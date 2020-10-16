快訊

青島5天排查新冠疫情1千萬餘人 CNN記者：令人吃驚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋季限定「黃金雨」！ 台中17處「台灣欒樹」金黃美景、耀眼綻放

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台灣欒樹於每年的9月開始會慢慢轉黃，現在已可在台中市區見到不同顏色交織而成的台灣欒樹，整體呈現多層次的美感，此時正是欣賞台灣欒樹的最佳季節。

▲台中永春南路(圖片來源：IG@louisxiao888)
▲台中永春南路(圖片來源：IG@louisxiao888)

台灣欒樹為台灣的特有樹種，名列世界十大名木之一，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉金黃，結果時由粉紅色的三瓣片合成，氣囊狀膨大，最後至果乾枯時再轉為深褐色掉落，整個過程中共有四個顏色的轉變，所以也有「四色樹」的美稱。

▲后豐鐵馬道(圖片來源：IG@dodo_cheng_)
▲后豐鐵馬道(圖片來源：IG@dodo_cheng_)

而台中市建設局也很貼心的為民眾特別製作「台中市台灣欒樹賞樹懶人包」，讓民眾清楚台中市17處台灣欒樹主要出現地點，包括北屯區廍興公園、地震公園、舊社公園等4處，南屯區豐樂雕塑公園、南屯公園等7處，太平區921公園、新坪公園、精美公園等10處，后里區公所後方停車場等3處，以及府會園道、朝洋溪等溪畔、市政路大道、永春南路等道路兩旁都可看見台灣欒樹美麗的蹤影。

▲圖片來源：臺中市政府建設局
▲圖片來源：臺中市政府建設局

台中市建設局也貼心的提醒民眾，此時正是欣賞台灣欒樹金黃色身影的最佳時刻，趁著秋高氣爽的時節，四處找尋那一片「黃金雨」吧。

▲圖片來源：臺中市政府建設局
▲圖片來源：臺中市政府建設局


延伸閱讀>>台灣秋季賞花大全，8種花朵正盛開！趕緊安排賞花去

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 賞花 十大

延伸閱讀

台灣欒樹火紅蒴果襯黃花 燈籠高高掛新北拂秋意

彰化二林被遺忘的美景 鎮長：協商整理欒樹林成新景點

新北河濱公園台灣欒樹綻放 欣賞秋季限定景致

嘉義最新筆直「三色花海隧道」美度炸裂！加碼彰化絕長「漸層欒樹大道」空拍太夢幻

相關新聞

秋季限定「黃金雨」！ 台中17處「台灣欒樹」金黃美景、耀眼綻放

一到秋天台中市區多處公園綠地、行道上的台灣欒樹悄然盛開，台灣欒樹素來就有四色樹的美譽，而從每年的9月開始就會綻放出美麗耀眼的金黃色，若最近有在地上看到一片的黃金雨，那其實就是台灣欒樹的黃色小花，快點來尋找住家附近的黃金雨吧！

2020全台「30處秋遊景點」大放送！賞楓、銀杏、落羽松、山毛櫸絕美必去整理

最近晚上睡覺不用開冷氣，涼涼的秋天真的來了！除了賞楓秋季還有落羽松、山毛櫸可看，黃橙橙的秋天給人一種蕭瑟的浪漫。秋季出門親近大自然，不會大汗淋漓身心靈更容易平靜下來，走吧跟著小編來看全台必去賞楓景點、必看銀杏森林以及必走山毛櫸步道吧！

嘟嘴摩艾太Q！「療癒富士山、摩艾石像表情包」特色雞蛋糕　5大人氣攤販假日限定

記憶中橢圓形的古早味雞蛋糕，現在發展出許多極具特色的雞蛋糕，可愛到捨不得吃掉！

跟著仙氣小姐姐美拍！　2020全台「芒草季」景點推薦懶人包

秋季限定的白芒花海 U勾來囉~傻傻分不清楚芒草、甜根子草、蘆葦、蘆竹這些白色秋季花穗沒關係，管它是什麼好拍最重要啦！快來看看北、中、南全台芒草季景點推薦攻略，搭上小編的網美列車在芒草花海中當仙氣小姐姐吧！

