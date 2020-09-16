銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀

向大家介紹全台灣適合情人一同前往的觀賞夜景的五個景點，兩人的感情除了平日的細心維繫之外，特殊節日的出遊和玩樂也是不可或缺。眼睛所見的景色、氛圍的感受在無形之間都是情感流動的媒介，和知心的愛人一起，看著動人的景色，兩人之間的回憶和共同擁有的感受在往後都會成為內在保存的美麗光景。

2020-09-04 15:25