秋季限定偽出國仙境！2020「全台10處賞楓景點、交通總整理」

天氣漸漸轉涼，各個風景區的楓葉也將陸續轉紅，舒爽的天氣最適合到郊外走走啦！每年的11月到1月是台灣賞楓的絕妙好時機，本文特別整理了台灣北中南10大賞楓秘境，快互揪親朋好友並安排假期，在欉欉楓紅中感受大自然的視覺盛宴吧！

北部賞楓景點

台北奧萬大樂活莊園。 圖／IG, sweettina99

台北奧萬大樂活莊園。 圖／ IG, sweettina99

台北奧萬大原是位在士林的一處莊園，因為園內楓紅景緻，有遊客稱莊園為「台北奧萬大」而得名。園區內除了有秋冬轉紅的青楓外，還有能在春天欣賞的日本槭樹，鮮紅色的槭楓非常華麗。園區內還規劃了日式木造建築、歐風造景、餐飲服務等，很適合親友一同賞楓玩耍一整天。

最佳賞楓時間：3月下旬到5月、11月下旬到12月

交通方式：

➢開車：行至仰德大道往陽明山方向，遇麥當勞右轉菁山路，賞楓園位在平菁街10巷

➢大眾運輸：捷運劍潭站或捷運士林站乘坐303公車至「下過溪站」下車，再步行約三分鐘即可抵達

三峽滿月圓國家森林遊樂區

三峽滿月圓國家森林遊樂區。 圖／IG, manyueyuanforest

滿月圓森林遊樂區座落在三峽山區，從秋季到春季都能賞到楓紅，賞楓期非常長。除了有楓樹可以賞外，滿月圓森林遊樂區內的處女瀑布、滿月圓瀑布也是一大看點，楓葉配瀑布根本像動畫電影一樣，景色非常別緻。進入滿月圓森林遊樂區前須先購買入園門票，小編推薦大家在家先買好滿月圓森林遊樂區門票，到現場免排隊直接掃Qrcode入園參觀！

最佳賞楓時間：12月中旬

交通方式：

➢開車：國道三號三鶯交流道下，接縣道110線，後街省道臺3線，沿鄉道北111線往鄉道北115線下

➢大眾運輸：搭乘高鐵或台鐵至板橋站，轉乘臺北客運702或812路至「三峽一站」，再乘坐807公車至終點站「滿月圓停車場」站下車即抵

桃園桃源仙谷

桃園桃源仙谷。 圖／Flickr

桃園的桃源仙谷號稱「靈山聖谷」，園區內除了常見的紅楓外，還植有上萬棵黃金楓，黃金楓原是溫帶地區才有的楓樹品種，自日本引進後，現在在台灣也能看到。黃金楓葉片能維持長達兩個月的鮮豔色彩，大片黃澄澄的楓樹在陽光的照射下還會透著金光，想有不一樣賞楓體驗的人不妨可以到桃源仙谷賞景！

最佳賞楓時間：10月到12月（黃金楓）、12月（紅楓）

交通方式：

➢開車：國道三號關西交流道下，左轉銜接縣道，桃源仙谷位在縣道41km處

➢大眾運輸：於桃園大溪總站搭乘桃園客（5109）大溪–高遶至「桃源仙谷站」下車即抵

宜蘭太平山國家森林遊樂區

宜蘭太平山國家森林遊樂區。 圖／宜蘭太平山國家森林遊樂區

海拔兩千多公尺的太平山位在宜蘭大同鄉的國家森林遊樂區，在太平山賞楓不用等秋天！園區內的的紫葉槭楓從四月就開始呈現紫紅色，而後還會轉成火紅色，且持續到九月都能賞楓紅，賞楓期非常長，同時也有石楠、毛地黃、宵待草等一齊盛開，五彩繽紛非常美麗，樹上還常有高海拔山區限定的金翼白眉鳥出沒。站在紅楓籠罩的中央階梯上拍照，日式美景就像秒置身日本啊。進入太平山國家森林遊樂區前須先購買入園門票，小編推薦大家在家先買好太平山門票，到現場免排隊直接掃Qrcode入園參觀！

小編小提醒：太平山區下午常起霧，濛濛雨霧中的楓樹群看起來更加浪漫啦，不想遇到起霧的遊客可以選擇上午到訪。

最佳賞楓時間：4月到9月、11月中旬

交通方式：

➢開車：國道五號往宜蘭方向接省道台七線，在省道台七甲線3.7K公里處接宜專一線，行經土場，往太平山方向行駛

➢大眾運輸：台鐵羅東站轉乘國光客運1750，在「太平山站」下車，或搭乘平日客運專車可抵

➢包車一日遊：專車接送往返台北、太平山，專業導覽太平山知名景點。參加太平山一日遊，輕鬆又好玩~

中部賞楓景點

台中武陵農場

台中武陵農場。 圖／Flickr

春花、夏果、秋楓、冬雪，一年四季都能賞景的武陵農場每到花開葉黃之際總是聚集不少朝聖的人潮，一般遊客會在深秋時到武陵農場賞楓，大片大片火紅的楓樹，同時還有金黃暖橘的落羽松和銀杏群綻放，紅橙黃綠相映繽紛實在太美啦～

