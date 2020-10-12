嘟嘴摩艾太Q！「療癒富士山、摩艾石像表情包」特色雞蛋糕　5大人氣攤販假日限定

記憶中橢圓形的古早味雞蛋糕，現在發展出許多各具特色的雞蛋糕，可愛到捨不得吃掉！今天為大家網羅全台5家「假日才吃得到」人氣打卡雞蛋糕，造型一個比一個萌，趕快出發踩點去！

富士先生雞蛋糕

高雄駁二特區有家熱門小攤販，店內販售的是一座一座小山形狀的雞蛋糕，模樣相當可愛。雞蛋糕一共有3種口味，原味的「純情小山」、內餡包了苦甜巧克力的「白頭小山」，以及包了起司的「氣死小山」。其中以「白頭小山」最為經典，灑上一層糖粉後，更是完美重現富士山的樣貌，超療癒！

圖／IG@dailyeater授權

除了基本口味外，店家也會推出特殊的每日限定口味，近期新推咖哩口味，喜歡嚐鮮的你千萬別錯過。

店家資訊地址：高雄市鹽埕區大勇路25號營業時間：14：00-18：00（六、日）

逗比石燒

是什麼樣的雞蛋糕這麼厲害，居然只有假日開張？這間在基隆廟口巷弄間的雞蛋糕攤販，以超萌可愛的復活島摩艾石像為造型，極具特色也超級吸睛。摩艾有5種不同表情，有的嘟嘴、有的微笑、有的垂頭喪氣，每次吃都能看到不同艾摩的面貌，樂趣十足。

圖／IG@hahaohaha授權

蛋糕體烤的外酥內軟，搭配原味、起司、巧克力、伯爵、抹茶五種口味，冷了也相當好吃！

店家資訊地址：基隆市愛四路44號營業時間：14：00-21：00（六、日）

宇宙人雞蛋燒

這家去年底才開幕的店鋪，以獨特的太空人造型、口味多元的選擇，已是高雄當地小有名氣的店家。與一般雞蛋糕店不同的是，太空人雞蛋糕的蛋糕體約有手掌般大，造型吸睛之外，也相當具份量有飽足感。

圖／宇宙人雞蛋燒官方IG

口味方面，也有很多其他地方吃不到的選擇，「金蘋果牛奶」吃得到蘋果果粒、「花生麵茶」是古早味搭配花生粒的創意之作。另外，還有隱藏版口味玉米濃湯，也是店家獨門的好味道，想吃到可要碰碰運氣。

店家資訊地址：高雄市苓雅區興中一路266號營業時間：14：00-19：00

真本家

三峽老街以金牛角聞名，現在也有以此為造型的雞蛋糕店「真本家真角燒」。製作雞蛋糕的麵粉，在製作過程不加一滴水，因此口感相當紮實，另外採現點現烤是美味的秘訣，每次點餐都能享用到熱騰騰剛出爐的美味小點。

圖／IG真本家官方粉絲團

黑糖麻糬與起司口味是特別推薦的品項，黑糖口味香氣濃郁，超Ｑ彈而不甜膩，起司口味則選用2種起司作為內餡，還會牽絲呢！小巧可愛的份量，也相當適合邊逛老街邊品嚐。

店家資訊地址：新北市三峽區長福街2號正對面營業時間：11：00-20：00（周二公休）

轉圈圈雞蛋糕

這家小攤販相當特別，轉圈圈雞蛋糕是真的有含整顆雞蛋的雞蛋糕，超級真材實料。有別於外酥內軟的脆皮雞蛋糕，轉圈圈雞蛋糕是軟式雞蛋糕，口感細緻而軟軟綿綿的，很好入口且越嚼越香。人氣第一名的蛋燒起司口味，裡頭放了整顆雞蛋，可選擇半熟或全熟。現烤3-5分鐘後，熱騰騰出爐吃得到爆漿的半熟蛋內餡，最後烙印上可愛的店家LOGO超精緻。

圖／轉圈圈雞蛋糕官方IG

店家資訊地址：台南市東區仁和路90-3號時間：14：30-18：00

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