快訊

後疫情大選：美中衝突或互利？選民怎麼看中國

完整影片曝光！國道9車追撞非誤闖 機車疑似故意搞破壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣冷就要泡溫泉！全台特色溫泉推薦＋周邊景點一次看

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, wanniko1230、IG, emilyyt.wu、Flickr
圖／IG, wanniko1230、IG, emilyyt.wu、Flickr

是不是很久沒泡溫泉了？想念被蒸氣和暖意環抱的感覺嗎？夏天泡湯祛溼，冬天泡湯祛寒，一年四季都是泡湯的好季節！擁有豐富的地熱資源的台灣，冷泉、熱泉、濁泉、海底泉，多樣泉質通通有，今天小編特搜了全台各地的溫泉和溫泉區附近的景點要介紹給你，快看下去品品溫泉的香氣吧！

北部溫泉推薦

北投溫泉

新北投溫泉。 圖／IG, wanniko1230
新北投溫泉。 圖／IG, wanniko1230

要說全台灣最方便能泡到的溫泉，非坐捷運就到的北投溫泉莫屬啦！從步上開往新北投的捷運車廂開始，目光所見就是滿滿的日式原木色，下車後更是馬上被濃濃的硫磺味包圍。北投的溫泉屬硫酸鹽泉，對皮膚病、氣喘等有很好的療效。溫泉路上溫泉會館聚集，旁邊就是超美麗的北投圖書館，附近也有溫泉博物館、北投公園露天浴池可以去，很適合泡湯兼旅遊，來趟說走就走的輕旅行。

泉質：白磺、青磺、鐵硫磺泉

特色：坐捷運就能到

附近景點：北投圖書館、溫泉博物館

附近景點介紹：北投圖書館

北投圖書館。 圖／IG, motomoto1616
北投圖書館。 圖／IG, motomoto1616

擁有「全台最美圖書館」之稱的北投圖書館，是台灣第一座綠建築圖書館，座落於北投公園中，木格式的建築日式風情滿滿，在這裡讀書能被周遭豐富的植栽環繞，沉浸在滿滿的書香和綠意之中。

地址：台北市北投區光明路251號

營業時間：08:30–21:00（每月首週四和國定假日休館）

附近景點介紹：溫泉博物館

溫泉博物館。 圖／Flickr
溫泉博物館。 圖／Flickr

和北投圖書館比鄰的北投溫泉博物館，過去是仿照日本伊豆溫泉建出的大型公共溫泉浴場，現規劃成以北投溫泉為主題的博物館，裡頭詳盡介紹了北投溫泉發展的歷史、北投社原住民凱達格蘭族，還有眾多由收藏家捐贈展出的北投礦石。建築內部也非常漂亮，不少遊客會坐在活動大廳的榻榻米上，一邊禪坐放鬆，一邊欣賞窗外的盎然綠景，是一處很適合泡湯前順遊的景點。

地址：台北市北投區中山路2號

營業時間：09:00–17:00（週一公休）

門票：免費入場

附近景點介紹：北投公園露天溫泉

北投公園露天溫泉。 圖／IG, say0c0___3_4_5
北投公園露天溫泉。 圖／IG, say0c0___3_4_5

想泡露天溫泉的看過來～溫泉博物館旁就座落了一座北投公園露天溫泉，進北投公園後，往地熱谷方向走15分鐘即可抵達。北投公園露天溫泉的泉水源頭來自地熱谷的青磺泉，每人只收40元的超佛心銅板價就可以入場。

小編小提醒：露天溫泉入池需穿著泳裝喔！

地址：台北市北投區中山路6號

營業時間：05:30–22:00，一天共六場次 ▶場次表

門票：40元，長者優待票20元

陽明山下七股溫泉

陽明山下七股溫泉。 圖／IG, emilyyt.wu
陽明山下七股溫泉。 圖／IG, emilyyt.wu

身為台北市後花園的陽明山，擁有大小油坑、竹子湖的海芋、擎天岡的草原，還有蝴蝶谷的生態步道等，是不少人的假日好去處，連小編的朋友也時不時喊著要衝陽明山。眾所皆知陽明山上也有不少溫泉會館，其中小編要介紹給你的是非常特別的野溪溫泉！陽明山的下七股是台灣少數合法的野溪溫泉，因為泉水呈乳白色而被網友稱作是「牛奶秘湯」。置身大自然中，一邊聽著溪水潺潺、一邊泡溫泉，實在太放鬆啦～在山林中聽著位在台2甲9K附近，直接導航「上磺溪停車場」並沿著台2甲指標即可到達入口。