最佳賞楓時間：11月到12月

交通方式：

➢開車：走台9線或國道五號，往宜蘭方向，後往棲蘭，接台7甲線，行經南山後依指示往武陵

➢大眾運輸：宜蘭轉運站搭乘國光客運1751 ，或羅東轉運傳搭乘國光客運1764至「武陵農場」站下車

台中閂山

台中閂山。 圖／IG, s.shen.lin

接下來要介紹的是內行攝影人才知道的賞楓秘境—閂山，閂山被列為台灣百岳之一，等等～別聽到百岳就卻步，登山客認證閂山的山峰十分平緩，爬起來難度不高，最重要的是登山道兩側長著滿滿的青楓和台灣紅榨槭，層層的深紅鮮紅讓人驚豔，賞楓不想人擠人的話，不妨來趟登山之旅，獨享環山楓景。

最佳賞楓時間：11月到12月

交通方式：建議自駕前往，由大溪或龍潭交流道下，往東復興方向進入台7線，過巴稜、明池後接台7甲線（往西），過南山、武陵至台7甲線65K公里處清泉橋，四輪傳動車可至730林道11.7K公里處，一般車輛需找接駁車或從林道入口出發。

苗栗馬那邦山

苗栗馬那邦山。 圖／Flickr

苗栗的馬那邦山以楓紅聞名，和南投奧萬大以「南奧北馬」之稱並列為台灣賞楓聖地。山上能看到青楓與楓香兩種品種的楓樹，登山道上還保留了抗日古戰場遺跡。除了賞楓，不少人也會在馬那邦山上賞雲海、夕陽，或是採草莓、柑桔，很適合全家大小一起探訪原始叢林的山景風光。

最佳賞楓時間：12月上旬至1月上旬

交通方式：建議自駕前往，出苗栗交流道，走省道6號至汶水，再接省道3號至南湖，入產業道路，經淋漓坪東興國小即可抵達

南投奧萬大

南投奧萬大。 圖／Flickr

說到台灣最知名的賞楓景點，非有著「楓葉故鄉」美名的南投奧萬大莫屬啦，作為台灣賞楓第一首選，每到賞楓季總是吸引大批遊客前往朝聖，奧萬大的生態資源豐富，楓林區擁有全國最大的天然楓香純林，由賞鳥平台及奧萬大吊橋眺望出去的景色最美，有機會一定要來看看奧萬大遼闊的楓紅景色。進入奧萬大國家森林遊樂區前須先購買入園門票，小編建議大家在家先買好奧萬大森林遊樂區門票，到現場免排隊直接掃Qrcode入園參觀！想去奧萬大賞楓除了自駕或搭專車去之外，小編推薦大家可以參加奧萬大賞楓一日遊！專車來回接送，不用擔心交通問題~

小編小提醒：由於奧萬大數國家森林遊樂區，園區內的住宿較少，建議民眾若想去奧萬大遊玩，可以住在日月潭或清境農場一帶。

最佳賞楓時間：11月到 12月

交通方式：

➢開車：霧峰系統交流道214公里處接國道六號埔里端，左轉台14後接霧社，右轉投83線往奧萬大方向行駛

➢大眾運輸：可於台中干城站、高鐵台中站或埔里轉運站搭乘南投客運「奧萬大旅遊專車」，專車採預約制，詳細資訊可見南投客運網站。

南部賞楓景點

嘉義阿里山國家森林遊樂區

嘉義阿里山國家森林遊樂區。 圖／Wikimedia

阿里山公路76公里處有段布滿楓樹的紅葉道路，三角楓、紅榨槭滿山遍野，混生在針葉林中形成紅綠夾雜的壯麗景觀；最佳賞楓地點則是在被列為阿里山新八景之一的小笠原山觀景台上，楓樹群配上阿里山日出的光景，看過的人都要流下感動涕零的淚水啦（浮誇誠推）。進阿里山國家森林遊樂區前須先購買入園門票，小編建議大家在家先買好阿里山森林遊樂區門票，到現場免排隊直接掃Qrcode入園參觀！阿里山交通較為不便，參加阿里山一日遊，上車睡覺、下車看風景，什麼都不用煩惱、不用安排~

最佳賞楓時間：11月下旬至12月

交通方式：

➢開車：國道3號接台3線，於梅山交流道279K公里處接162甲縣道（梅山、瑞里、瑞鋒、太和地區）

➢大眾運輸：高鐵嘉義站轉乘台灣好行阿里山A線至阿里山入口轉運站，或於台鐵嘉義站搭乘台灣好行阿里山B線至阿里山，亦可從台北搭乘國光客運1835（臺北-阿里山）

台南關子嶺紅葉公園

台南關子嶺紅葉公園。 圖／IG, dayday0418

紅葉公園位於台南關子嶺枕頭山上，是全台紫斑蝶生態最豐富的地點之一，園內的楓葉如同其名，在秋末會轉為燁燁火紅，因為南部的氣候較暖煦，紅葉會一直持續到春節，春節假期不妨去趟關子嶺，泡溫泉、賞楓，兩個願望一次滿足！

最佳賞楓時間：12月下旬至1月中旬

交通方式：

➢開車：國道三號下白河交流道，往關子嶺方向沿著172縣道直行，過麒麟隧道、紅葉隧道後轉175縣道進入關子嶺溫泉區再行駛約2分鐘即達芳谷溫泉小棧

➢大眾運輸：台鐵新營站轉乘新營客運（關子嶺線）於，「好漢坡」站下車，再步行約12分鐘即抵紅葉公園，或於台鐵嘉義站轉乘嘉義客運（關子嶺線），於芳谷旅行社站下車後步行12分鐘即抵

因為氣候、林種的不同，台灣的各個賞楓區都有著不一樣的風情，看完上面的介紹有沒有心癢癢想揪一波賞楓團了呢？快趁著秋高氣爽，上山感受楓吹雪的浪漫魅力吧！

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