天氣冷就要泡溫泉！全台特色溫泉推薦＋周邊景點一次看

是不是很久沒泡溫泉了？想念被蒸氣和暖意環抱的感覺嗎？夏天泡湯祛溼，冬天泡湯祛寒，一年四季都是泡湯的好季節！擁有豐富的地熱資源的台灣，冷泉、熱泉、濁泉、海底泉，多樣泉質通通有，今天小編特搜了全台各地的溫泉和溫泉區附近的景點要介紹給你，快看下去品品溫泉的香氣吧！

北部溫泉推薦

新北投溫泉

新北投溫泉。 圖／IG, wanniko1230

要說全台灣最方便能泡到的溫泉，非坐捷運就到的北投溫泉莫屬啦！從步上開往新北投的捷運車廂開始，目光所見就是滿滿的日式原木色，下車後更是馬上被濃濃的硫磺味包圍。北投的溫泉屬硫酸鹽泉，對皮膚病、氣喘等有很好的療效。溫泉路上溫泉會館聚集，旁邊就是超美麗的北投圖書館，附近也有溫泉博物館、北投公園露天浴池可以去，很適合泡湯兼旅遊，來趟說走就走的輕旅行。

泉質：白磺、青磺、鐵硫磺泉

特色：坐捷運就能到

附近景點：北投圖書館、溫泉博物館

附近景點介紹：北投圖書館

北投圖書館。 圖／IG, motomoto1616

擁有「全台最美圖書館」之稱的北投圖書館，是台灣第一座綠建築圖書館，座落於北投公園中，木格式的建築日式風情滿滿，在這裡讀書能被周遭豐富的植栽環繞，沉浸在滿滿的書香和綠意之中。

地址：台北市北投區光明路251號

營業時間：08:30–21:00（每月首週四和國定假日休館）

附近景點介紹：溫泉博物館

溫泉博物館。 圖／Flickr

和北投圖書館比鄰的北投溫泉博物館，過去是仿照日本伊豆溫泉建出的大型公共溫泉浴場，現規劃成以北投溫泉為主題的博物館，裡頭詳盡介紹了北投溫泉發展的歷史、北投社原住民凱達格蘭族，還有眾多由收藏家捐贈展出的北投礦石。建築內部也非常漂亮，不少遊客會坐在活動大廳的榻榻米上，一邊禪坐放鬆，一邊欣賞窗外的盎然綠景，是一處很適合泡湯前順遊的景點。

地址：台北市北投區中山路2號

營業時間：09:00–17:00（週一公休）

門票：免費入場

附近景點介紹：北投公園露天溫泉

北投公園露天溫泉。 圖／IG, say0c0___3_4_5

想泡露天溫泉的看過來～溫泉博物館旁就座落了一座北投公園露天溫泉，進北投公園後，往地熱谷方向走15分鐘即可抵達。北投公園露天溫泉的泉水源頭來自地熱谷的青磺泉，每人只收40元的超佛心銅板價就可以入場。

小編小提醒：露天溫泉入池需穿著泳裝喔！

地址：台北市北投區中山路6號

營業時間：05:30–22:00，一天共六場次 ▶場次表

門票：40元，長者優待票20元

陽明山下七股溫泉

陽明山下七股溫泉。 圖／IG, emilyyt.wu

身為台北市後花園的陽明山，擁有大小油坑、竹子湖的海芋、擎天岡的草原，還有蝴蝶谷的生態步道等，是不少人的假日好去處，連小編的朋友也時不時喊著要衝陽明山。眾所皆知陽明山上也有不少溫泉會館，其中小編要介紹給你的是非常特別的野溪溫泉！陽明山的下七股是台灣少數合法的野溪溫泉，因為泉水呈乳白色而被網友稱作是「牛奶秘湯」。置身大自然中，一邊聽著溪水潺潺、一邊泡溫泉，實在太放鬆啦～在山林中聽著位在台2甲9K附近，直接導航「上磺溪停車場」並沿著台2甲指標即可到達入口。

