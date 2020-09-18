快訊

午後雷陣雨來了！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報

小鬼黃鴻升今下午解剖結束 檢察官：疑似是心血管問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走在鋼索上賞谷底景觀！「全台9座特色吊橋」精選，讓人心跳加速的打卡景點

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

編輯：RURU@ReadyGo SHAN@ReadyGo

全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？其實它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo在這裡通通告訴你！全台灣20座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

｜南部

►雲林-華山小天梯&情人橋

獨特造型神似竹山天梯

圖 / IG @hiimpoca
圖 / IG @hiimpoca

古坑華山小天梯不僅橋形優美，採用特殊工法讓吊橋不會強烈搖晃，走在橋上可遠望大尖山與二尖山英姿，往下可俯看攔沙壩，循著木棧階梯到達最高點平台，還可欣賞吊橋全景，遼闊的視野讓人身心舒暢。小天梯上方的情人橋為"V"字形三索突擊吊橋，行走時吊橋繩索會晃動，且一次只能單向通行並限制兩人通過，所以有"情人橋"的稱呼。

地址｜雲林縣古坑鄉松林路

►嘉義-太平雲梯

海拔最高的景觀吊橋

圖 / IG @_shiou8015
圖 / IG @_shiou8015

嘉義太平雲梯是全台海拔最高的吊橋，純白的橋身在山谷中畫下優雅的線條，全長281公尺、海拔約1000公尺，從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景可將知名的梅山36彎美景盡收眼底，甚至能遠眺嘉南平原，真的是美不勝收。

地址｜嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

營業時間｜09:00~16:00 (每週三休)

票價｜全票100，六歲以下免費

►台南–永興吊橋

南台灣最長吊橋

圖 / IG @derekyan
圖 / IG @derekyan

橫越曾文溪的永興吊橋，是目前曾文溪水域唯一的吊橋，晝夜間有著截然不同的美景，白天紫色橋身夾在綠色山林間的行程對比美感，夜晚LED燈亮起，照應水面宛如耀眼銀河。每到假日這裡總是吸引各地的旅客來一睹南台灣最長吊橋的風采。走累了，橋上還貼心設置座椅區，讓旅客可以歇歇腿，停留慢慢觀賞美景。

地址｜臺南市楠西區照興里興南3號

►高雄–多納高吊橋

米其林指南2星級推薦景點

圖 / IG @www_ee_n6
圖 / IG @www_ee_n6

你已經見識了台灣最高、最長的吊橋，現在來看看曾號稱東南亞最高的吊橋，高103公尺。多納高吊橋日治時期為多納族人必經的路徑，不只是多那人起步發展很重要的橋樑，也是族人與親人、情人、朋友道別的情之橋。站在橋上濁口溪谷的秀麗景緻讓人難以忘懷，可體驗居高臨下之感，如此美景更榮獲米其林指南中，2星級的推薦景點。

地址｜高雄市茂林區

電話｜080-0600766

►屏東–山川琉璃吊橋

融合原住民文化百步蛇裝置藝術

圖 / IG @jianwei0727
圖 / IG @jianwei0727

山川琉璃吊橋連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村，為串連起兩鄉的觀光吊橋。因潔白的橋身設計是以原住民琉璃珠做為意象，向下俯瞰還可欣賞山巒美景，因此命名「山川琉璃吊橋」，橋兩邊有原住民百步蛇圖騰，一到夜晚還會展現特別的光雕藝術，兩端各設有一座大型巨石裝置，以蕃薯芋頭象徵群族融和，是展示原住民傳統文化的大型美麗藝術品，兼具交通、藝術、人文功能。

地址｜屏東縣三地門鄉中正路一段56號

電話｜0905-175-330

營業時間｜週二-週五 09：00-16：00、週六-週日 09：00-17：00（週一休息）

票價｜全票 50元、優待票 30元(7-12歲兒童、65歲以上長者、原住民55歲以上長者、屏東縣民)、團體票 40元(30人以上團體)、6歲(含)以下幼童免費

►屏東–萬巒吊橋

3D彩繪互動

圖 / IG @san358187
圖 / IG @san358187

想不想拍出不一樣的吊橋照？那屏東的萬巒吊橋很適合你！橋上有多處3D彩繪，恐龍、鯊魚、懸崖峭壁、瀑布等等全都出現在這裡，換個角度拍照世界大不同，看似驚悚危險，實際安全無慮，揪上三五好友一起， 原本普通的出遊團照也可以這麼有趣又好玩，快來一起與地板互動吧。

