雲梯可耐7級地震與16級強陣風，所以走起來並不會搖晃，怕吊橋搖搖晃晃的人可以放心了。不過需要注意的是濃霧時常會出現在四周，拍照可能要快、狠、準才行啊。

(圖片來源：阿里山國家風景區管理處)

(圖片來源：ting___0101)

太平雲梯

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

詳細資訊：https://bit.ly/34Bd2v4

預約資訊：https://bit.ly/36E49Ug

義興吊橋

(圖片來源：桃園觀光導覽網)

還記得電影《賽德克巴萊》中，賽德克勇士們站上彩虹橋為自由奮勇而戰的畫面嗎？來義興吊橋就能體會了！建於民國55年的義興吊橋是桃園唯一水管橋，原為引水灌溉附設水管，2013年經整修，通行人數從單次10人提升至100人。義興吊橋長約200公尺，站上鐵網橋身、木頭鋪面、15層樓高的吊橋，帶著彷彿走鋼索的刺激感，俯瞰大漢溪谷的迷人風景，潺潺河水聲令人身心都備感舒暢。貼心小提醒：吊橋通道狹窄，為了自身安全，切記不可爭先恐後喔。

(圖片來源：桃園觀光導覽網)

義興吊橋

地址：桃園市復興區羅浮(羅馬公路桃118線起點)

詳細資訊：https://bit.ly/33Cs5Wn

(圖片來源：IG@ting_chuan)

參訪吊橋是一種自我挑戰，或許心裡怕到不行、或許一直強顏歡笑，但當你走到吊橋上、克服了內心的恐懼後，那輕鬆愉悅的心情也是不可取代的。所以來吊橋走走吧！當你走過內心的排斥與畏懼時，那屬於自己的美景也將留存心中。





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