泉質：白硫磺泉

特色：野溪露天溫泉、牛奶秘湯

附近景點：竹子湖

宜蘭礁溪溫泉

宜蘭礁溪溫泉。 圖／IG, nita_susu
宜蘭礁溪溫泉。 圖／IG, nita_susu

礁溪溫泉是台灣少見的平地溫泉，且有著世界上除了義大利外，只有礁溪溫泉含有的「酚鈦鹼」成分，對濕疹、汗疹相當有療效，得天獨厚的條件讓礁溪路上的溫泉會館開得比餐廳還要多間。除了溫泉旅館外，礁溪路上也有不少以溫泉為名的特產，像是溫泉空心菜、溫泉蕃茄等，逛街逛累了還可以到湯圍溝公園泡免費的足湯喔～

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：平地上的溫泉、超稀有酚鈦鹼成分

附近景點：猴洞瀑布、礁溪夜市

中部溫泉推薦

苗栗泰安溫泉

泰安溫泉。 圖／IG, pingeason
泰安溫泉。 圖／IG, pingeason

風光錦麗，群山環繞！被橫龍山、鳥嘴山、虎頭山包圍的泰安溫泉區由泰安溫泉和虎山溫泉構成，泉質屬弱鹼性碳酸泉，溫泉水溫約50度，泉質滑潤，無色無臭，具有美容養顏的效果，也讓泰安溫泉有了「美人湯」之稱。泰安溫泉區坐落在山間，泡湯時可見山嵐和綠巒，景況非常美麗，著名的賞楓景點馬那邦山也在附近，深秋時節到訪可以順遊去賞楓！

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：群山環繞、美人湯、馬那邦山賞楓

附近景點：馬那邦山

台中谷關溫泉

谷關溫泉。 圖／Flickr
谷關溫泉。 圖／Flickr

谷關溫泉可是擁有超過百年歷史的溫泉，自日治時代就由日本人開發建設名為「明治溫泉」的澡堂，還因為明治天皇泡過谷關溫泉回國後，皇后就產下皇子，而有「生男湯」的別名。弱鹼性碳酸泉的泉質，泡起來皮膚會咕溜般滑順，因為溫泉位於八仙山山麓，周邊景色非常怡人，很推薦先到附近的谷關風景區和八仙山走走，再到谷關溫泉放鬆筋骨。

泉質：弱鹼性碳酸泉

特色：百年歷史、生男湯

附近景點：谷關風景區、八仙山森林遊樂區、谷關吊橋

南部溫泉推薦

台南關子嶺溫泉

關子嶺溫泉。 圖／IG, harper.wg
關子嶺溫泉。 圖／IG, harper.wg

要說最不能錯過的溫泉鄉，絕對是關子嶺溫泉啦！關子嶺可是擁有全台唯一的泥漿溫泉，不只在台灣，泥漿溫泉在全世界也非常稀有，只有日本鹿兒島和義大利西西里島有這樣的黑色溫泉。泥漿溫泉夾帶地下岩層泥質與豐富礦物質，具有減緩發炎、消除疲勞和養容美顏的功效（推薦給你：6間關子嶺必住溫泉會館評比），是非常珍貴的天然資源。台南市觀光旅遊局每年都會舉辦關子嶺溫泉美食節，今年的慶典也將於9/19起至10/31盛大展開！屆時會有假日市集、花燈巡街、浴衣體驗等活動，這個假期不妨到關子嶺參加熱鬧的溫泉嘉年華～

