嘉義最新筆直「三色花海隧道」美度炸裂！加碼彰化絕長「漸層欒樹大道」空拍太夢幻

露營的本質是什麼呢？應是讓人拋下煩惱、親近自然，享受大地的滋潤。免裝備露營帶來了方便，也讓露營新手能加入露營的行列。但免裝備露營除了美麗的帳篷和好拍的造景還有什麼呢？我想有質感的露營美學、有溫度的職人體驗，以及美味的在地小農料理，能讓旅人回到露營純粹的樣子 —被自然感動進而惜物環保，降低碳足跡的旅行從露營開始。

2020-09-26 10:01