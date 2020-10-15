2020全台「30處秋遊景點」大放送！賞楓、銀杏、落羽松、山毛櫸絕美必去整理

最近晚上睡覺不用開冷氣，涼涼的秋天真的來了！除了賞楓秋季還有落羽松、山毛櫸可看，黃橙橙的秋天給人一種蕭瑟的浪漫。秋季出門親近大自然，不會大汗淋漓身心靈更容易平靜下來，走吧跟著小編來看全台必去賞楓景點、必看銀杏森林以及必走山毛櫸步道吧！

北部秋遊景點推薦

北部賞楓景點推薦

北部賞楓景點＃1 汐止拱北殿

▲北部賞楓景點-汐止拱北殿。 （圖／shengkai_travel, Instagram）

想看楓葉不想跑太遠的北部朋友，汐止的拱北殿秋季時分楓紅片片，是個充滿濃濃日式風情的賞楓景點。每年11~1月是拱北殿賞楓葉的時節，12月下旬是楓紅最盛的時間。小編建議來看美景的朋友，可以走一圈拱北殿的後山踏青，這一條健行步道為環形路線繞行一圈約20分鐘。

▲北部賞楓景點-汐止拱北殿。 （圖／jennychen.tw, Instagram）

北部賞楓景點＃2 滿月圓國家森林遊樂區

▲北部賞楓景點-滿月圓國家森林遊樂區。 （圖／manyueyuanforest, Instagram）

新北三峽的有木里有三座知名的瀑布分別是雲森瀑布、滿月圓瀑布、處女瀑布，後面這兩座位在滿月圓國家森林遊樂區內。園區內有多條自導式步道，處女瀑布的位置較遠但路途平緩好走，滿月圓瀑布多為階梯路，但這條階梯路僅400多公尺，這兩條路線整體來說都非常親民。

每年秋春之際是滿月圓風景區最多遊客的時候，因為除了瀑布還有楓葉可看。利用假期來場健行輕旅行，和美麗的楓葉邂逅吧！

北部賞楓景點＃3 拉拉山

拉拉山是踏青健行的經典行程，除了水蜜桃拉拉山還有景緻壯美的神木群，楓紅時節可以到海拔1200m及海拔1600m的達觀農場和恩愛農場看紅滿枝頭的豔紅楓葉。

北部賞楓景點＃4 太平山紫葉槭

▲北部賞楓景點-太平山。 （圖／alien0087, Instagram）

說到紅葉景點不得不提到太平山的紫葉槭，每年4~9月太平山的紫葉槭會變換色澤，由青綠變成芥末黄再轉為火紅。夏日的太平山約為20度，氣溫非常舒適宜人。槭樹沿著階梯生長將太平山染成了嫣紅的山林，槭、楓遠看無異，近看則略有不同建議的分辨為看葉尖「三楓五槭」做簡單分辨。

除了賞楓太平山還有全台最大高山湖—翠峰湖、全球絕美小徑見晴步道、可愛的運柴蹦蹦車，以及鳩之澤溫泉，林相多樣體驗多元的太平山，一年四季皆有不同風采，可謂宜蘭最經典不敗的健行旅遊路線。

北部賞楓景點＃5 明池森林遊樂區

▲北部賞落羽松景點-宜蘭明池森林。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

明池為台灣高山人工湖泊，環境舒適風景優美，早年為蔣經國先生度假避暑之地，現今開放給遊客們休閒娛樂。園區內有綠頭鴨、黑天鵝、松鼠、鳥類等...林野、水域生物，秋季時還可以漫步在湖畔欣賞楓葉。

除了看美麗的明池，棲蘭神木園區也勢必去景點，該園區是全亞最大檜木神木園，也是電影«賽德克巴萊»的拍攝地。園區內的樹木用歷代古聖先賢之名命名，依樹齡與歷史人物朝代結合別富趣味。