小編偷偷說：家長可以帶小孩泡泡看泥漿溫泉，可以把全身塗的灰灰的，小朋友一定會很愛，小編才不會說自己小時候因為玩了泥漿瘋到跳冷泉！

泉質：鹼性碳酸泉，多為泥漿

特色：全台唯一泥漿溫泉

附近景點：水火同源、紅葉公園、碧雲寺

附近景點介紹：水火同源

水火同源。 圖／Flickr
水火同源。 圖／Flickr

鼎鼎大名的水火同源也在溫泉區附近，打破水火不相容的定律，岩隙間冒出天然氣，形成了水中有火的特殊景觀，親眼見證過才知道那真的是很矛盾又莫名和諧的奇特畫面，有機會到關子嶺，不妨順遊到水火同源開開眼界。

地址：台南市白河區關嶺里18號

營業時間：24小時開放

附近景點介紹：紅葉公園

紅葉公園。 圖／IG, dayday0418
紅葉公園。 圖／IG, dayday0418

氣候溫煦的台南也看的到楓紅喔！台南關子嶺的紅葉公園位在枕頭山上，園內的楓樹在十一月底開始會慢慢轉紅，且紅葉會一直持續到春節，在氣候轉涼的泡溫泉旺季剛好可以碰上紅葉公園的賞楓季，且紅葉公園就位在關子嶺溫泉區附近，很適合泡溫泉後順遊賞楓～

地址：台南市白河區關仔嶺溫泉區

營業時間：24小時開放

屏東四重溪溫泉

四重溪溫泉。 圖／IG, tt.an.777
四重溪溫泉。 圖／IG, tt.an.777

四重溪泉水透明潔淨，屬於弱鹼性碳酸泉，泉溫以三、四月較高，夏秋反而較低，泉水可舒緩肌肉僵硬，促進血液循環，周圍環境也非常清幽，空氣中有著屏東慢活的氛圍和植栽的香氣，是個能遠離城市喧囂、好好放鬆的泡湯選擇，也因為這樣清幽的環境，屏東四重溪溫泉還曾被日本皇太子選做蜜月勝地呢！

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：旅客較散，能夠遠離嘈雜人群

附近景點：石門古戰場、國立海洋生物博物館

附近景點介紹：國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館。 圖／Flickr
國立海洋生物博物館。 圖／Flickr

國立海洋生物博物館。 圖／Flickr
國立海洋生物博物館。 圖／Flickr

距離四重溪溫泉大約十五分鐘車程的屏東海生館，是全台灣規模最大的海洋生物博物館，除了三大場館外還有海底隧道、無距離觸摸區等近距離觀察海洋生物的設施，超豐富的展覽絕對能逛上一整天，大人小孩都能看得很盡興，因為海生館腹地非常大，一趟走下來雙腿絕對會痠到不行，這時候最適合到四重溪溫泉放鬆一下筋骨啦～

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

營業時間：09:00–17:30（七八月平日09:00–18:00，假日08:00–18:00）

門票：全票450元，優待票250元，詳見▶各身分別票價

東部溫泉推薦

花蓮瑞穗溫泉

瑞穗溫泉。 圖／IG, vickylife_063
瑞穗溫泉。 圖／IG, vickylife_063

瑞穗溫泉擁有和日本天皇級的有馬溫泉相同的泉質，是台灣唯一的碳酸鹽泉，含有豐富的鐵、鋇質，泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成黃濁色結晶物，俗稱「湯花」或「溫泉花」，洗後光滑不油膩，看起來濁濁的泉水，其實是對人體皮膚很好的珍貴湯花喔！

泉質：碳酸鹽泉、碳酸氫鈉泉

特色：全台灣唯一碳酸鹽泉，含豐富鐵質

附近景點：紅葉溫泉區、北回歸線標誌公園

台東知本溫泉

知本溫泉。 圖／IG, anlala7
知本溫泉。 圖／IG, anlala7

擁有超過百年歷史的知本溫泉，在日治時期便開發，當時與北投、礁溪、關子嶺並列「台灣四大名泉」。知本溫泉的泉質屬碳酸氫鈉泉，水溫可達一百度，水質極佳，泡過能夠促進血液循環，所含的微量碳酸氣泡還有按摩肌膚、去角質的功效，所以知本溫泉又有「美人湯」的美譽。溫泉區周邊有釋迦、鳳梨等原住民山產可以買，泡溫泉的同時還能盡覽東部的好山好景啊～

