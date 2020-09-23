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全台最美圖書館、首座梯田果菜市場！「台南最新3大地標」先筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心官網、MVRDV官網
圖／國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心官網MVRDV官網

台南人先High一波！作為美食之都的台南，除了有數不盡的美食，也坐擁不少美拍秘境，而未來也將有3大新地標會陸續登場，現在先列入朝聖清單，未來台南旅遊不愁沒地方去！

一、國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心

圖書館設計示意圖。圖／國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心官網
圖書館設計示意圖。圖／國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心官網

屏東「森林系總圖」夢幻開幕，台南人也將有直接被大自然包圍的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」，準備角逐「全台最美圖書館」的美譽。以「未來圖書館」為主要理念，設計團隊九典聯合建築師事務所與Carlo Ratti Associatti主打與自然結合、開放式學習中心、活的博物館。其中最大亮點莫過於現場將保有基地約90%的老樹，屆時不僅可漫步綠蔭道，花季時還能欣賞燦爛金黃色花海，感受史上最療癒的閱讀體驗，目前建築正積極施工中，預計2021年正式開幕。

圖書館設計示意圖。圖／國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心官網
圖書館設計示意圖。圖／國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心官網

地址：台南市新營區長榮路二段199號
開幕時間：預計2021年

二、台南新化果菜市場

台南新化果菜市場設計示意圖。圖／MVRDV官網
台南新化果菜市場設計示意圖。圖／MVRDV官網

菜市場也能很時尚！位於市區的新化果菜市場為當地歷史悠久的指標性市場，為了更好的發展性，展開遷移計劃，造就了全國最美市場的誕生。本回全新版新化果菜市場，由曾操刀台南最大親子公園「河樂廣場」的荷蘭建築團隊MVRDV設計，聯手都市里人團隊李麗如建築師事務所，將市場屋頂打造出流線型的山形梯田景觀，下方則是挑高的開放式空間，採購環境通風、動線便利，勢必顛覆大家對傳統市場的刻板印象，預計將在2021年9月正式啟用。

台南新化果菜市場設計示意圖。圖／MVRDV官網
台南新化果菜市場設計示意圖。圖／MVRDV官網

地址：南175市道（鄰近國道3號、國道8號、台20線）
開幕時間：預計2021年9月

三、台南三井OUTLET

台南MITSUI OUTLET PARK示意圖。圖／三井不動產集團提供
台南MITSUI OUTLET PARK示意圖。圖／三井不動產集團提供

南部首座三井OUTLET即將登場！繼林口、台中港，來自日本的MITSUI OUTLET PARK確定插旗台南，打造全台第三座三井OUTLET，讓台南人興奮不已。首波工程預計將有160間店進駐，預定2022年開幕，後續也會持續新增品牌至220家，有望成為台南最大購物中心，讓人逛街買到剁手手！地點除了靠近高鐵站，具有優秀的交通地理位置，距離「奇美博物館」也只要15分鐘車程，未來別忘了列入順遊景點！

地址：台南市新營區長榮路二段199號
開幕時間：一階預計2022年開幕，二階2025年

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