北部賞楓景點＃6 霞喀羅古道

▲北部賞楓景點-霞喀羅古道。 （圖／potter_2016, Instagram）

連接尖石的秀巒部落與五峰的清泉部落間，有一條日治時期修築警備道路—霞喀羅古道。在這裡沒有過度商業化，只有最純粹的自然景致。霞喀羅古道為中級山嶽全長22公里，建議平時有運動及登山的朋友來此造訪。入秋時可見層層交疊的火紅楓葉林，由以「馬鞍駐在所遺址」附近最為集中，讓人忍不住駐足流連忘返。

北部賞楓景點＃7 司馬庫斯

▲北部賞風景點-司馬庫斯。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

司馬庫斯又被稱作「上帝的部落」，是全台海拔最高的一個泰雅族原住民部落，由於地處偏僻長期無電力供應曾被稱為黑色部落，但著個曾被都市忘季的部落，卻從未被上帝遺忘，豐富的生態資源、挺拔的老爺神木、琥珀色與栗色交織的楓葉都是大地的贈禮。

這個寧靜的地方因為美麗的風景吸引了許多登山客，也逐漸讓此地聲名大噪。部落裡仍維持共有財產制，成立各負責單位進行組織運作，彼此相互分享資源與教育機會，特殊的制度讓司馬庫斯成為遺世獨立的烏托邦。前來造訪的旅客們麻煩保持寧靜、帶走垃圾，盡量用無痕旅遊的方式保留司馬庫斯質樸的美好。

北部賞山毛櫸景點推薦

北部賞山毛櫸景點＃1 太平山山毛櫸步道

▲北部賞山毛櫸景點-宜蘭太平山山毛櫸。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到秋天的金黃小美好山毛櫸的美麗不亞於楓葉，山毛櫸是冰河時期孑遺植物，主要分布在新北、桃園、宜蘭一帶，其中面積最大的山毛櫸林就坐落在太平山內。然而穿著金色衣裳的山毛櫸最美的時間只有短短三週，為10月底到11月初想看山毛櫸的朋友們要趕緊把握時間~

北部賞山毛櫸景點＃2 桃園復興北插天山

▲北部賞山毛櫸景點-北插天山山毛櫸。 （圖／mtc.omia, Instagram）

北插天山被登山客們視為登百岳前的練習山，登山適應力、耐力、攀登技巧等...項目皆能在這座中級山中練腳力。雖說北插天山海拔僅1727m，但其林相多元涵蓋寒帶的紅檜、扁柏及溫帶的針葉林，走在在陡峭的山路裡就像倘佯在巨木的擁抱中。每年十月底到十一月初，金黃色的山毛櫸染黃了枝頭溫暖而美麗的景色，讓多登山客慕名來拍照。

北部落羽松景點推薦

北部落羽松景點＃1 大湖公園

▲北部賞落羽松景點-大湖公園。 （圖／klug0619, Instagram）

想賞秋色不想跑太遠嗎？拿著悠遊卡搭捷運就能看落羽松囉~超大片的綠色草原配橙紅落羽松就像一幅美麗的畫，這般景色曾登上法國世界報被選為世界最美的公園之一，假日有許多家長帶著小孩子來大湖公園放電，也有許多三五好友會在這裡野餐。大湖公園環湖步道、九曲橋映著美麗的湖色，常有藝文活動音樂會在此舉辦。

北部落羽松景點＃2 八德落羽松森林

▲北部賞落羽松景點-八德落羽松秘境。 （圖／wendy612592, Instagram）

八德落羽松森林園內3000多株的落羽松非常壯觀，落羽松是少數會落葉的杉科植物，冬季由翠綠轉為黃褐而脫落的羽狀複葉，像極了掉落的羽毛固有"落羽松"這樣浪漫的名字。八德落羽松森林是北部超熱門的賞落羽松景點，小編建議想感受落羽松那般異國情調的朋友，清晨就來造訪才不會一堆人。

