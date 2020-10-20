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隱形吊橋、賞楓秘境都在這！台灣北部中部「11座特色吊橋 」精選

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @hsien_min、 IG @qiuung
圖 / IG @hsien_min、 IG @qiuung

編輯：Shan@ReadyGo

全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？其實它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo在這裡通通告訴你！台灣北部、中部11座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

｜北部

►台北–白石湖吊橋-無懸吊纜繩的隱形吊橋

圖 / IG @qiuung
圖 / IG @qiuung

有別於一般吊橋的高聳橋台設計，特別採直路式設計，打造成一座無懸吊纜繩的隱形吊橋，整體採龍骨意象塑造，從空中俯瞰，就像是一條巨龍盤據，守護著白石湖地區。通往另一端就像走進另一個世界，處處可見花卉、農村等豐富的田園景緻，彷彿走進桃花源世界，與都市的喧囂隔絕，是一個放鬆休閒的好地方。

地址｜台北市內湖區碧山路

電話｜02-27593001

►桃園–新溪口吊橋-2018年是全台最長吊橋

圖 / IG @chieh.sylvia
圖 / IG @chieh.sylvia

有沒有看過吊床？新溪口吊橋就採用吊床式構造，將吊橋主索懸掛在兩岸錨碇座，過去2018年是全台最長吊床式吊橋，今年(2020)則被南投雙龍吊橋打破最新紀錄；橋長303公尺。橋面及護欄等採用原木打造，再融合本地原住民泰雅族圖騰與色系，兩岸錨碇座及護網上的祖靈之眼守護本吊橋，祈求在祖靈的庇佑下，部落子孫及遊客們可以長長久久的安全使用吊橋。

地址｜桃園市復興區澤仁里中山路8號

電話｜03-3821378

營業時間｜08：00-16：00（週二休息）

票價｜全票 100元、優待票 70元、團體票 70元(30人以上團體)

▸備註：本吊橋自 107/2/1 起停止滿65歲以上人員免費優惠，恢復每人優待票70元

►新竹-北角吊橋-全台第二長吊橋

圖 / IG @annie_life1989
圖 / IG @annie_life1989

北角吊橋橫跨油羅溪，總長為220公尺，只要五分鐘就可連結到馬胎部落，大大縮短了往返的交通時間，且長度僅次於南投350公尺的坪林吊橋，為全台第二長吊橋。北角吊橋採用「紅橋門架與鋼纜懸吊系統」設計，特殊的形貌吸引了很多遊客來此步行、拍照，別忘了品嚐北角知名的特色冰淇淋，並來到楓北角景觀餐廳，欣賞油桐花和楓葉。

地址｜新竹縣尖石鄉義興村

►新竹–控溪吊橋-全台最美賞楓秘境之一

圖 / IG @bierhoff1310
圖 / IG @bierhoff1310

前有楓林點綴，下有野溪涓流，每每到了楓紅時節，控溪吊橋就成為全台最美賞楓秘境之一，尤其到了晚秋早冬之際，整座山頭換上繽紛的色彩，走在橋上眺望溪谷景色，彷彿置身異國的錯覺，來到這裡感受一下濃濃的秋天氣息吧。

地址｜新竹縣尖石鄉秀巒道路

電話｜03-5841001

►苗栗–東河吊橋-南庄必遊景點之一

圖 / IG @hsien_min
圖 / IG @hsien_min

東河吊橋聯繫了東河村兩岸的聚落，吊柱上是各種原住民圖騰，滿滿的部落風情是來到南庄一定要體會的，不論是桂花巷裡的特色桂花小點，還是老街上傳來的在地菜餚香，來到南庄一日遊，也別忘了東河吊橋上的河岸景觀與山嵐美景。

