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銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@bb211019授權、IG@imma_pon授權
圖／IG@bb211019授權IG@imma_pon授權

9月雪不只是韭菜花田的專利！繼韭菜花海持續洗版社群，秋季限定的芒花美景近期也已悄然登場。中南部知名河畔目前一片白茫茫，從10月雪加入全新9月雪陣容，新一波夢幻景色快搶拍！

台南大內橋

甜根子草開花代表迎來了秋季，白茫茫的花穗妝點野外，形成一幅夢幻景觀。圖／IG@beckhamhong66授權
甜根子草開花代表迎來了秋季，白茫茫的花穗妝點野外，形成一幅夢幻景觀。圖／IG@beckhamhong66授權

每逢入秋，台南各地的河岸皆會被染上大片雪白，如今大內橋下曾文溪畔「甜根子草」已穿上白色衣裳，純白花穗盛開得特別耀眼，隨手拍都仙度爆表。攝影玩家分享，導航「大內橋芒草」可以攝下橋與白色花海的場景，想近距離拍攝人像，則要過馬路到另一邊，台南人就近先出發就對啦！

地址：台南市山上區（google導航「大內橋芒草」）

甜根子草開花代表迎來了秋季，白茫茫的花穗妝點野外，形成一幅夢幻景觀。圖／IG@beckhamhong66授權
甜根子草開花代表迎來了秋季，白茫茫的花穗妝點野外，形成一幅夢幻景觀。圖／IG@beckhamhong66授權

台中大度橋

除了熱門必訪大內橋，橫跨台中縣及彰化縣的「大度橋」亦是不少攝影愛好者的經典必拍。橋下溪床的甜根子草已浪漫綻放，隨風飄逸時如同吹起陣陣白色花浪，若加上行駛的高鐵列車入鏡，簡直就像畫中的銀白世界，迷人指數滿星！

傍晚時分落日餘暉將地面染黃，純淨的模樣讓人秒飛日本。圖／IG@bb211019授權
傍晚時分落日餘暉將地面染黃，純淨的模樣讓人秒飛日本。圖／IG@bb211019授權
彩繪火車搭配絕美夕陽，畫面色彩更加豐富鮮艷。圖／IG@imma_pon授權
彩繪火車搭配絕美夕陽，畫面色彩更加豐富鮮艷。圖／IG@imma_pon授權

地址：座標24.1062664, 120.5821478

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