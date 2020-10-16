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秋季限定「黃金雨」！ 台中17處「台灣欒樹」金黃美景、耀眼綻放
台灣欒樹於每年的9月開始會慢慢轉黃，現在已可在台中市區見到不同顏色交織而成的台灣欒樹，整體呈現多層次的美感，此時正是欣賞台灣欒樹的最佳季節。
台灣欒樹為台灣的特有樹種，名列世界十大名木之一，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉金黃，結果時由粉紅色的三瓣片合成，氣囊狀膨大，最後至果乾枯時再轉為深褐色掉落，整個過程中共有四個顏色的轉變，所以也有「四色樹」的美稱。
而台中市建設局也很貼心的為民眾特別製作「台中市台灣欒樹賞樹懶人包」，讓民眾清楚台中市17處台灣欒樹主要出現地點，包括北屯區廍興公園、地震公園、舊社公園等4處，南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園等7處，太平區921公園、新坪公園、精美公園等10處，后里區公所後方停車場等3處，以及府會園道、朝洋溪等溪畔、市政路大道、永春南路等道路兩旁都可看見台灣欒樹美麗的蹤影。
台中市建設局也貼心的提醒民眾，此時正是欣賞台灣欒樹金黃色身影的最佳時刻，趁著秋高氣爽的時節，四處找尋那一片「黃金雨」吧。
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