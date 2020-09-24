鄰海攀岩、高空飛行超刺激！台灣冒險王玩法碼起來，陸海空全制霸

圖／Tripbaa趣吧！達人帶路

身為一個出生在高山環繞、四海包圍島嶼上長大的你，內心也有股熱血躁動嗎？喜歡戶外活動、極限挑戰，覺得人生清單一定要攻下百岳、自由潛水等任務挑戰嗎？今年小邊就把這份超強陸海空制霸的「台灣冒險王戶外活動旅遊清單」整理給你！

台灣冒險王玩法推薦：陸上活動

台灣冒險王玩法＃1 龍洞攀岩

▲東北角台灣冒險王玩法-龍洞攀岩。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

覺得室內攀岩已經不夠看？那就來戶外活動玩家最愛的龍洞自然攀岩場吧！在龍洞沿岸約兩公里長都是自然生成的臨海岩壁，也分成不同難度，跟著教練的專業指導，無論你是攀岩新手或是專業玩家，都能在這裡體驗安全又刺激的峭壁攀岩！

台灣冒險王玩法＃2 柴山探洞

▲柴山猴洞地心探索。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

往高處爬不夠看，還想往地心深入？那麼就去高雄柴山去吧！柴山不只有美麗的西子灣，調皮的猴群，更有個隱藏秘境洞穴！在專業教練與裝備的帶領下，穿梭在高高低低的石筍、石簾之間，一探奇妙的鐘乳石地景，絕對是台灣冒險王一生的戶外活動之一！

台灣冒險王玩法＃3 宜蘭越野車

▲台灣冒險王玩法-宜蘭越野車。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲台灣冒險王玩法-宜蘭越野車。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果你是喜歡速度的台灣冒險王，選擇可以穿梭在沙灘、叢林之間的越野車體驗就對啦！越野車探險就像是現實版的跑跑卡丁車，在安全專業的配備下，體驗加速上下坡、急轉等超級刺激好玩的關卡，是非常適合與三五好友組隊一起玩的戶外活動！

台灣冒險王玩法推薦：海上活動

台灣冒險王玩法＃4 龍洞潛水

▲東北角景點一日遊-龍洞潛水。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

當然囉！龍洞除了上面介紹過的攀岩體驗，最有名還是潛水體驗，甚至可以說是潛水玩家心目中數一數二的潛水秘境！雖然這麼說，但其實完全沒有潛水經驗的新手，只要跟著經驗豐富的教練，遵守安全與潛水守則，也能成為一日水行俠，潛入海裡一賞迷人的海底世界，

台灣冒險王玩法＃5 小琉球潛水

▲台灣冒險王玩法-小琉球潛水。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

小琉球一直以來都是台灣人熱愛的台灣離島，更是適合進行戶外活動體驗的地方，無論是走入島嶼洞穴探險，或是在海上體驗獨木舟、SUP，或是潛入海底體驗浮潛、潛水，如此多種玩法，可以說是台灣冒險玩家每年夏天都要到小琉球報到的原因！

台灣冒險王玩法＃6 澎湖潛水

▲台灣冒險王玩法-澎湖免背瓶潛水。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

而今天因為疫情的關係，讓台灣離島－小琉球、金門、澎湖都成為了超人氣熱門景點，島上難免到處都是人，若是不想與大家人擠人，不妨可以到澎湖國際潛水學校去，體驗不用背氧氣瓶也能輕鬆進行的潛水活動，在專業教練的帶領下，穿梭在最美的澎湖海域，踏出成為冒險王的第一步。

台灣冒險王玩法推薦：空中活動

台灣冒險王玩法＃7 埔里高空飛行傘

▲埔里虎頭山高空飛行傘。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

當然啦！說到冒險王的戶外活動清單，怎麼可以沒有高空飛行傘！台灣有不少可以體驗高空飛行傘的地方，像是宜蘭外澳、南投埔里都是非常受歡迎的體驗景點，就看你喜歡看開闊的海景，還是起起伏伏的綠野山林，決定了就快點來當高空飛人，在你的「台灣冒險王戶外活動旅遊清單」多添一筆記錄吧！

台灣冒險王玩法＃8 花蓮樹冠探險

▲台灣冒險王玩法-花蓮樹冠探險。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在花蓮壽豐鄉的森林裡有著6條高空滑索、12條吊橋、1座跑酷牆，在專業指導員與安全確保系統的帶領下，無論是好奇心與體力源源不絕的孩子或是熱血沸騰的大人，都能在這裡探索森林與樹冠的奧妙，絕對是戶外活動的首選之一！

台灣冒險王玩法＃9 宜蘭高空滑索

▲台灣冒險王玩法-宜蘭滑索體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想挑戰刺激一點，有高度有速度，但又不如高空飛行傘那麼具挑戰性的戶外活動，不妨可以進行樹冠探險的進階版，在森林間挑戰北台灣最長100公尺，逼近時速70公里，且具四層樓高的滑索體驗，讓你同時感受大自然與速度結合的力量之美，玩出與其他人不同的台灣冒險玩法。

看完以上的「台灣冒險王戶外活動旅遊清單」，是否也覺得台灣的自然資源真的很豐富，無論你是想上山下海，或是在陸地上盡情玩耍都沒問題，只有專業教練帶領，還有一顆大膽的心，不怕沒得玩，只怕你玩不完！

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