燦爛金黃花毯盛開至10月！全台「向日葵花海TOP10」景點推薦

知名畫家梵谷在多幅花卉作品裡畫了向日葵，他覺得：「向日葵的鮮豔色彩是一種生命形式，它不優雅也不精緻，但向日葵有它樸質的鄉村味。」每年6~10月是向日葵花盛開的季節，而7月底到9月中是向日葵花海開得最茂盛的時間點，想讓向日葵溫暖你的心嗎？小編推薦全台10個向日葵花海景點給你。

向日葵花海景點推薦Top10

向日葵花海景點推薦＃1

台北-彩虹河濱公園

▲向日葵花海景點推薦-彩虹河濱公園。 （圖／rabbit.fc, Instagram）

想看向日葵花不必自己開車也能到的彩虹河濱公園向日葵花海，只要搭捷運到松山站後從一號出口出去會看到松山慈祐宮、饒河街夜市跟彩虹河濱公園，跟著彩虹橋的指標一直走，接著走到麥帥二橋下就會看到數十萬株的向日葵花海。

彩虹河濱公園除了是賞向日葵的拍照好去處外，也是許多台北人去慢跑、打球、騎腳踏車的地方，無論是要遛狗還是要帶小孩去放電，彩虹河濱公園可說是台北人假日出遊放風的首選。

＊地址：台北市內湖區堤頂大道一段

＊花期：9~10月

向日葵花海景點推薦＃2

桃園-向陽農場

▲向日葵花海景點推薦-向陽農場。 （圖／_chia.uu_, Instagram）

說到賞向日葵花的景點，許多人第一個想到的就是「向陽農場」。向陽農場是北部最大的向日葵主題農場，不但免入場費、免停車費，園區內的釣蝦、採花等體驗通通都是銅板價。除了金黃的向日葵還有可可向日葵和日本引進的巨大向日葵，穿梭在超過兩公尺的巨大向日葵花叢中看起來就像迷你的花仙子一樣。

＊地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

＊花期：5~10月

向日葵花海景點推薦＃3

桃園-禾山田向日葵花田農場

▲向日葵花海景點推薦-禾山田向日葵花田農場。 （圖／dreamm123456, Instagram）

一望無際的禾山田農場向日葵花田，就像無數個小太陽，8萬多株的向日葵在蔚藍的天空下隨風搖曳，活力四射的向日葵趕走了心中的憂鬱帶來了溫暖朝氣。

新屋除了禾山田農場耀眼的向日葵，還有玻斯菊花田可以拍照，這些新屋秋季花海景點都可免費參觀。

＊地址：桃園市桃園區上海路226號

＊花期：9月底~11月初

向日葵花海景點推薦＃4

台中-福壽山農場

位在台中的福壽山農場一年四季都有不同的風采，櫻花、紫藤、魯冰花、梨花、向日葵相繼開花，代表夏天的「黑心金光向日葵」顏色特殊，像極了艷陽下的巧克力餅乾。錯過花季的朋友也別擔心賞秋風、享森林浴，都是福壽山農場非常放鬆的玩法。

＊地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

＊花期：7月中~8月中

＊門票：全票> 假日每人$100元、平日每人$80元

向日葵花海景點推薦＃5

苗栗-大山車站

▲向日葵花海景點推薦-大山車站。 （圖／chih_hung_hsiao, Instagram）

台灣僅存不多的和洋折衷式車站-大山車站，除了古樸小巧的木造車站外，一望無際的向日葵花田也是一大亮點。大山車站位在西部海岸線，周邊還有後龍、通霄等地可以去玩水、吃美食、體驗當地文化。到了苗栗除了爬山，來場海岸線一日遊也很不錯。

＊地址：向日葵花海位於大山火車站右轉直走

＊花期：7~9月

向日葵花海景點推薦＃6

台中-環保公園

▲向日葵花海景點推薦-后里環保公園。 （圖／shen._.wei, Instagram）

后里環保公園原為垃圾掩埋場，為了淨化土地台中政府種了許多花卉來改善土質，其中夏季最亮眼的就是向日葵花海了。后里環保公園的向日葵花海為小朵的向日葵非常可愛，雖然沒有大朵向日葵的氣派，但開滿了整片山頭的向日葵依舊非常陽光氣派。

＊地址：台中市后里區堤防路370號

＊花期：7~8月

向日葵花海景點推薦＃7

台中-中社觀光花市

▲向日葵花海景點推薦-中社觀光花市。 （圖／mia11.14, Instagram）

無論你幾月來中社觀光花市都有花可以看，波斯菊、玫瑰、鬱金香、荷花、金針花、向日葵等繽紛花卉輪流登場。透過美麗的裝置藝術，五顏六色的花朵，讓中社觀光花市成為中台灣賞花拍照的好地方。

＊地址：台中市后里區三豐路五段333號

＊花期：5~10月

向日葵花海景點推薦＃8

台南-姑爺里

▲向日葵花海景點推薦-姑爺里向日葵花海。 （圖／yu_fen0926, Instagram）

姑爺里相傳是鄭成功的妹妹鄭婉下嫁於此地而得名，4公頃的向日葵黃金花海搶眼迷人。活力耀眼的向日葵在低迷的2020帶來了希望和活力，溫暖的向日葵讓緊繃的時節有了紓壓的效果。

近幾年「植療」這個詞彙越來越火熱，從照料植物、多肉組盆、乾燥花製作等課程一場一場開，親近植物感受植物的生命，可以讓我們感受到能量進而達到療癒的效果。想要來個輕鬆的假期嗎？這個週末就去賞花吧！

＊地址：台南市新營區姑爺里52號

＊花期：4~7月

向日葵花海景點推薦＃9

高雄-美濃杉林

▲向日葵花海景點推薦-美濃杉林。 （圖／vivi_dreams, Instagram）

說道「美濃」你第一個想到的是什麼呢~是油紙傘還是客家村？其實美濃還有一大亮點就是金黃的向日葵。今年夏天來不及看得不用擔心，美濃杉林向日葵的花期為12月到2月，來美濃除了向日葵還可以一併看到粉嫩的波斯菊，等到花期一過，充滿養分的花朵就會成為土壤種的綠肥為大地帶來滋養。

地址：高雄市杉林區清水路公明巷3之2號

花期：12月底~2月初

向日葵花海景點推薦＃10

花蓮-台開心農場

▲向日葵花海景點推薦-台開心農場。 （圖／hsuan_indef, Instagram）

免門票的台開心農場除了可以看向日葵外，園區內還有養可愛的馬兒、梅花鹿、孔雀、火鶴、天鵝等...非常適合親子同遊。台開心農場附近景點有知名的洄瀾貨櫃星巴克、新天堂樂園購物商場、樂客貨櫃市集，在吉安鄉玩上半天不是問題。

＊地址：花蓮縣吉安鄉華中路100號

＊花期：5~8月

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