北部落羽松景點＃3 蜊埤湖

▲北部落羽松景點-蜊埤湖。 （圖／cindy_xu3ejo3, Instagram）

位在宜蘭的蜊埤湖是賞落羽松的好去處，湖畔可愛的鴨子、優雅的天鵝給幽靜的蜊埤湖帶來一點朝氣與生機，蜊埤湖中有一座追思橋其與橋面的倒影遠眺時形似張嘴的蛤蜊，因而將此湖取作蜊埤湖。涼涼秋日來蜊埤湖伴隨陽光灑落，坐在鬆軟的草皮上野餐，望向對岸成片的落羽松度過慵懶的秋季午後吧！

北部銀杏景點推薦

北部銀杏景點＃1 台灣大學

銀杏屬高海拔溫帶植物，台灣受地域限制除非是在山區不然難以看到成片的銀杏森林。這棵位在台大地質館的銀杏因地處平地，每年銀杏黃滿枝枒的天數僅有五天，時間約落在元旦前後。在北台灣想看到銀杏的朋友，還可以到萬華西門國小、台北花卉實驗中心、陽明大學圖書館前欣賞。

北部芒草景點推薦

北部芒草景點＃1 陽明山

▲北部賞芒草景點-陽明山冷水坑。 （圖／07vanessa18, Instagram）

每到10月、11月陽明山頭成片的芒草，在秋風吹拂下就像金色海浪一般。想欣賞到這般景致最熱門的拍攝地點便是擎天岡、魚路古道以及台北第一高峰—七星山，想登七星山看芒草有兩個方式一個是健行上山，另一個則是從劍潭捷運站>出1號出口>搭乘公車小15號至「冷水坑服務站」下車，車程約為1小時。

北部芒草景點＃2 抹茶山

▲北部賞芒草景點-抹茶山。 （圖／tw.lian_yu, Instagram）

抹茶山為聖母登山步道的暱稱，這一詞可謂從日本紅回台灣，此處被日本攝影師小林賢伍稱為「台灣の抹茶冰淇淋山」並在IG瘋傳，讓許多愛拍照、愛運動的朋友來此登山。相傳在1980年代有一群夜爬的朋友受困於山區，好在聖母顯靈一路護送登山客到安全之地，因此許多天主教徒便視此山為聖山。

從低海拔闊葉林庇蔭到高山的的風衝矮林、芒草、箭竹通通看的到，想要用眼睛吃抹茶嗎？就來抹茶山登山，享受大汗淋漓的快感吧！

中部秋遊景點推薦

中部賞楓景點推薦

中部賞楓景點＃1 奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大四季皆有不同景色，無論是櫻花、楓葉、落羽松，還是蝴蝶、甲蟲、螢火蟲通通可以在奧萬大看到。奧萬大園區內有「萬大溪」流過，曾經以水力發電為台灣人提供電力，現在由林務局管理提倡自然教育維繫生態保育。園區內有數條景觀步道，依體力和想看的風景不同自行做選擇，可參考下圖：

▲路線距離及步行時程表（圖／奧萬大國家森林遊樂區官網）

中部賞楓景點＃2 東勢林場

▲中部賞楓景點-東勢林場。 （圖／jay_19930518, Instagram）

素有「中部陽明山」美稱的東勢林場，在每年12月底到1月初楓葉開始變色，東勢林場的楓樹以楓香為主，搭配少數青楓，由於海拔較低因此平均每3~4年才會看到一片火紅的楓葉，多半時候東勢林場的楓葉是橄欖黃的顏色。

除了自然美景東勢林場事一個複合式的森林遊樂區，園內有滑草體驗、超長溜滑梯、大小泰山過河、難度各異的繩索與吊橋，還能享受免費足湯在這裡待上半天不是問題。

中部賞楓景點＃3 武陵農場

▲中部賞銀杏景點-武陵農場。 （圖／xfengliang, Instagram）

武陵農場除了夏日的獨角仙外春秋也很有看頭，不僅有秋日不可錯過的楓葉和落羽松美景，還有超大片的金色花海—油菜花田，隨風搖曳的油菜花，襯著緋紅楓葉和絳紅落羽松景色實在是美翻了！秋日的紅橙美景搭上藍天和層巒疊嶂的青山像極了歐洲的小鎮。

