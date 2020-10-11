跟著仙氣小姐姐美拍！　2020全台「芒草季」景點推薦懶人包

秋季限定的白芒花海 U勾來囉~傻傻分不清楚芒草、甜根子草、蘆葦、蘆竹這些白色秋季花穗沒關係，管它是什麼好拍最重要啦！快來看看北、中、南全台芒草季景點推薦攻略，搭上小編的網美列車在芒草花海中當仙氣小姐姐吧！

2020芒草季景點推薦

芒草季景點推薦＃1

草嶺古道

▲芒草季景點推薦-草嶺古道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

草嶺古道是先民開闢淡蘭古道的其中一段，後經日本人拓寬，這條古道上有著許多歷史，知名的歷史標記如雄鎮蠻煙碑、虎字碑、跌死馬橋等...。沿途最為人知的路段是從貢寮到頭城鎮的山區的路徑全長八點五公里。秋季來到草嶺古道除了能品味歷史，也能看到山頭的白色芒花隨風搖曳。

芒草季景點推薦＃2

陽明山芒草季

▲芒草季景點推薦-陽明山芒草季。 （圖／07vanessa18, Instagram）

說到芒草季最知名的就是陽明山的擎天岡，每到賞芒季節滿山遍野芒花盛開總吸引許多水水們上去拍照。從劍潭站搭乘公車"小15"號就可直達陽明山擎天岡，如果不想在公車上擠到像沙丁魚一樣，小編建議大家平日前往，或者在劍潭站、士林捷運站搭計程車賞芒草都是比較推薦的方式。

芒草季景點推薦＃3

三角埔頂山

▲芒草季景點推薦-三角埔頂山。 （圖／geo_mystery, Instagram）

想到三角埔頂山看芒草最方便的方式就是開車了，倘若有朋友想搭大眾運輸來賞白茫茫的花海，小編推薦大家搭"701"號公車到"公路新村"站下車，或者搭捷運到"迴龍站"從2號出口開始爬前往三角埔頂山。登頂後可以從山上看到樹林及桃園市區，也能同時眺望大棟山、青龍嶺、大同山視野十分良好。

芒草季景點推薦＃4

金瓜石地質公園

▲芒草季景點推薦-金瓜石地質公園。 （圖／gg_______1, Instagram）

金瓜石地質公園就位在金瓜山中，金瓜山裡的本山礦場是這一代最早發現黃金礦脈的地方，金瓜山的高度不遜於基隆知名的茶壺山，在山頂可以同時看到座山望海的景致。想來此處享受秋日芒草季滄桑氣息的朋友，建議大家開車到102縣道18公里處後漫步上山，沿途由平緩的石板階梯鋪成不會太難走。

芒草季景點推薦＃5

不厭亭

▲芒草季景點推薦-不厭亭。 （圖／molly888666, Instagram）

不厭亭的日出日落、秋芒與夜景都別具風采，不厭亭位在102縣道雙溪與九份交界，推薦芒草季來此處的朋友可以順道安排九份的行程享受北部輕旅行的小美好。不厭亭旁的這條公路又被稱作"寂寞公路"，由於平日人煙稀少顧得此名，甚至被列為台灣36個秘境之一。此處除了是秋日賞芒的好地方更是許多汽車廣告的御用場景，不知道假日要去哪嗎？就去這裡走走看看吧！

芒草季景點推薦＃6

竹東鎮頭前溪

▲芒草季景點推薦-旗竹東鎮頭前溪。 （圖／chien_lan, Instagram）

芒草除了長在山坡上，河床也是非常適合芒草生長的地方。位於竹東的頭前溪寬廣的河床，每逢秋季換上了白色的仙氣外衣，飽滿的芒花略垂趁著山景十分壯觀。不想上車睡覺，下車拍照而已的朋友，此地設有自行車車道，涼涼秋季騎著單車賞芒花遍野的浪漫氣息。

