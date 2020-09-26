環保旅行正夯！不當網美的露營美學，找回露營最純粹的樣子

露營的本質是什麼呢？應是讓人拋下煩惱、親近自然，享受大地的滋潤。免裝備露營帶來了方便，也讓露營新手能加入露營的行列。但免裝備露營除了美麗的帳篷和好拍的造景還有什麼呢？我想有質感的露營美學、有溫度的職人體驗，以及美味的在地小農料理，能讓旅人回到露營純粹的樣子 —被自然感動進而惜物環保，降低碳足跡的旅行從露營開始。

不是網美型的自然露營美學

▲露營美學-放空大腦純粹生活。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

怎麼在日復一日的生活中稍作點綴，讓生活更有質感呢？答案就是好好的吃飯、運動、休息和體驗生活。透過露營把生活裡的步調放慢，關掉網路或暫時不更新社群網站的動態，純粹享受不被干擾的放鬆時光，就能提升身心的能量。在兩天一夜的露營中，我們能吃到許多在地好食藉由食物更認識宜蘭，用露營美學豐富生活層次，選用有質感的環保露營風格好物，讓綠色旅行使平凡的日常更有品質。

有機營地-東風綠活露營區

▲露營美學-東風綠活露營區。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在宜蘭冬山河上游的「東風綠活」體驗農場，全區使用有機栽種工法，園內有柚子、茶樹等…多樣草本植物。露營區為小碎石和綠草融合的地面，不過度整地、施肥盡量讓土地保持原貌。東風綠活露營區結合綠森活的共生共榮理念，讓林野間的好森活更無負擔。

夢幻露營是什麼？

▲露營美學-桌遊歡樂時光。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

夢幻露營是趣吧ft.東風綠活露營區的企劃，除了近幾年興起的免裝備露營的器材提供，我們希望能給予大家的是器材之外的服務。從職人體驗、小農餐食到管家服務，透過人與人、人與地的結合產生幸福的溫度。夢幻露營不強調奢華的露營，我們希望這趟活動能讓你「喜歡宜蘭、愛上自然」。

露營美學-接地氣小農餐桌x在地好食

露營美學-接地氣小農餐桌＃1

3035冰果室

▲3035冰果室美味咖哩飯,小農食蔬。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

3035冰果室小故事：3035冰果室是由兩位創業者成立的，他們一個30歲一個35歲所以有了3035冰果室這個可愛的名字，店內提供多樣餐食和小農產品像是：美味咖哩飯、季節食蔬、現榨果汁、濃郁手工冰淇淋、友善農作加工品、文創啤酒。把順應時節、跟隨自然的理念貫徹在簡單美味的餐食上，3035冰果室是一個適合好友聚餐、情人約會的好地方。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲露營美學-職人飯糰食材。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家)

在夢幻露營的企畫中邀請了力挺小農的3035冰果室廚師來教大家做米糰子，材料的部分選用季節食蔬和宜蘭特色食材(鴨賞、蒜醬)入菜。大家可以發揮自己的創意做出形狀、顏色、口味不同的手感米糰子。

在露營區做外型可愛米糰子除了香味迷人，還可以聽到蟲鳴鳥叫，是一個同時滿足五感體驗的露營美學活動，讓品嚐昇華到不同的層次。

▲露營美學-接地氣小農料理。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

露營美學-在地好食＃2

廣生藥房

▲露營美學在地好食-廣生藥房漢方爆米花。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

廣生藥房小故事：廣生藥房草創於民國前4年，由周騰芳先生從廣東跨越黑水溝來到台灣經營中藥生意，當初的廣生藥房並沒有店面，周騰芳先生挑著扁擔賣藥在十餘年的努力下才有了廣生中藥房的藥鋪。

這間古早味的藥鋪如今已傳至第四代，除了賣中藥廣生藥房將中藥入酒製成「棗安棗眠啤酒」以及「漢方爆米花」，透過文創讓更多年輕人喜歡廣生藥房，也讓廣生藥房的故事繼續傳下去。

▲露營美學在地好食-蘭城舊味「棗安」啤酒。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在星空下烤肉喝啤酒是大家來露營時不可缺少的環節，到了宜蘭不妨喝喝特色美味的小農啤酒吧！廣生藥房和夢幻露營企劃合作，在預訂時就可以直接加購，讓你在露營地慢慢時光裡品味「蘭城舊味」。

露營美學-在地好食＃3

正福茶園

▲露營美學在地好食-正福茶園。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

正福茶園小故事：家傳四代的正福茶園，不僅轉型為友善大地的無毒茶園，也希望透過茶園採茶體驗，讓更多人認識宜蘭冬山好茶。在採茶、炒茶、揉茶到烘茶的製茶過程裡，可以體驗農村生活也能體會農人的辛苦，藉以感受惜食的重要，透過做好茶、喝好茶的食農教育來認識宜蘭吧！