中部賞楓景點＃4 福壽山農場

▲中部賞楓景點-福壽山農場。 （圖／frametaiwan, Instagram）

好想去日本辣！不能出國的2020要去哪裡欣賞楓葉呢？擁有日式庭院造景的福壽山農場松盧楓葉區就是很不錯的選擇，福壽山除了松盧楓葉鴛鴦湖的楓紅馬北賣。靜望著楓葉黃、綠、紅交織的層次真是令人陶醉，推薦來來訪福壽山農場的朋友可以順遊清境和梨山呦~

中部落羽松景點推薦

中部落羽松景點＃1 清境小瑞士花園

▲中部賞落羽松景點-小瑞士。 （圖／seiatravel, Instagram）

清境小瑞士花園是許多人去清境農場和武嶺的順遊景點，小編上次去覺得小瑞士花園是打卡景點集合地。花園內有各式裝置、花拱門、水上教堂、落羽松和各式花卉，整點時池面還會有水舞秀，喜歡拍照的朋友很適合去那邊拍好拍滿，但倘若喜歡少一些人工裝置多一點自然風韻的朋友，小編建議你可以去同樣位在南投的139線道落羽松森林。

中部落羽松景點＃2 139縣道落羽松森林

▲中部賞落羽松景點-東勢林場。 （圖／lin_feng_chu, Instagram）

南投除了日月潭和埔里酒廠，139縣道上的落羽松森林也是秋遊的必去景點，小編推薦大家在清晨或下午三四點來此地遊覽，享受陽光灑落樹影斜照的美感。139縣道落羽松森林車程5分鐘處還有微熱山丘可以買伴手禮，在微熱山丘三合院可以免費品嚐烤的酥酥熱熱的土鳳梨酥，晚上可以到安排到星月天空享用浪漫的夜景晚餐。

中部落羽松景點＃3 泰安國小

▲中部賞落羽松景點-泰安國小。 （圖／jay_19930518, Instagram）

賞落羽松時會發現落羽松景點多半落在湖畔、池畔、水田附近，那是因為落羽松這種落葉衫科需要濕潤的環境才會長的好。到了泰安國小能看到此處的落羽松外圈有放水，水面上映駱褐色與薔薇紅的落羽松很是詩意。推薦欣賞完落羽松林的朋友可以去附近的泰安火車站、月眉糖廠以及中社觀光花市。

中部銀杏景點推薦

中部銀杏景點＃1 大崙山銀杏森林

▲中部賞銀杏景點-銀杏森林。 （圖／xfengliang, Instagram）

說到台灣最知名的賞銀杏景點無疑就是南投的鹿谷鄉，此處的銀杏林不僅是台灣最有名抑是東亞面積最大的銀杏森林，大崙山除了銀杏樹非常知名此處抑是台灣高山茶的重要產地之一。

銀杏因生長速度緩慢，有植物界「活化石」之稱。在南投讀大學的小編覺得南投的生活調性就像銀杏樹一樣—步調緩慢；相較於大城市的吵雜南投的安靜美好也跟銀杏樹一樣—珍貴稀有。

中部粉色花穗景點推薦

粉黛亂紫草＃1 和平快樂田園

▲粉黛亂紫草-和平快樂田園。 （圖／molly888666, Instagram）

和平快樂田園是小編覺得今年會爆紅的熱點，田園內佔地一甲(約3000坪)的粉黛亂紫草是全台灣第一片粉黛亂紫花田花期為9~11月。粉黛亂紫草這種植物在日韓較為常見，台灣人又稱其為粉紅芒草，十月之前參觀須預約每天僅50組名額，喜歡攝影拍照的朋友千萬別錯過。

