走在鋼索上賞谷底景觀！「全台9座特色吊橋」精選，讓人心跳加速的打卡景點

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全台幾百座吊橋最有特色的到底在哪裡？吊橋作為聯繫兩端的橋樑之外還兼具了哪些特點？其實它可以很刺激也可以很好玩，不論最高、最低、最美、最長還是最有趣，ReadyGo在這裡通通告訴你！全台灣20座最有特色的吊橋，兼具美感及噱頭性的吊橋，讓你出遊踏青不無聊。

｜南部

►雲林-華山小天梯&情人橋

獨特造型神似竹山天梯

圖 / IG @hiimpoca

古坑華山小天梯不僅橋形優美，採用特殊工法讓吊橋不會強烈搖晃，走在橋上可遠望大尖山與二尖山英姿，往下可俯看攔沙壩，循著木棧階梯到達最高點平台，還可欣賞吊橋全景，遼闊的視野讓人身心舒暢。小天梯上方的情人橋為"V"字形三索突擊吊橋，行走時吊橋繩索會晃動，且一次只能單向通行並限制兩人通過，所以有"情人橋"的稱呼。

地址｜雲林縣古坑鄉松林路

►嘉義-太平雲梯

海拔最高的景觀吊橋

圖 / IG @_shiou8015

嘉義太平雲梯是全台海拔最高的吊橋，純白的橋身在山谷中畫下優雅的線條，全長281公尺、海拔約1000公尺，從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景可將知名的梅山36彎美景盡收眼底，甚至能遠眺嘉南平原，真的是美不勝收。

地址｜嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

營業時間｜09:00~16:00 (每週三休)

票價｜全票100，六歲以下免費

►台南–永興吊橋

南台灣最長吊橋

圖 / IG @derekyan

橫越曾文溪的永興吊橋，是目前曾文溪水域唯一的吊橋，晝夜間有著截然不同的美景，白天紫色橋身夾在綠色山林間的行程對比美感，夜晚LED燈亮起，照應水面宛如耀眼銀河。每到假日這裡總是吸引各地的旅客來一睹南台灣最長吊橋的風采。走累了，橋上還貼心設置座椅區，讓旅客可以歇歇腿，停留慢慢觀賞美景。

地址｜臺南市楠西區照興里興南3號

►高雄–多納高吊橋

米其林指南2星級推薦景點

圖 / IG @www_ee_n6

你已經見識了台灣最高、最長的吊橋，現在來看看曾號稱東南亞最高的吊橋，高103公尺。多納高吊橋日治時期為多納族人必經的路徑，不只是多那人起步發展很重要的橋樑，也是族人與親人、情人、朋友道別的情之橋。站在橋上濁口溪谷的秀麗景緻讓人難以忘懷，可體驗居高臨下之感，如此美景更榮獲米其林指南中，2星級的推薦景點。

地址｜高雄市茂林區

電話｜080-0600766

►屏東–山川琉璃吊橋

融合原住民文化百步蛇裝置藝術

圖 / IG @jianwei0727

山川琉璃吊橋連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村，為串連起兩鄉的觀光吊橋。因潔白的橋身設計是以原住民琉璃珠做為意象，向下俯瞰還可欣賞山巒美景，因此命名「山川琉璃吊橋」，橋兩邊有原住民百步蛇圖騰，一到夜晚還會展現特別的光雕藝術，兩端各設有一座大型巨石裝置，以蕃薯芋頭象徵群族融和，是展示原住民傳統文化的大型美麗藝術品，兼具交通、藝術、人文功能。

地址｜屏東縣三地門鄉中正路一段56號

電話｜0905-175-330

營業時間｜週二-週五 09：00-16：00、週六-週日 09：00-17：00（週一休息）

票價｜全票 50元、優待票 30元(7-12歲兒童、65歲以上長者、原住民55歲以上長者、屏東縣民)、團體票 40元(30人以上團體)、6歲(含)以下幼童免費

►屏東–萬巒吊橋

3D彩繪互動

圖 / IG @san358187

想不想拍出不一樣的吊橋照？那屏東的萬巒吊橋很適合你！橋上有多處3D彩繪，恐龍、鯊魚、懸崖峭壁、瀑布等等全都出現在這裡，換個角度拍照世界大不同，看似驚悚危險，實際安全無慮，揪上三五好友一起， 原本普通的出遊團照也可以這麼有趣又好玩，快來一起與地板互動吧。

地址｜屏東縣萬巒鄉硫磺村東港溪

｜東部

►台東-八通關古道－鹿鳴吊橋段

橋面簍空鋼索吊橋

圖 / IG @tarokoguide

八通關古道－鹿鳴吊橋段是台東具有歷史價值的建築之一，少了其他吊橋的華麗裝飾，由簍空鐵網建造而成的鹿鳴吊橋多了一種簡單的樸實感，沿途可觀賞亞熱帶植物，欣賞拉庫拉庫溪壯闊之美，還可以了解八通關越嶺道與布農族文化歷史，來到鹿鳴吊橋你可以來一趟歷史回顧之旅，讓紀念碑上所記載的歷史故事帶你一同進入時光隧道。

地址｜花蓮縣卓溪鄉八通關古道

電話｜03-8885450

►花蓮–小錐麓步道繩索吊橋

感受走鋼索般的刺激感

圖 / IG @kcinxindian

太魯閣最夯的景點之一就是這裡！層層繩索交織而成的繩索吊橋，走在上頭每踏出一步就感受走鋼索的搖晃感，探至腳下谷底的風景，極具趣味性及刺激感，短短的路程宛如經歷過一場難忘的叢林探險。吊橋一次只能一個人行走無法並排，最多可容納5人，不敢上橋的遊客可移至旁邊的步道通過。

地址｜花蓮縣秀林鄉砂卡礑隧道

電話｜03-8621100

營業時間｜08：30-17：00

►花蓮-山月吊橋

享受被山峽谷所環繞

圖 / IG @justicemyth 圖 / IG @justicemyth

必須預約才能走的吊橋！360度俯瞰太魯閣美景，吸收滿滿芬多精，從橋上俯瞰，立霧溪蜿蜒曲折，而兩岸山勢陡峻，層層相疊，視覺可以從溪谷向上延伸至遠山。往東眺望是溪畔一帶的立霧溪谷，往西則可以欣賞燕子口險峻的峽谷地形，氣勢磅薄。

地址｜花蓮縣秀林鄉232號

電話｜03-8612528

營業時間｜09：00～16：30

（每月第1個、第3個週一為養護休橋日，暫停服務，不開放預約）

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