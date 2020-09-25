全台十大「台菜、川菜餐廳」懶人包！家庭聚餐首選、中秋連假團圓不用愁

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2020下半年度除了月圓人團圓的中秋連假，還有感恩節、聖誕節和跨年等等，值得大家空出時間、坐下來吃頓飯、活絡感情關心彼此的溫暖日子。這回編輯整理了全台10間台菜、川菜餐廳，各別有適合朋友多人聚餐、二至三個家庭聚餐，甚至是大家族聚餐都能在這裡找到理想的聚會餐廳！

台北 新東南海鮮餐廳

這間台北市知名的台式海鮮聚餐首選，相信真正的老饕一定聽過或拜訪過，店內海鮮種類超過40種，透過不同烹調方式可做成上百種料理，更有融合多國料理推出的創新菜餚，豐富饕客的味蕾。網友推薦的龍蝦三明治、軟殼蟹和白鯧米粉都是經典，許多人是一吃成主顧，高品質的漁貨加上主廚的功夫絕對讓你眼睛為之一亮！帶長輩來吃也是十足的有面子呀！

圖 / IG @williameatsallthetime 圖 / IG @williameatsallthetime 圖 / 新東南海鮮餐廳官網

汀洲店 地址：台北市中正區汀州路一段105號

營業時間：11:30-14:00，17:00-23:30

松山店 地址：台北市松山區八德路四段656號

營業時間：11:30-14:00，17:00-21:30

台北 金蓬萊遵古台菜餐廳

2020最新獲選米其林指南一星的金蓬萊，今年是連續第三年榮獲米其林的殊榮！排骨酥是金蓬萊的必點招牌菜，麵衣厚薄完美包覆，外酥內軟的口感，搭配一旁醃漬蘿蔔中和油膩，實屬每個人吃過後必回味的經典！餐點表現優異之外，專業到位的服務態度也不馬虎，編輯之前有幸去過一次，真心認為是值得共襄盛舉的一場美食饗宴！

圖 / IG @missariesx2 圖 / IG @missariesx2 圖 / IG @missariesx2

地址：台北市士林區天母東路101號

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:00

台北 驥園川菜餐廳

◎獲選2020米其林指南餐盤推薦

位於仁愛圓環的驥園川菜餐廳，許多人心中的第一名莫過於這碗濃郁的雞湯了！雞湯湯頭濃稠，加了豬腳下去燉煮，表面沒有翻攪會結一層膠質薄膜，喝完湯的嘴唇可以感受到黏黏的膠質，建議加點白菜豆腐一起煮，白菜和豆腐吸滿湯汁的味道又是新的驚喜！其他各式經典菜色也十分下飯，是多人聚餐、長輩聚餐的好選擇。

圖 / IG @96.foodndrinks 圖 / IG @96.foodndrinks

菜色依序為乾燒蝦仁、京醬肉絲、乾煸四季豆和香根牛肉絲。

圖 / IG @96.foodndrinks

地址：台北市大安區敦化南路1段324號1F

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:30

台北 雞家莊

◎獲選2020米其林指南餐盤推薦

同樣是台北知名的台菜料理─雞家莊，顧名思義店裡的招牌就是雞肉，人氣必點的三味雞有白斬雞、烏雞和煙燻雞三種，肉質軟嫩、香氣四溢，而雞油飯也是讓人多吃兩碗的美味程度！飯後甜品雞蛋布丁更是雞家莊的經典，懷舊古早味不過於甜膩，不只是小朋友的最愛，更成功收服了不少大人呢！

圖 / IG @garychang_517 圖 / IG @shiakingkong 圖 / IG @shiakingkong

地址：台北市中山區長春路55號

營業時間：11:00-22:00

台北 蜀魚館老店

蜀魚館老店知名的莫過於「活魚數吃」，豆瓣鯉魚是多人必點的招牌菜色之一，使用台北近郊山泉水放養的鯉魚，加上傳統板豆腐，使用獨門配方燉煮至入味，豆瓣醬的鹹香辣襯出鯉魚肉鮮嫩的甘甜，涮嘴程度絕對讓你不只吃一碗白飯。