▲露營美學在地好食-台茶17號白鷺紅茶小麥啤酒。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台茶17號白鷺-花蜜香紅茶，為100%台灣在地生產，秉持生態永續的概念無農藥栽種。正福茶園與吉姆老爹精釀啤酒廠異業合作，開發出充滿宜蘭味精工精釀的「台茶17號白鷺紅茶小麥啤酒 」。整體風味清爽帶花香，屬於苦味較低的啤酒口感細膩好入口，推薦給喜歡啤酒不喜歡苦味的你。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

露營美學-職人體驗

露營美學-職人體驗活動＃1

四季花緒-季節花材植療體驗

▲露營美學-植療體驗手做苔球。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

這幾年植療、園藝治療這些詞彙在忙碌的都市越來越流行，無論是插花、乾燥花、多肉組盆等療癒課程一場一場開。透過照顧植物、和植物接觸的過程進而被療癒，讓緊繃的生活放輕鬆。在露營活動裡除了放鬆聊天打發時間，透過製作可愛苔球享受露營美學體驗也是不錯的選擇。

露營美學-職人體驗活動＃2

檜木筷刻花打磨

▲露營美學-檜木筷打磨。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

宜蘭曾是台灣伐木時期非常重要的林業資源出口地，在東風綠活露營區可以體驗到檜木筷的打模和刻花，用DIY的方式認識宜蘭的傳統產業，融合自己的巧思和創意享受充滿樂趣的露營美學時光吧！

露營美學-環保露營風格選物

露營美學-環保露營風格選物＃1

仁舟淨塑-來自落葉的自然餐具

▲環保露營風格選物-仁舟淨塑落葉餐具。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

對於仁舟淨塑團隊來說，淨塑不只是理念，而是可以利人利境的一種產業。透過產出環保又富有設計感的產品，讓使用者方便使用的同時也可以顧及大自然。從環保餐具、水杯、保鮮膜到落葉餐盤，仁舟淨塑都用最天然的方式為自然奉獻心力。

在夢幻露營企畫中趣吧與仁舟淨塑合作，提供落葉餐盤給來露營的旅客們使用，降低無法回收的一次性餐具帶給自然的危害。用落葉製成的餐盤不砍乏一草一木，清洗後還可重複使用(硬度及形狀無改變可繼續使用)，環保便利的同時也能很優雅的享受美食，永續旅遊的方式也是趣吧想帶給你的露營美學概念。

露營美學-環保露營風格選物＃2

Just Water-100%山泉水X可回收

▲環保露營風格選物-Just Water。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如何教孩子學會愛自然？那就是帶他去親近它、觀察它。知名好萊塢影星威爾史密斯和他的兒子很喜歡一起去衝浪，當年僅十歲的傑登史密斯看到海邊漂流的廢棄瓶罐和塑膠垃圾非常衝擊他幼小的心，因此他萌生投入環保工作的想法，想保護美麗的大海。於是威爾史密斯和傑登史密斯推出了瓶身100%能全分解的JUST Water，裡面使用的飲用水也依碳足跡計算讓販售地與產地接近。

出門偶而會忘記帶水壺，或因為便利的需求會飲用瓶裝水，在無法避免的情況下如果我們能降低使用量，或讓這瓶水對自然的傷害降到最低，當人人做環保支持綠色生活，我們地球的負擔就能慢慢卸載。

露營美學-環保露營風格選物＃3

東風綠活-純天然盥洗用品

▲露營美學-東風綠活純天然精油,盥洗用品。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

東風綠活有販賣自製的純天然洗髮精、沐浴乳、香皂、精油，天然產品對自然和人體的危害是最低的，沐浴在茶樹精油和肉桂香下享受每天最馳放的時光吧！

▲環保露營風格選物-精油沐浴乳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在東風綠活露營的朋友不必自己攜帶洗髮精、沐浴乳，還可以在被露營客們稱為五星級盥洗空間裡洗澡。男女各有五間盥洗室，每個隔間中有乾濕分離的洗澡區跟更衣區，不必擔心沒有地方可以放衣物。盥洗室外還有大面的鏡子和吹風機，讓你露營也能清新美麗。

露營美學-環保露營風格選物＃4

ReTissue 再生衛生紙

製紙是最消耗能源跟產生高污染的產業之一，但如果使用環保紙漿製紙就能減少對原木的消耗。大樹是世界之肺，幫我們過濾空氣中的髒污，如果我們能減少紙資源的浪費也能給地球喘息的機會。ReTissue 再生衛生紙除了使用環保工法製紙，在賣出每一箱環保衛生紙時會種下十棵樹回饋大自然。衛生紙是我們日常生活中不可或缺的用品，露營時當然也不例外。

我們常說「環保愛地球」，但環保這件事當你用心做並貫徹在生活中，諸如使用環保餐具、吃季節食蔬減少農藥使用、食在地農作減少碳排放，生活會更輕盈也更有質感。透過露營生活、露營美學、環保選物發現自然的寶藏，用兩天的時間跟你分享來自生活中、地方上的各式美好。讓綠色露營不只是旅行的一環，更成為生活中的養分。

想知道更多露營旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」