親子旅遊大推薦！ 全台11個「農牧場精選」 國旅必收藏，其中還有2處免門票

每到周末就想著要去哪裡溜小孩？或者哪裡可以約會嗎？今年因為疫情不能出國，報復性國內旅遊正夯！國內也有超多有趣的景點，國內農場、牧場現在正夯，看見可愛動物總能讓人找回童趣，在農場裡能親近自然和動物互動，還有各種DIY體驗，絕對是國內旅遊的好選擇！

北部

桃園埔心牧場

桃園埔心牧場。 圖／IG, kiiaa.l

埔心牧場是北台灣第一座牧場，一開始配合政府發展致力於乳牛飼養，近年來開始發展休閒牧場，目前園區內有親水噴泉區、露營區、純青湖划船，還可以在可愛動物區看水豚君泡澡、小豬賽跑，也有各種DIY活動；可以在裡面快樂待上一整天！

特色活動

埔心牧場。 圖／埔心牧場提供

埔心牧場除了可以體驗擠牛奶、還可以嘿咻嘿咻～手划船，也有天鵝船踏踏樂，以及「牧野英豪」讓小朋友化身牛仔、丟出繩索，好帥呀！

收費方式：

地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

營業時間：09:00-17:00

桃園富田香草休閒農場

桃園富田香草休閒農場。 圖／Flickr

桃園富田香草休閒農場。 圖／Flickr

位於桃園大溪的富田農場擁有美麗的歐式造景和建築，是《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《愛殺17》、《鬥牛要不要》、《軍官情人》等多部偶像劇的取景地，還有海外粉絲曾經包車來朝聖！除了造景超好拍，還有動物農莊可以和動物們互動親近哦！

特色活動

因為園區內的造景實在是太美了！非常多人會來這裡拍照打卡，其實這裡也是婚紗聖地哦！除此之外還可以餵鯉魚、餵食小羊牧草、跟羊駝近距離互動，也有小朋友最愛的戲水池，他是山泉水戲水池，在裡面玩耍非常純淨又消暑呢！

收費方式：

地址：桃園市大溪區福安里3鄰頭寮一路29巷59號

營業時間：09:00-18:00

中部

苗栗飛牛牧場

苗栗飛牛牧場。 圖／IG, chichislife_

苗栗飛牛牧場。 圖／飛牛牧場提供

「飛」代表蝴蝶，「牛」代表乳牛。飛牛牧場占地非常大約120公頃，且飛牛牧場的草原榮獲過網路上票選的「十大療癒系草原」！一片綠色草原看上去非常療癒。飛牛牧場和北部的埔心牧場一樣，都是乳牛養殖起家；草原上可見自由的牛兒，也有生態區、烤肉區、DIY教室等各種活動。

特色活動

每日除了有擠ㄋㄟㄋㄟ、餵ㄋㄟㄋㄟ，還有鴨BB大遊行可以看到鴨子們成群結隊在大草原上搖搖擺擺。另外，飛牛牧場也有在DIY體驗園區安排親子同樂體驗，有冰淇淋搖搖樂、牛奶雞蛋糕、及彩繪肥牛，邊玩邊學，小朋友一定會非常滿足！線上買飛牛牧場門票，加送牛奶和布丁，超划算！

收費方式：

地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

營業時間：07:00-19:00

台中赤腳丫生態農莊

台中赤腳丫生態農莊。 圖／赤腳丫生態農莊

台中赤腳丫生態農莊。 圖／赤腳丫生態農莊

有特色親子景觀餐廳之稱的赤腳丫這個名字取的好可愛！大概是因為有一片大草皮可以讓小朋友們快樂的赤腳丫奔跑嬉戲，農莊內還有很多可愛的裝置布置，超適合拍照！另外還有戲水區、小動物區、大溜滑梯、沙坑跟漂亮又好玩的室內球池，非常適合溜小孩跟親子聚會呢！