圖 / 蜀魚館老店Facebook 圖 / 蜀魚館老店Facebook

地址：台北市大安區建國南路一段198號

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00

新北 山東小館

這間位於小碧潭的山東小館，是編輯私心的最最最愛，回訪超過五次，簡單來說是一間老少通吃、長輩愛、年輕一輩也愛，沒訂位可是要等上一陣子的人氣餐廳！店內可以看見每桌基本上都會點的東北酸菜白肉鍋，用料如照片上的豐富，光海鮮就有螃蟹、蝦子、蚵仔和蛤蠣非常實在，豬肉片則依照個人喜好來涮煮。

圖 / IG @iam.__.niuniu 圖 / IG @i.am.olafood

除了多種類的菜餚選擇，特別值得一提的還有許多人必點的水餃，味道鮮美份量算大顆，每次去必點的菜色還有照燒松阪豬（一片接一片停不下來）、老皮嫩肉（每次一上桌最快被清盤）、銀絲卷（配煉乳根本天生一對）都推薦！

圖 / IG @i.am.olafood 圖 / IG @iam.__.niuniu 圖 / IG @iam.__.niuniu

地址：新北市新店區中央路133巷19號

營業時間： 11:00-13:50，17:00–20:20

新北 客家小館

家庭聚餐必去的客家小館，中永和人一定不陌生！店面藏在巷弄內，擁有低調質感的裝潢，路過很難發現是一家餐廳，設有獨立包廂。客家小館除了經典客家菜色，店內木製古早櫥櫃裡擺放各式小菜，如辣椒包肉、蔥焅鯽魚等等必須嘗試！最後推薦白飯加價換菜飯，帶給你新境界的美味！最後推薦下飯的客家小炒和雪菜豆腐，以及每桌必點的主角老母雞雞湯。

圖 / IG @ni_jiababa 圖 / IG @ni_jiababa 圖 / IG @ni_jiababa

地址：新北市永和區智光街22號

營業時間：11:30-14:00，17:30-20:30

台中 彭城堂台菜海鮮餐廳

台中在地太平人都推薦的台菜餐廳就是這家！餐廳呈現復古風格，擺設許多舊時小物，彷彿來到這裡用餐就像回到過去一般。店裡的菜色融合台菜和創意想法，其中麻油燜鴨有著濃郁酒香，口味清甜，適合在秋冬點上一鍋暖暖身子。其他菜色還有碳悶豬腳筍乾、麻油松阪豬、豬油拌飯等各式店家用心製作的懷舊菜餚，在這都能嘗到！

圖 / IG @layman0722 圖 / IG @yilan_kafka

地址：台中市太平區宜昌路377號

營業時間： 11:30–14:00，17:30–21:00

高雄 古家海鮮餐廳

高雄老字號海鮮餐廳，重新裝潢過後的新店面質感再升級，台菜結合西式擺盤的中西式創意料理，餐廳內更有專業侍酒師來推薦海鮮與酒類品項的完美搭配！顛覆傳統海鮮餐廳的印象，營造出餐酒館格調的古家海鮮餐廳，從視覺到味覺都帶給大家一個全新層面的感受！

圖 / IG @dayou_1218 圖 / IG @94yao____

地址：高雄市左營區德威街55號

營業時間： 11:00–14:00，17:30–22:00 週一公休

花蓮 阿姑的店

阿姑的店位於花蓮吉安鄉，是一間裝潢簡單卻人氣極高、假日更是一位難求的熱門餐廳。如果有規劃到花蓮旅遊的你，趕快先把這間收進你的口袋名單！點餐率高的有蔥油雞腿、蒜泥松阪豬、魚香烘蛋和剝皮辣椒雞湯等，菜色選擇豐富，食材用料新鮮程度沒話說，是個在地朋友也給予高評價的一間實在的好店家！

圖 / IG @ccm_0627 圖 / IG @9.1.4.food 圖 / IG @9.1.4.food

地址：花蓮縣吉安鄉中山路三段226號

營業時間：11:30–14:00，17:30–20:30 週一公休

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