芒草季景點推薦＃7

後龍好望角

苗栗可說是山多海闊的地方，想到苗栗看海通霄到後龍這一段尤其美麗，在秋天好望角白白的芒草叢隨著海風搖曳仙氣十足。想到此處一覽芒草之美的朋友可以自行開車或著搭乘客運火車。建議搭乘大眾運輸的朋友搭到後龍火車站後轉計程車，或苗栗客運"5815"至翁厝站再步行15分鐘即可抵達好望角。

芒草季景點推薦＃8

大安溪

▲芒草季景點推薦-大安溪。 （圖／3more_hi4, Instagram）

大安溪為苗栗與台中的界溪，河岸兩側的銀白浪花在八月底一路每到十月初，這兒似芒草狀的白色花絮其實不是芒草而是甜根子草，相較於芒草略帶紅褐色的外觀甜根子草更為潔白，陽光照耀下呈現銀白色的仙女光澤非常好拍。

芒草季景點推薦＃9

臺中中央公園

▲芒草季景點推薦-臺中中央公園。 （圖／littlestar0202, Instagram）

今年才開幕的台中中央公園，可說是2020中台灣最有看頭的新景點。占地約為2.5個大安森林公園，多座滯洪池和1.2萬株原生樹種讓台中中樣公園綠意盎然，此處的美景和良好的環境有讓中央公園有"台中之肺"的稱號。除了樹木、花朵在滯水池旁邊的芒草也非常漂亮，大家秋天來台中又多了一個好去處了。

芒草季景點推薦＃10

大肚溪

▲芒草季景點推薦-大肚溪。 （圖／allenlo0809, Instagram）

大肚溪整片的甜根子草成了中部最美的九月雪，日落時分如同電影海報的景致令人非常難忘。銀白浪花與高鐵的列車搭配好似搭上了那班車就會通往童話世界。秋日限定的甜根子草花期即將進入尾聲還美拍到的朋友，快點拍起來放IG吧！

芒草季景點推薦＃11

大內橋堤防

▲芒草季景點推薦-大內橋堤防。 （圖／r.ii.s.a, Instagram）

大內橋堤防的甜根子草，純白的樣貌就像為大地披上了白色的頭紗。外型近似芒草的甜根子草常被與芒草混為一談，甜根子草多半出現在河邊，花開時間為中秋節前後，而芒草則到了10月才在山頭海邊慢慢延展開來。推薦來大內橋拍照的朋友還可以去附近的「山上花園水道博物館」、「龍貓彩繪村」走走。

芒草季景點推薦＃12

旗山地景橋

▲芒草季景點推薦-旗山地景橋。 （圖／jia_wen0000, Instagram）

每年九月、十月旗山溪附近和茂林往十八羅漢山下的荖濃溪河段，總開滿蒼蒼茫茫的甜根子草。沿著台27線一直開沿途的大山、溪河配上秋天的蕭瑟令人不禁讚嘆自然之美。日常生活中我們必須打起精神面對工作，但除了生存大家更想追求的應是生活吧！利用假期去賞芒，想像自己就像隻芒草沒有太多煩惱的隨風搖曳~

芒草季景點推薦＃13

潮州大橋

▲芒草季景點推薦-潮州大橋。 （圖／chenjinsin, Instagram）

秋季許多攝影迷集結在潮州大橋下，拍一束束芒草的垂枝，橘紅色的陽光灑在十月雪上，這般良辰美景柔柔的、軟軟的承接了日常的煩惱。小編在«克里斯多插畫森林»的繪本中看到一段話分享給喜愛旅行靜看四季變化的你，它是這麼說的：

「從春花、夏草、秋芒、收集到冬雪

將一弧弧的春夏秋冬拼湊起

綿延我們一個又一個無限的來年」

芒草季景點推薦＃14

墾丁龍磐大草原

▲芒草季景點推薦-墾丁龍磐大草原。 （圖／jasonphotography1234, Instagram）

小編大學時課間會去躺在學校超大的草皮上，在碧草舅茵的綠地上享受大地的柔軟和青草的味道。在龍磐公園除了草地，還可以望向遠方欣賞無敵海景。秋天來到墾丁的朋友不僅能賞藍天綠地，還可以看到龍磐大草原上羽毛狀的芒草花絮非常唯美。

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