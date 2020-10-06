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嘉義最新筆直「三色花海隧道」美度炸裂！加碼彰化絕長「漸層欒樹大道」空拍太夢幻

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／網友楊文華授權
圖／網友楊文華授權

花控們好忙！最近全台吹起彩色旋風，各地欒樹都在賣力盛放，繼中南部6處「四色欒樹大道」漸漸轉紅，又有全新彩色隧道重磅登場！今天就一起透過空拍視角，欣賞2大欒樹景點的繽紛花況吧！

嘉義：高鐵站旁三色花海路道

圖／網友楊文華授權
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高鐵嘉義站附近有條筆直的路，兩旁一字排開種滿間距整齊的欒樹，如今一部分已搶先轉紅，遠看就像點點紅球，再加上金黃小花與綠葉，瞬間化身「三色花海隧道」，點綴了這片市區內的樹林景觀。值得一提的是，欒樹一旁也各自種有一整排椰子樹，為秋季限定的風景增添南國氛圍，空拍畫面更加凸顯了這幅可愛美景。

圖／網友楊文華授權
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地址：嘉義縣太保市保鐵七路

彰化：台灣欒樹綠色隧道

圖／飛翔在天際授權
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作為「全台最長欒樹大道」的東螺溪台灣欒樹自然生態廊道，全長達1.5公里，前陣子黃綠相襯時已非常壯觀，如今隨著時序往後，枝葉已悄然染上艷紅，高空俯瞰可看見不規則交錯的紅、黃、綠景緻，被攝影玩家稱為「三色巨龍」，這條漸層大道絕對是彰化10月最美焦點，想要美拍可要把握這處季節風光啦！

圖／飛翔在天際授權
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圖／飛翔在天際授權
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地址：彰化縣溪湖鎮135甲縣道（導航：代馬橋）

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