特色活動

在這個小朋友的遊戲天堂裡，除了適合奔跑放電，也有餅乾DIY、手作麵包、釣青蛙（夏季限定）等豐富的農遊體驗活動，比較特別的是還有魚菜共生生態瓶DIY，讓小朋友認識這種複合式的耕養法，動手作不僅好玩又增廣見聞！

收費方式：

地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

營業時間：平日09:30-18:00假日09:30-20:00固定休園日：每月第一周星期三

彰化魔菇部落休閒農場

彰化魔菇部落休閒農場。 圖／IG, qtr937

老闆因為愛吃菇，放棄原本的高薪全心投入蕈菇農業，於是有了這一個可以邊玩邊學習的魔菇部落。這裡不僅可以賞菇、吃菇、學菇，還可以親自體驗種菇的樂趣。園區內除了知識館、拍照區，還有兒童遊戲區、落羽松森林區以及大草原，來到彰化不要錯過這個寓教於樂的農場唷。

特色活動

園區內有PIZZA、菇菇餅乾、種菇等DIY活動體驗，還有六星級無塵室導覽，小朋友也許觀察過一顆小綠豆如何長成豆芽菜，但可能不曉得菇類是如何長大成熟的，趕緊來中部一日遊順道到魔菇部落體驗種菇樂趣！

收費方式：

地址：彰化縣埔心鄉埤腳村柳橋東路829號

營業時間：週一至週二休園、暑假週三至週五10:00-17:00、假日10:00-17:30

南部

台南大坑休閒農場

台南大坑休閒農場。 圖／IG, babe_nini

由養雞人家轉型為休閒農場，滿滿的人情味是他們最自豪的招牌。園區內有歐式別墅、小木屋可以在此留宿幾晚，親子戲水區、山泉SPA區適合親子、也適合情侶約會。最吸引小編的是園區內有體能訓練場，包含高空滑車、繩索吊橋等設施，更為大坑休閒農場添加了幾分魅力。

特色活動

台南大坑休閒農場。 圖／IG, na___na2301

園區內有一座厲害的體能訓練場，號稱農場自然的雲霄飛車，包含高空滑車、繩索吊橋等設施，看照片就覺得超親近大自然而且超好玩！另外園區內可以買飼料牛奶餵食小動物，還可以舒舒服服地來場泡湯SPA唷！

收費方式：

地址：台南市新化區82號82號

營業時間：08:00-20:00

高雄淨園農場

高雄淨園農場。 圖／IG, emma19881210

淨園農場是由淨園機場咖啡發展而來，從讓遊客邊欣賞飛機起降邊喝咖啡，絕配又享受的體驗，到現在發展成淨園農場。裏頭除了觀機坪，還有沙坑區、火車/兒童遊樂園以及小型動物園，看的到獅子、紅鶴、羊駝、浣熊等等動物，近期也新增了超漂亮的露營帳篷，讓淨園成為現在ig超熱門的打卡景點！來這裡一定要記得拍幾張美照再回家啊！

特色活動

高雄淨園農場。 圖／IG, dopaoo313

許多遊客來高雄一定會專程到淨園走走，為了在觀機坪放鬆喝上一杯咖啡；近期新增在草皮旁的超漂亮露營帳篷一旁還有落羽松環繞，讓大家可以在此愜意的野餐又一邊觀賞美景，也可以與羊駝等很多小動物互動，偶爾官網也會發布一些不定期的節日活動唷！

收費方式：

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

營業時間：09:30-23:00

墾丁鹿境梅花鹿生態園區

墾丁鹿境梅花鹿生態園區。 圖／IG, go.followjojo

墾丁鹿境梅花鹿生態園區。 圖／IG, goodcimd1

這裡有海、有陽光，還有梅花鹿。有小奈良之稱的鹿境位於墾丁，是梅花鹿的復育農場。可以近距離餵食鹿群，不只萌翻天還很熱情！但是要注意不要追逐跟大聲喧嘩嚇到梅花鹿了。來墾丁除了朝聖經典的景點、玩沙玩水，鹿境也非常適合一家大小或者情侶來走走。