泉質：碳酸氫鈉泉

特色：百年歷史、美人湯

附近景點：知本森林遊樂區、白玉瀑布、清覺寺

離島溫泉推薦

綠島朝日溫泉

綠島朝日溫泉。 圖／IG, cmichang
綠島朝日溫泉。 圖／IG, cmichang

綠島朝日溫泉。 圖／Flickr
綠島朝日溫泉。 圖／Flickr

綠島擁有世界稀少的海底溫泉，海底溫泉是什麼呢？海底溫泉的泉水是海水滲到地層深處，加壓後再度湧出地表的熱海水，溫度可高達五十到一百度，對慢性筋肉炎、神經痛有很好的舒緩作用。朝日溫泉如其名，最棒的泡法就是在露天浴池一邊泡溫泉，一邊欣賞暖澄澄的旭日東昇。建在大海上的露天朝日溫泉，浸泡時抬眼能見遼闊天空和無邊盡海景，海浪撲撲打在潮間帶的礁石上讓周圍的寧靜感昇華，人生最享受莫過於此啊！

泉質：硫磺泉

特色：全世界唯三的海底溫泉

附近景點：睡美人岩、馬蹄橋、帆船鼻大草原

必吃美食介紹：海草冰

海草冰。 圖／Flickr
海草冰。 圖／Flickr

來到綠島不能錯過當地很特別的海草冰，海草吃起來的口感和紫菜類似，淋上檸檬水、煉乳和糖水和有著酸酸甜甜的滋味，非常消暑，冰還裝載在大貝殼裡，吃起來海味十足啊～

看完上面的介紹，對台灣各地的溫泉有沒有更了解了呢？到溫泉區旅遊，泡完溫泉能到周邊景點順遊，還能嚐嚐買來的溫泉特產，一天下來就是很棒的旅遊了，乘載了日積月累的壓力，就讓溫泉的暖意來釋放你繃緊的神經吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime九月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 北投 公園

延伸閱讀

參山處請小朋友與紙風車「環遊世界」 擠爆清水岩

賽事情報／2020礁溪溫泉馬 在地味濃厚的溫暖賽事

泡湯＋美食＝泡健康呷好料 溫泉業者要打響國際品牌

青森奧入瀨溪流：紅葉流水完美之作

相關新聞

天氣冷就要泡溫泉！全台特色溫泉推薦＋周邊景點一次看

是不是很久沒泡溫泉了？想念被蒸氣和暖意環抱的感覺嗎？夏天泡湯祛溼，冬天泡湯祛寒，一年四季都是泡湯的好季節！擁有豐富的地熱資源的台灣，冷泉、熱泉、濁泉、海底泉，多樣泉質通通有，今天小編特搜了全台各地的溫泉和溫泉區附近的景點要介紹給你，快看下去品品溫泉的香氣吧！

秋季限定偽出國仙境！2020「全台10處賞楓景點、交通總整理」

天氣漸漸轉涼，各個風景區的楓葉也將陸續轉紅，舒爽的天氣最適合到郊外走走啦！每年的11月到1月是台灣賞楓的絕妙好時機，本文特別整理了台灣北中南10大賞楓秘境，快互揪親朋好友並安排假期，在欉欉楓紅中感受大自然的視覺盛宴吧！

秋天專屬彩色隧道！特搜中南部6處「四色欒樹大道」賞花點，搶拍夢幻美照

天氣漸漸轉涼，秋季限定的「欒樹」美景每逢九月開始換新妝，從獨特的綠系風光變身金黃、粉橘、艷紅，逐一變色的花瓣營造出繽紛景緻，每種顏色都亮眼迷人。如今中南部多處賞花點已絕美盛開，不少地方已搶先轉紅，花控