地址｜苗栗縣南庄鄉

電話｜03-7823115

｜中部

►台中-楓仔林步道吊橋-楓仔林登山步道

圖 / IG @inovatrick
圖 / IG @inovatrick

楓仔林步道為草嶺登山步道的支線步道，這座吊橋就藏在裡頭，步道總長720公尺，包括楓仔林步道長70公尺、草嶺登山步道長650公尺，全線以木棧道及卵石步道組成，其中一段改成繩索吊橋為最大特色，沿途經過三座休憩涼亭、林蔭步道，堅持到底的話，步道頂端有景觀台，視野遼闊，可眺望太平山山谷風貌。

地址｜台中市太平區長龍路三段245巷

►南投-瑞龍吊橋

圖 / IG @elmo82129
圖 / IG @elmo82129

在到達吊橋之前會經過一整片的桂竹林，桂竹林步道很平緩，有如爬樓梯一樣，因此年長者小孩都可以輕鬆駕馭，吊橋則是通往瀑布的唯一道路，吊橋共長215公尺，寬度1.35公尺，兩個人並肩同行或雙向會面都不成問題，園區必去的經典當然還有瑞龍瀑布，高度約三十公尺， 水量大時瀑布噴出的水花將周圍蓋上一層薄霧像極了飛躍的龍。

地址｜南投縣竹山鎮坪頂路

營業時間｜09:00~16:00

►南投–東埔吊橋-全台最高吊橋

圖 / IG @aisha_kuo
圖 / IG @aisha_kuo

東埔吊橋橫跨彩虹瀑布下方溪流，上下坡度高達8公尺，為台灣少見的爬坡式吊橋。往下望去，你正站在距離河谷底128公尺高的橋上。向東可遠眺綿延不絕的玉山山脈，向西則可眺望同富村景，因橋型外觀狀似豎琴，故又有「豎琴吊橋」之美名，夜晚炫目的五彩橋身更為青年男女們談愛訴情、低語呢喃的愛情據點，一同漫步東埔吊橋，戀情就像這看似延伸不斷的吊橋一般不停走下去。

地址｜南投縣信義鄉東埔村開高巷98之10號

►南投–坪瀨琉璃光之橋-南投第一座透明玻璃吊橋

圖 / IG @yihsuan.9
圖 / IG @yihsuan.9

克服心理對高度的恐懼吧！坪瀨溪上橫空而生的琉璃光之橋，是南投縣第一座透明的玻璃吊橋，橋上鋪設透明玻璃橋面，高度約莫十層樓高，由上往下透視雙足之下的五十公尺河床， 若真的害怕腳底下的透視感，那就抬頭看看遠處的自然風景，山谷間的天然美景，可以讓你暫忘那份微微的緊張刺激感。

地址｜南投縣信義鄉愛國村

►南投–竹山天梯-世界第二座階梯式鎖橋吊橋

圖 / IG @jean911103
圖 / IG @jean911103

竹山天梯又稱「梯子吊橋」，橋如其名為一階一階的階梯式吊橋，共208階，是全台第一條也是世界第二座階梯式鎖橋吊橋。兩端高度落差達20公尺，橫跨縱深百米有西部太魯閣之稱的太極峽谷，放眼所及盡是奇岩峭壁，階梯之間為中空設計，不論是透過間隙亦或是往下望去，瀑布奔流的峽谷風光一覽無遺。

地址｜南投縣竹山鎮頂林路590號

電話｜04-92246058

營業時間｜07：00-17：30

►南投-雙龍吊橋全台最深、最長彩虹吊橋

圖 / IG @chun_vision
圖 / IG @chun_vision

想要走上彩虹吊橋還真不簡單！必須走完水圳步道屬於平緩路線，而後接著直上好漢坡，基本上走完好漢坡就已經快要到雙龍七彩吊橋。橋面以彩虹的七個色去設計，階梯式共有420階，每50公尺就有一種顏色，遠遠看去就像一道彩虹懸掛在山林間，搭配著從山頂俯衝直下的雙龍瀑布，如同走進畫裡走進另一個世界。

地址｜南投縣信義鄉光復巷71-3號

電話｜049-2246058

營業時間｜週二至週日，上午08:00-下午4:00，每週一公休。

延伸閱讀>>特搜北中南東15個IG熱門彩虹打卡景點

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吊橋 步道 瀑布

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