泉質：白硫磺泉

特色：野溪露天溫泉、牛奶秘湯

附近景點：竹子湖

宜蘭礁溪溫泉

宜蘭礁溪溫泉。 圖／IG, nita_susu

礁溪溫泉是台灣少見的平地溫泉，且有著世界上除了義大利外，只有礁溪溫泉含有的「酚鈦鹼」成分，對濕疹、汗疹相當有療效，得天獨厚的條件讓礁溪路上的溫泉會館開得比餐廳還要多間。除了溫泉旅館外，礁溪路上也有不少以溫泉為名的特產，像是溫泉空心菜、溫泉蕃茄等，逛街逛累了還可以到湯圍溝公園泡免費的足湯喔～

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：平地上的溫泉、超稀有酚鈦鹼成分

附近景點：猴洞瀑布、礁溪夜市

中部溫泉推薦

苗栗泰安溫泉

泰安溫泉。 圖／IG, pingeason

風光錦麗，群山環繞！被橫龍山、鳥嘴山、虎頭山包圍的泰安溫泉區由泰安溫泉和虎山溫泉構成，泉質屬弱鹼性碳酸泉，溫泉水溫約50度，泉質滑潤，無色無臭，具有美容養顏的效果，也讓泰安溫泉有了「美人湯」之稱。泰安溫泉區坐落在山間，泡湯時可見山嵐和綠巒，景況非常美麗，著名的賞楓景點馬那邦山也在附近，深秋時節到訪可以順遊去賞楓！

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：群山環繞、美人湯、馬那邦山賞楓

附近景點：馬那邦山

台中谷關溫泉

谷關溫泉。 圖／Flickr

谷關溫泉可是擁有超過百年歷史的溫泉，自日治時代就由日本人開發建設名為「明治溫泉」的澡堂，還因為明治天皇泡過谷關溫泉回國後，皇后就產下皇子，而有「生男湯」的別名。弱鹼性碳酸泉的泉質，泡起來皮膚會咕溜般滑順，因為溫泉位於八仙山山麓，周邊景色非常怡人，很推薦先到附近的谷關風景區和八仙山走走，再到谷關溫泉放鬆筋骨。

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：百年歷史、生男湯

附近景點：谷關風景區、八仙山森林遊樂區、谷關吊橋

南部溫泉推薦

台南關子嶺溫泉

關子嶺溫泉。 圖／IG, harper.wg

要說最不能錯過的溫泉鄉，絕對是關子嶺溫泉啦！關子嶺可是擁有全台唯一的泥漿溫泉，不只在台灣，泥漿溫泉在全世界也非常稀有，只有日本鹿兒島和義大利西西里島有這樣的黑色溫泉。泥漿溫泉夾帶地下岩層泥質與豐富礦物質，具有減緩發炎、消除疲勞和養容美顏的功效（推薦給你：6間關子嶺必住溫泉會館評比），是非常珍貴的天然資源。台南市觀光旅遊局每年都會舉辦關子嶺溫泉美食節，今年的慶典也將於9/19起至10/31盛大展開！屆時會有假日市集、花燈巡街、浴衣體驗等活動，這個假期不妨到關子嶺參加熱鬧的溫泉嘉年華～

小編偷偷說：家長可以帶小孩泡泡看泥漿溫泉，可以把全身塗的灰灰的，小朋友一定會很愛，小編才不會說自己小時候因為玩了泥漿瘋到跳冷泉！

泉質：鹼性碳酸泉，多為泥漿

特色：全台唯一泥漿溫泉

附近景點：水火同源、紅葉公園、碧雲寺

附近景點介紹：水火同源

水火同源。 圖／Flickr

鼎鼎大名的水火同源也在溫泉區附近，打破水火不相容的定律，岩隙間冒出天然氣，形成了水中有火的特殊景觀，親眼見證過才知道那真的是很矛盾又莫名和諧的奇特畫面，有機會到關子嶺，不妨順遊到水火同源開開眼界。

地址：台南市白河區關嶺里18號

營業時間：24小時開放

附近景點介紹：紅葉公園

紅葉公園。 圖／IG, dayday0418

氣候溫煦的台南也看的到楓紅喔！台南關子嶺的紅葉公園位在枕頭山上，園內的楓樹在十一月底開始會慢慢轉紅，且紅葉會一直持續到春節，在氣候轉涼的泡溫泉旺季剛好可以碰上紅葉公園的賞楓季，且紅葉公園就位在關子嶺溫泉區附近，很適合泡溫泉後順遊賞楓～