南部秋遊景點推薦

南部賞楓景點推薦

南部賞楓景點＃1 阿里山

▲南部賞楓景點-阿里山。 （圖／ss19790814, Instagram）

除了經典的阿里山五奇，在阿里山賞秋楓、看春櫻這些季節限定美景也是一生必看，漸層的楓葉有的黃有的紅，搭配雲海景致交織出絢爛美景。阿里山的楓葉一路從11月每到1月份，漸變的色彩"楓"情萬種無論何時來個有看頭，直至1月份全部的楓頁才會火紅盛放！

南部賞楓景點＃2 關子嶺紅葉公園

位在白河枕頭山上的關子嶺紅葉公園，海拔較低僅334m故每年楓葉在12月中旬才開始變色，農曆春節前後為楓葉正紅的時間。每年年節吸引大量遊客來關子嶺泡稀有的泥漿溫泉，暖活身子後就會到位在溫泉區上方的紅葉公園賞楓葉、看紫斑蝶。

南部銀白花穗景點推薦

南部芒草景點＃1 南靖舊鐵道橋

▲南部芒草景點-南靖舊鐵道橋。 （圖／blue_sky_120108, Instagram）

秋天除了賞楓、賞落羽松，賞秋芒也是秋天的自然旅行必看花卉，隨風搖曳的菅芒就像拍打上岸的銀色浪花。菅芒通常生長於溪畔、河床即荒廢的山坡地，花期約落在在10至11月，南部有名的賞秋芒景點是八掌溪畔的南靖舊鐵道橋。除了在這邊拍拍照小編推薦大家順遊附近的北回歸線太陽館和南靖糖廠。

南部甜根子草景點＃2 大內橋堤防

▲南部甜根子草景點-大內橋堤防。 （圖／r.ii.s.a, Instagram）

大內橋堤防的甜根子草，純白的樣貌就像為大地披上了白紗，甜根子草又有個浪漫的名字就是"九月雪"，形似芒草的甜根子草容易與外型相似的芒草混淆，但花期與生長地略有不同喔。來大內橋拍照的朋友還可以去2019年才開放的「山上花園水道博物館」走走，看看日治時期的自來水供應設施和歐式工業風古蹟建築。

科普小知識

看到一叢叢白色羽毛就花穗就認為它是芒草嗎？其實這類外觀相似的植物分為：甜根子草、芒草、蘆葦、蘆竹。

開花期 生長地 莖 花穗初期顏色

甜根子草 中秋節前後 河床、石礫地 實心 純白色

芒草 11月後 山坡、荒廢地 實心 淡紅色

蘆葦 10月前後 海邊 中空 棕褐色

蘆竹 10月前後 內陸河邊 中空 棕褐色

東部賞楓景點推薦

東部賞楓景點＃1 紅葉村

紅葉村是一個充滿自然之美、歷史之耀的地方，可飲可浴的碳酸氫鈉溫泉與每年秋季的火紅楓葉，是紅葉村的自然珍寶，泰雅族的文化風韻與慢活的步調也讓人十分嚮往。除了自然與文化，紅葉少棒的歷史傳奇，令人緬懷那純樸又光榮的60年代。紅葉村沒有發達的生活機能與娛樂，時間彷彿倒轉到過往的泛黃年代純樸美好。

東部落羽松景點推薦

東部落羽松景點＃1 雲山水夢幻湖

▲東部落羽松景點-雲山水夢幻湖。 （圖／zhangxunfang7, Instagram）

雲山水夢幻湖的絕景是襯著牛奶藍湖色的落羽松瀑布，落羽松樹從夏季的青綠到秋天的褐黃各有特色。遠看著般景致，那瀑布像極了畫布上的白絹雅致美麗。園區內的歐式城堡搭配雲幻、山青、水靜的景色，讓緊繃的日常放鬆下來，用美好的假期幫自己充電吧！

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