地址｜屏東縣萬巒鄉硫磺村東港溪

｜東部

►台東-八通關古道－鹿鳴吊橋段

橋面簍空鋼索吊橋

圖 / IG @tarokoguide
圖 / IG @tarokoguide

八通關古道－鹿鳴吊橋段是台東具有歷史價值的建築之一，少了其他吊橋的華麗裝飾，由簍空鐵網建造而成的鹿鳴吊橋多了一種簡單的樸實感，沿途可觀賞亞熱帶植物，欣賞拉庫拉庫溪壯闊之美，還可以了解八通關越嶺道與布農族文化歷史，來到鹿鳴吊橋你可以來一趟歷史回顧之旅，讓紀念碑上所記載的歷史故事帶你一同進入時光隧道。

地址｜花蓮縣卓溪鄉八通關古道

電話｜03-8885450

►花蓮–小錐麓步道繩索吊橋

感受走鋼索般的刺激感

圖 / IG @kcinxindian
圖 / IG @kcinxindian

太魯閣最夯的景點之一就是這裡！層層繩索交織而成的繩索吊橋，走在上頭每踏出一步就感受走鋼索的搖晃感，探至腳下谷底的風景，極具趣味性及刺激感，短短的路程宛如經歷過一場難忘的叢林探險。吊橋一次只能一個人行走無法並排，最多可容納5人，不敢上橋的遊客可移至旁邊的步道通過。

地址｜花蓮縣秀林鄉砂卡礑隧道

電話｜03-8621100

營業時間｜08：30-17：00

►花蓮-山月吊橋

享受被山峽谷所環繞

圖 / IG @justicemyth
圖 / IG @justicemyth
圖 / IG @justicemyth
圖 / IG @justicemyth

必須預約才能走的吊橋！360度俯瞰太魯閣美景，吸收滿滿芬多精，從橋上俯瞰，立霧溪蜿蜒曲折，而兩岸山勢陡峻，層層相疊，視覺可以從溪谷向上延伸至遠山。往東眺望是溪畔一帶的立霧溪谷，往西則可以欣賞燕子口險峻的峽谷地形，氣勢磅薄。

地址｜花蓮縣秀林鄉232號

電話｜03-8612528

營業時間｜09：00～16：30

（每月第1個、第3個週一為養護休橋日，暫停服務，不開放預約）

延伸閱讀>>台灣北部/中部11座特色吊橋 隱形吊橋、賞楓秘境都在這

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吊橋 美景 古道

延伸閱讀

愛玩橘／不只山月 太魯閣4吊橋「飛鳥視角」攬勝

森林鋼索吊橋超刺激！華山「小天梯＆情人橋」雲林古坑打卡秘境，還能俯瞰溪谷美景

雙龍瀑布七彩吊橋遊客逾10萬 村民反應垃圾交通問題

想練膽量就選這！ 沙巴高空冒險「龍雲獨木橋」

相關新聞

走在鋼索上賞谷底景觀！「全台9座特色吊橋」精選，讓人心跳加速的打卡景點

全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？其實它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo在這裡通通告訴你！全台灣20座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

11處「2020偽出國景點」一次看 + 航空公司機上體驗行程整理包

疫情期間出不了國沒關係，你可以跟上現在最流行的偽出國！拍照打卡秘境彷彿秒置身外國美景，還有各家航空公司每每推出都被瘋搶的機上行程，讓你在台灣也能沉浸在出國的快樂泡泡裡，快看以下的介紹了解偽出國要怎麼玩吧！

銀白世界美如畫！全台2大「雪白芒花」滿開，入秋最美9月雪＋火車好壯觀

9月雪不只是韭菜花田的專利！繼韭菜花海持續洗版社群，秋季限定的芒花美景近期也已悄然登場。中南部知名河畔目前一片白茫茫，從10月雪加入全新9月雪陣容，新一波夢幻景色快搶拍！ 台南大內橋 每逢入秋

3個「台灣控」的名產選物帖 旅遊達人私房伴手禮「BEST 3」

國旅大爆發，台灣旅行正夯！除了欣賞美景、品嘗美食、體驗風土民情，買回期待已久的伴手禮，更是不能忘記的事情，無論是自己獨享...