地址：台南市白河區關仔嶺溫泉區

營業時間：24小時開放

屏東四重溪溫泉

四重溪溫泉。 圖／IG, tt.an.777

四重溪泉水透明潔淨，屬於弱鹼性碳酸泉，泉溫以三、四月較高，夏秋反而較低，泉水可舒緩肌肉僵硬，促進血液循環，周圍環境也非常清幽，空氣中有著屏東慢活的氛圍和植栽的香氣，是個能遠離城市喧囂、好好放鬆的泡湯選擇，也因為這樣清幽的環境，屏東四重溪溫泉還曾被日本皇太子選做蜜月勝地呢！

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：旅客較散，能夠遠離嘈雜人群

附近景點：石門古戰場、國立海洋生物博物館

附近景點介紹：國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館。 圖／Flickr

國立海洋生物博物館。 圖／Flickr

距離四重溪溫泉大約十五分鐘車程的屏東海生館，是全台灣規模最大的海洋生物博物館，除了三大場館外還有海底隧道、無距離觸摸區等近距離觀察海洋生物的設施，超豐富的展覽絕對能逛上一整天，大人小孩都能看得很盡興，因為海生館腹地非常大，一趟走下來雙腿絕對會痠到不行，這時候最適合到四重溪溫泉放鬆一下筋骨啦～

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

營業時間：09:00–17:30（七八月平日09:00–18:00，假日08:00–18:00）

門票：全票450元，優待票250元，詳見▶各身分別票價

東部溫泉推薦

花蓮瑞穗溫泉

瑞穗溫泉。 圖／IG, vickylife_063

瑞穗溫泉擁有和日本天皇級的有馬溫泉相同的泉質，是台灣唯一的碳酸鹽泉，含有豐富的鐵、鋇質，泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成黃濁色結晶物，俗稱「湯花」或「溫泉花」，洗後光滑不油膩，看起來濁濁的泉水，其實是對人體皮膚很好的珍貴湯花喔！

泉質：碳酸鹽泉、碳酸氫鈉泉

特色：全台灣唯一碳酸鹽泉，含豐富鐵質

附近景點：紅葉溫泉區、北回歸線標誌公園

台東知本溫泉

知本溫泉。 圖／IG, anlala7

擁有超過百年歷史的知本溫泉，在日治時期便開發，當時與北投、礁溪、關子嶺並列「台灣四大名泉」。知本溫泉的泉質屬碳酸氫鈉泉，水溫可達一百度，水質極佳，泡過能夠促進血液循環，所含的微量碳酸氣泡還有按摩肌膚、去角質的功效，所以知本溫泉又有「美人湯」的美譽。溫泉區周邊有釋迦、鳳梨等原住民山產可以買，泡溫泉的同時還能盡覽東部的好山好景啊～

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：百年歷史、美人湯

附近景點：知本森林遊樂區、白玉瀑布、清覺寺

離島溫泉推薦

綠島朝日溫泉

綠島朝日溫泉。 圖／IG, cmichang

綠島朝日溫泉。 圖／Flickr

綠島擁有世界稀少的海底溫泉，海底溫泉是什麼呢？海底溫泉的泉水是海水滲到地層深處，加壓後再度湧出地表的熱海水，溫度可高達五十到一百度，對慢性筋肉炎、神經痛有很好的舒緩作用。朝日溫泉如其名，最棒的泡法就是在露天浴池一邊泡溫泉，一邊欣賞暖澄澄的旭日東昇。建在大海上的露天朝日溫泉，浸泡時抬眼能見遼闊天空和無邊盡海景，海浪撲撲打在潮間帶的礁石上讓周圍的寧靜感昇華，人生最享受莫過於此啊！

泉質：硫磺泉

特色：全世界唯三的海底溫泉

附近景點：睡美人岩、馬蹄橋、帆船鼻大草原

必吃美食介紹：海草冰

海草冰。 圖／Flickr

來到綠島不能錯過當地很特別的海草冰，海草吃起來的口感和紫菜類似，淋上檸檬水、煉乳和糖水和有著酸酸甜甜的滋味，非常消暑，冰還裝載在大貝殼裡，吃起來海味十足啊～

看完上面的介紹，對台灣各地的溫泉有沒有更了解了呢？到溫泉區旅遊，泡完溫泉能到周邊景點順遊，還能嚐嚐買來的溫泉特產，一天下來就是很棒的旅遊了，乘載了日積月累的壓力，就讓溫泉的暖意來釋放你繃緊的神經吧！

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