呼吸新鮮空氣！ 全台「國家森林遊樂區」10選推薦 戶外森活一下
隨著涼意捎來，秋天也正式到來，正是適合出門到戶外走走的季節，如果覺得登山健行太難，不妨可以到台灣國家森林遊樂區走走，不只能夠呼吸森林間的新鮮空氣，更能感受美好的大自然氛圍，放鬆心情。
台灣國家森林遊樂區推薦
台灣擁有好山好水的豐富自然資源，依照不同環境、植物與保育層面，分為國家公園與國家森林遊樂區，目前共有18個國家森林遊樂區，這次小編精選了10個國家森林遊樂區推薦給大家，一起走出戶外！
台灣國家森林遊樂區＃1
滿月圓國家森林遊樂區
滿月圓國家森林遊樂區是這一兩年來非常受歡迎的國家森林遊樂區，因為位於交通方便的台北近郊－三峽，更有豐富的自然樹林、瀑布等風景，秋天也有滿滿的楓葉可以欣賞，十分愜意舒適。
台灣國家森林遊樂區＃2
太平山國家森林遊樂區
太平山國家森林遊樂區位於宜蘭縣大同鄉，前身是太平山林場，有著大片的樹木森林，以及雲霧繚繞的優美環境，其中最有名的就是擁有「全球最美小路」美稱的太平山見晴懷古步道，還可以搭乘蹦蹦車遊園，非常值得一去！
台灣國家森林遊樂區＃3
觀霧國家森林遊樂區
位於新竹的觀霧國家森林遊樂區，以動人的日出、日落與雲海景致聞名，加上園區內可見周邊山脈壯闊景致，聖稜線、紅檜巨木群、瀑布，以及遍地盛開的花朵都是不可錯過的國家森林遊樂區風景，不同季節各有不同的風貌。
台灣國家森林遊樂區＃4
武陵國家森林遊樂區
武陵國家森林遊樂區海拔高1750公尺～2200公尺，和南投清境農場、台中福壽山農場合稱為台灣三大高山農場。春天時繁花盛開，夏季時是溫度舒適的避暑景點，春天可賞武陵櫻花－粉紅佳人，秋冬時更有楓葉、銀杏、落羽松等紅葉景致，更是台灣特有種－櫻花鉤吻鮭的棲息地，是不可多得的珍貴自然景點。
台灣國家森林遊樂區＃5
大雪山國家森林遊樂區
大雪山是夏日有名的避暑勝地，春天有杜鵑與霧社櫻爭艷盛開，秋天則有舒適的「木馬古道」可以散散步，以及隱身薄霧間的山脈景色，四季皆有可看之處。此外，大雪山國家森林遊樂區也是知名的賞鳥勝地，有超過200多種的鳥類棲息於此，絕對是城市所沒有的風景。
台灣國家森林遊樂區＃6
合歡山國家森林遊樂區
許多人對於合歡山的印象都是賞雪，其實合歡山也是夏季避暑聖地，有著獨特的玉山箭竹形成的草原景觀，春天有杜鵑花，秋天的蕭瑟之美，四季皆有不同的風景，其中最著名的景點則是武嶺觀景台，另外也是合歡群峰、奇萊南華等登山路線的門戶必經之處。
台灣國家森林遊樂區＃7
奧萬大國家森林遊樂區
南投的奧萬大國家森林遊樂區是全台最受歡迎的賞楓聖地之一，這裡擁有全台最大、長達四公里的天然楓香純林楓林大道，以及大片的森林、溪谷、瀑布等天然景致，舒適閑靜的環境，絕對是秋天最佳旅行去處！
台灣國家森林遊樂區＃8
阿里山國家森林遊樂區
今年因為疫情關係，讓台灣國旅又增添了不少人氣，其中像是花東、山區也都是熱門之選，而阿里山國家森林遊樂區就是其中一例，除了搭小火車、賞日出、看神木這些經典玩法之外，其實還有不少非常有趣的阿里山深度玩法，像是走入鄒族部落，認識原住民文化、體驗在地手作DIY等等活動，絕對不會讓你覺得無聊！
台灣國家森林遊樂區＃9
知本國家森林遊樂區
接著帶大家來到空氣清新的東部，來去台東散步泡溫泉囉！台東知本最為人所知的就是溫泉，但其實這裡還有豐富的森林資源，像是百年榕樹、酸藤，以及美麗的蝴蝶蘭、藥用植物園區等等，都能讓你充分感受到「大自然森活」的美好！
台灣國家森林遊樂區＃10
向陽國家森林遊樂區
最後要來個有點難度的了！那就是嘉明湖的所在地－向陽國家森林遊樂區，這裡不只有美麗的高山湖泊，更有壯闊的日出與雲海景致，以及豐富的林木、鳥類棲息之處，如果你擁有過人的體力與意志，不妨可以來挑戰看看！
看完以上10個台灣國家森林遊樂區的介紹，是不是也覺得台灣的自然資源真的很豐富呢？其實走出戶外沒有想像中困難，這個假日就從簡單的健行散步開始，走進大自然的懷抱吧！
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