金針花海、帆船航行！9月旅遊「全台活動整理」　海陸＋動靜皆宜

暑假現正倒數中，但全台灣從南到北都還有趣的活動正在蓄勢待發呢，不管是九月份要開學的還是暑假依然在上班的你，都一定要來看看九月有哪些活動可以你絕對非去不可？又有哪些你不知道的超有趣活動？在繁忙中抽出一點時間，千萬不要錯過這些精采的活動拉。

2020「中秋節烤肉景點&玩法推薦」！中秋連假這樣玩最應景，健行、高山露營超愜意

暑假即將結束，你是否也開始期待秋日假期的到來了呢？今年的中秋節在10/1（四）補班，所以可以放四天連假日，各位都已經規劃好了嗎？如果還沒的話，趕快把這篇中秋烤肉＆玩法收藏起來，好好安排你的中秋旅行！

新手也能安心「浪一下」！全台適合衝浪的5大勝地推薦

擁抱陽光、沙灘的懷抱，熱愛戶外活動的你，絕對少不了到海邊報到！這次要跟大家介紹5個台灣適合新手衝浪的好去處，放假就一起去浪一下吧！

立槳夜遊賞藍色夜光沙！台灣懶人露營活動「夯體驗10選」

說到台灣懶人露營活動你最想做什麼？想當個愛冒險的戶外咖，還是放鬆森活的療癒派呢？小編推薦十個露營能做的事，有動有靜的懶人露營活動讓你在露營區裡打發時間。無論你喜歡的是夢幻的免裝備露營還是簡單快活的海邊沙灘野營，都能玩出和別人不一樣的新風格，跟著小編一起來看看吧！

精選全台20間「特色觀光工廠」懶人包！ 超有趣手工DIY等你來體驗

觀光工廠近年來越來越夯，社群上也總是看到大人小孩一起到觀光工廠看著各式各樣產品的製作過程、體驗自己產出的快樂。台灣的觀光工廠除了數量眾多，種類更是包羅萬象，小至一支蠟筆，大至一台腳踏車或是鋼琴！還在煩惱要帶全家大小去哪玩？來看看台灣觀光工廠的厲害吧！

全台5處浪漫夜景必收藏！ 俯瞰整座城市的百萬夜景 感情更甜蜜增溫

向大家介紹全台灣適合情人一同前往的觀賞夜景的五個景點，兩人的感情除了平日的細心維繫之外，特殊節日的出遊和玩樂也是不可或缺。眼睛所見的景色、氛圍的感受在無形之間都是情感流動的媒介，和知心的愛人一起，看著動人的景色，兩人之間的回憶和共同擁有的感受在往後都會成為內在保存的美麗光景。

海上騎腳踏車看夕陽！全台「水上自行車」懶人包 活動地點注意事項一次看

去海邊玩水，衝浪、香蕉船、水上摩托車，刺激的水上活動讓你怯步了嗎？親近海有更浪漫的方式！今天小編要介紹「水上腳踏車」給你認識。水上自行車顧名思義是一種在海上騎行的自行車，可以近距離欣賞海上的日出、夕陽風光，簡單易上手的特性讓水上腳踏車成為大小朋友都能體驗的新興水上活動，究竟台灣有哪裡可以玩水上自行車，乘坐時又有什麼注意事項呢？跟著小編一起來解鎖這項水上活動吧！

2020情人節浪漫推薦！特搜7間景觀餐廳，加碼期間限定七夕優惠快出發

七夕情人節即將到來，在當天與另一半面對面品嚐美食、共度兩人時光的深刻而美好。不過，誰說七夕情人節套餐只能跟情人分享？你也可以跟姊妹、約閨蜜、帶著上輩子的情人一同享受，偶爾用一頓佳餚感謝身邊真心相待的人，也犒賞自己平日的努力，更能夠為彼此留下難忘的回憶！趕快看看有哪些你喜歡的景觀餐廳或是七夕情人節優惠，預約好就出發！

熱門新聞

想和你一起「花時間」 屏東縣府募集四季美景、賞花秘境

走在鋼索上賞谷底景觀！「全台9座特色吊橋」精選，讓人心跳加速的打卡景點

新興水平旋轉橋、最美夕陽...高雄8大「戶外景點」懶人包，2天1夜免煩惱

屏東Pbike2.0進駐潮州 來趟低碳小旅行感受小鎮風情

在宮廷賭場大啖火鍋？籌碼點餐、輪盤醬料區...台中美術館園道旁「澳們打邊爐」真澎湃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。