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秋天專屬彩色隧道！特搜中南部6處「四色欒樹大道」賞花點，搶拍夢幻美照

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@ooxx2081授權、IG@heapin963授權、IG@carolchen4391授權、IG@jully426132授權
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天氣漸漸轉涼，秋季限定的「欒樹」美景每逢九月開始換新妝，從獨特的綠系風光變身金黃、粉橘、艷紅，逐一變色的花瓣營造出繽紛景緻，每種顏色都亮眼迷人。如今中南部多處賞花點已絕美盛開，不少地方已搶先轉紅，花控們立馬筆記景點，按照喜歡的色系出發拍一波！

台中：嶺東科技大學

圖／IG@imma_pon授權
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台中嶺東科技大學附近的永春南路上，一字排開種滿欒樹，入秋時一望無際的彩色隧道，搭配遠處的市景，形成一幅經典畫作，因此也成為熱門必拍場景。目前如同漸層花海的花況已十分漂亮，待全區轉紅後勢必成為最壯觀的欒樹大道之一。

地址：台中南屯區永春南路

圖／IG@ooxx2081授權
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南投：內埔橋

圖／IG@carolchen4391授權
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南投埔里有處欒樹秘境已優先轉紅啦！埔里內埔橋周邊曾有今年全新的紫色「藍花楹」隱藏版景點，而有網友近期也在附近發掘了一抹艷紅，僻靜的小道沿途種著棵棵欒樹，後方還有遼闊山景，超適合去散散步、放鬆身心！

地址：南投埔里鎮內埔橋

圖／IG@carolchen4391授權
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南投：初鄉橋

圖／IG@imma_pon授權
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南投另一頗為知名的欒樹大道隱身竹山，清幽的自行車道多虧花穗綻放中的欒樹，顯得色彩豐富。起風時紅色花瓣飄落在地，不僅讓人感受秋天的味道，也意外營造成自然花毯，穿上紅色衣裳一併入鏡超吸睛！

地址：南投竹山鎮延平橋至初鄉橋自行車道

嘉義：朴子大橋

圖／IG@heapin963授權
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之前沒拍到阿勃勒黃金雨嗎？朴子大橋岸邊的欒樹正黃得一片燦爛，預計兩周後就會變換成大家引頸長盼的秋冬景色。這裡每年都會爆量滿開成大片火紅，是許多人的朝聖首選，花控們今年也別錯過啦！

地址：朴子大橋旁的防汛道路河堤邊

嘉義：嘉義地檢署

圖／IG@heapin963授權
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除了主要洗版IG的朴子大橋，嘉義市區其實也有值得駐足的艷麗美景。嘉義地檢署停車場附近種有整齊規劃好的欒樹風景，夢幻景觀令人驚艷。而這裡還有關公雕塑霸氣坐鎮，被花海包圍的關公成為取景的最大亮點，怎麼拍都搶眼，待黃轉紅之後有望掀起新興打卡潮。

地址：嘉義地檢署停車場旁（興華高中對面的7-11旁邊）

圖／IG@heapin963授權
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彰化：東螺溪台灣欒樹自然生態廊道

圖／IG@jully426132授權
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最廣為人知的「全台最長欒樹大道」正是東螺溪台灣欒樹自然生態廊道，全區欒樹長達1.5公里，四季皆有不同風格。全綠時如同魔法森林，秋季開花後則依序染上黃、紅等化作鮮艷樹廊。目前已有網友捕捉到黃綠相襯的景色，搭配旁邊綠油油的稻田，無疑是一處療癒系景點！

地點：彰化縣溪湖鎮135甲縣道（導航：代馬橋）

圖／IG@jully426132授權
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