特色活動

墾丁鹿境梅花鹿生態園區。 圖／IG, 0912stephy

聽到「鹿境」大概就知道這裡最大的特色是梅花鹿了！除了可以看到可愛又親人的梅花鹿，還能以門票兌換飼料來餵食鹿群，據說鹿群們都很活潑不怕生呢～不要忘了先上網買鹿境門票，比現場更便宜！

收費方式

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

營業時間：09:00-18:00

東部

花蓮新光兆豐休閒農場

花蓮新光兆豐休閒農場。 圖／花蓮新光兆豐休閒農場

東部依山傍水，有豐富的自然資源、風景名勝，但是大家有來過新光兆豐休閒農場嗎？園區內有咖啡廳、渡假飯店、景觀、戲水及遊戲區，還有最多人慕名而去的動物區！出發去兆豐農場之前，別忘了先上網買兆豐農場門票！省掉現場排隊的時間，方便又快速~

特色活動

花蓮新光兆豐休閒農場。 圖／IG, __jim.her

因為占地非常大，租借電動車或單車遊覽動物區超愜意，還有餵ㄋㄟㄋㄟ體驗、觀賞擠ㄋㄟㄋㄟ、浣熊餵食秀、餵小豬喝奶，還有巨大陸龜和超療癒的小浣熊等很多動物可以欣賞互動。最吸引小編的則是療癒小浣熊及侏儸紀公園，有超多大恐龍穿梭在草原樹木中，好酷又好拍！

收費方式：

地址：花蓮縣鳳林鎮永福街20號

營業時間：08:30-17:30

花蓮崇德瑩農場（台灣紐西蘭之稱）

花蓮崇德瑩農場。 圖／IG, qiuung

花蓮崇德瑩農場。 圖／IG,yaya_810410

有台版紐西蘭之稱的崇德瑩農場有羊群也有馬，倚山靠海。有露營區、風味餐、美式小店等等不同攤商，還可以玩獨木舟跟飛行傘！幸福到彷彿真的置身異國。

特色活動

由眾多商家進駐組成，除了有獨木舟、飛行傘、沙灘車等休閒設施、浪漫的鞦韆造景，還有羊和馬可以餵食互動與拍照喔！餐廳的部分則有超夢幻的透明泡泡屋，可以在裡面用餐欣賞絕美的山景和蔚藍太平洋。

收費方式：免門票！

地址：花蓮縣秀林鄉崇德村下台地立霧溪旁

營業時間：24小時

花蓮大農大富平地森林園區

花蓮大農大富平地森林園區。 圖／IG, yuni_tung

花蓮大農大富平地森林園區。 圖／IG, edit.life0206

大農大富平地森林園區，顧名思義不用爬山也能在平地看到一片森林，擁有極為豐富的自然生態，四季有不同風采，不同季節可能會看到不同的鳥類棲息哦！

特色活動

在森林園區裡騎單車受到廣大遊客的喜愛，園區內有「北環」及「南環」這雙環自行車道，讓遊客可以一邊騎車吹著涼風一邊沐浴芬多精。

收費方式：免門票！

地址：花蓮縣光復鄉農場路31號

營業時間：08:00-17:00周一公休

其他行程推薦：花蓮露營

花蓮露營。 圖／kkday

花蓮好山好水，好適合全家大小一起去露營！想看海景就在海邊野營，想看山景就上山露營。喜歡戶外活動的，可以選擇在太魯閣野營？專業的嚮導在旁邊指導如何搭帳，就算露營新手也不用怕，隔天全家再一起去錐麓古道健行~，體驗花蓮2天1夜大自然戶外之旅！如果想享受假期，好好放鬆一下，小編也很推薦露營車住宿，一家老小來場花蓮的豪華露營之旅。露營車內有冷氣、有床，就像住飯店一樣的放鬆！

台灣真的有好多好玩的農場，你們去過哪些呢？無論是親子出遊、朋友相聚、情侶約會都再適合不過了！各農場性質相近卻各有特色，完整呈現這塊土地的自然風貌。看完這麼多農場介紹，收拾行囊準備出發吧！

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