親子旅遊大推薦！ 全台11個「農牧場精選」 國旅必收藏，其中還有2處免門票

每到周末就想著要去哪裡溜小孩？或者哪裡可以約會嗎？今年因為疫情不能出國，報復性國內旅遊正夯！國內也有超多有趣的景點，國內農場、牧場現在正夯，看見可愛動物總能讓人找回童趣，在農場裡能親近自然和動物互動，還有各種DIY體驗，絕對是國內旅遊的好選擇！

環保旅行正夯！不當網美的露營美學，找回露營最純粹的樣子

露營的本質是什麼呢？應是讓人拋下煩惱、親近自然，享受大地的滋潤。免裝備露營帶來了方便，也讓露營新手能加入露營的行列。但免裝備露營除了美麗的帳篷和好拍的造景還有什麼呢？我想有質感的露營美學、有溫度的職人體驗，以及美味的在地小農料理，能讓旅人回到露營純粹的樣子 —被自然感動進而惜物環保，降低碳足跡的旅行從露營開始。

全台十大「台菜、川菜餐廳」懶人包！家庭聚餐首選、中秋連假團圓不用愁

2020下半年度除了月圓人團圓的中秋連假，還有感恩節、聖誕節和跨年等等，值得大家空出時間、坐下來吃頓飯、活絡感情關心彼此的溫暖日子。這回編輯整理了全台10間台菜、川菜餐廳，各別有適合朋友多人聚餐、二至三個家庭聚餐，甚至是大家族聚餐都能在這裡找到理想的聚會餐廳！

鄰海攀岩、高空飛行超刺激！台灣冒險王玩法碼起來，陸海空全制霸

身為一個出生在高山環繞、四海包圍島嶼上長大的你，內心也有股熱血躁動嗎？喜歡戶外活動、極限挑戰，覺得人生清單一定要攻下百岳、自由潛水等任務挑戰嗎？今年小邊就把這份超強陸海空制霸的「台灣冒險王戶外活動旅遊清單」整理給你！

全台最美圖書館、首座梯田果菜市場！「台南最新3大地標」先筆記

台南人先High一波！作為美食之都的台南，除了有數不盡的美食，也坐擁不少美拍秘境，而未來也將有3大新地標會陸續登場，現在先列入朝聖清單，未來台南旅遊不愁沒地方去！ 一、國家圖書館南部分館暨聯合典

燦爛金黃花毯盛開至10月！全台「向日葵花海TOP10」景點推薦

知名畫家梵谷在多幅花卉作品裡畫了向日葵，他覺得：「向日葵的鮮豔色彩是一種生命形式，它不優雅也不精緻，但向日葵有它樸質的鄉村味。」每年6~10月是向日葵花盛開的季節，而7月底到9月中是向日葵花海開得最茂盛的時間點，想讓向日葵溫暖你的心嗎？小編推薦全台10個向日葵花海景點給你。

走在鋼索上賞谷底景觀！「全台9座特色吊橋」精選，讓人心跳加速的打卡景點

全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？其實它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo在這裡通通告訴你！全台灣20座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

11處「2020偽出國景點」一次看 + 航空公司機上體驗行程整理包

疫情期間出不了國沒關係，你可以跟上現在最流行的偽出國！拍照打卡秘境彷彿秒置身外國美景，還有各家航空公司每每推出都被瘋搶的機上行程，讓你在台灣也能沉浸在出國的快樂泡泡裡，快看以下的介紹了解偽出國要怎麼玩吧！

銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀

9月雪不只是韭菜花田的專利！繼韭菜花海持續洗版社群，秋季限定的芒花美景近期也已悄然登場。中南部知名河畔目前一片白茫茫，從10月雪加入全新9月雪陣容，新一波夢幻景色快搶拍！ 台南大內橋 每逢入秋

熱門新聞

影／最浪漫的「秋雪」！台南大內「純白甜根子」雪花祭音樂會登場

影／蘭嶼紅頭10月現驚喜 綠蠵龜上岸產卵海巡暖心守護

天氣冷就要泡溫泉！全台特色溫泉推薦＋周邊景點一次看

不只欒樹滿開，落羽松森林也轉紅了！南投「三色落羽松大道」夢幻好拍

私人泳池、KTV、還能在房內烤肉？新竹「琺何精品旅館」全新開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。