嘉義最新筆直「三色花海隧道」美度炸裂！加碼彰化絕長「漸層欒樹大道」空拍太夢幻

花控們好忙！最近全台吹起彩色旋風，各地欒樹都在賣力盛放，繼中南部6處「四色欒樹大道」漸漸轉紅，又有全新彩色隧道重磅登場！今天就一起透過空拍視角，欣賞2大欒樹景點的繽紛花況吧！ 嘉義：高鐵站旁三色

天氣冷就要泡溫泉！全台特色溫泉推薦＋周邊景點一次看

是不是很久沒泡溫泉了？想念被蒸氣和暖意環抱的感覺嗎？夏天泡湯祛溼，冬天泡湯祛寒，一年四季都是泡湯的好季節！擁有豐富的地熱資源的台灣，冷泉、熱泉、濁泉、海底泉，多樣泉質通通有，今天小編特搜了全台各地的溫泉和溫泉區附近的景點要介紹給你，快看下去品品溫泉的香氣吧！

秋季限定偽出國仙境！2020「全台10處賞楓景點、交通總整理」

天氣漸漸轉涼，各個風景區的楓葉也將陸續轉紅，舒爽的天氣最適合到郊外走走啦！每年的11月到1月是台灣賞楓的絕妙好時機，本文特別整理了台灣北中南10大賞楓秘境，快互揪親朋好友並安排假期，在欉欉楓紅中感受大自然的視覺盛宴吧！

秋天專屬彩色隧道！特搜中南部6處「四色欒樹大道」賞花點，搶拍夢幻美照

天氣漸漸轉涼，秋季限定的「欒樹」美景每逢九月開始換新妝，從獨特的綠系風光變身金黃、粉橘、艷紅，逐一變色的花瓣營造出繽紛景緻，每種顏色都亮眼迷人。如今中南部多處賞花點已絕美盛開，不少地方已搶先轉紅，花控

親子旅遊大推薦！ 全台11個「農牧場精選」 國旅必收藏，其中還有2處免門票

每到周末就想著要去哪裡溜小孩？或者哪裡可以約會嗎？今年因為疫情不能出國，報復性國內旅遊正夯！國內也有超多有趣的景點，國內農場、牧場現在正夯，看見可愛動物總能讓人找回童趣，在農場裡能親近自然和動物互動，還有各種DIY體驗，絕對是國內旅遊的好選擇！

環保旅行正夯！不當網美的露營美學，找回露營最純粹的樣子

露營的本質是什麼呢？應是讓人拋下煩惱、親近自然，享受大地的滋潤。免裝備露營帶來了方便，也讓露營新手能加入露營的行列。但免裝備露營除了美麗的帳篷和好拍的造景還有什麼呢？我想有質感的露營美學、有溫度的職人體驗，以及美味的在地小農料理，能讓旅人回到露營純粹的樣子 —被自然感動進而惜物環保，降低碳足跡的旅行從露營開始。

全台十大「台菜、川菜餐廳」懶人包！家庭聚餐首選、中秋連假團圓不用愁

2020下半年度除了月圓人團圓的中秋連假，還有感恩節、聖誕節和跨年等等，值得大家空出時間、坐下來吃頓飯、活絡感情關心彼此的溫暖日子。這回編輯整理了全台10間台菜、川菜餐廳，各別有適合朋友多人聚餐、二至三個家庭聚餐，甚至是大家族聚餐都能在這裡找到理想的聚會餐廳！

鄰海攀岩、高空飛行超刺激！台灣冒險王玩法碼起來，陸海空全制霸

身為一個出生在高山環繞、四海包圍島嶼上長大的你，內心也有股熱血躁動嗎？喜歡戶外活動、極限挑戰，覺得人生清單一定要攻下百岳、自由潛水等任務挑戰嗎？今年小邊就把這份超強陸海空制霸的「台灣冒險王戶外活動旅遊清單」整理給你！

熱門新聞

基隆潮境海灣奇景漁民樂 50艘漁船齊聚剝皮魚大豐收

在最年輕的古城散步！一日暢遊新竹　享受慢活微旅行

親近土地！ 南投「山澗園林宋居」 來一場心靈與文化交流

肉控必收！台北8間「單點式、吃到飽燒肉」店家精選 加碼便宜餐券整理平價吃法

秋季限定「黃金雨」！ 台中17處「台灣欒樹」金黃美景、耀眼綻放

屏東佳樂水衝浪大賽登場 可觀賞高手逐浪逛市集享美食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。