11處「2020偽出國景點」一次看 + 航空公司機上體驗行程整理包

疫情期間出不了國沒關係，你可以跟上現在最流行的偽出國！拍照打卡秘境彷彿秒置身外國美景，還有各家航空公司每每推出都被瘋搶的機上行程，讓你在台灣也能沉浸在出國的快樂泡泡裡，快看以下的介紹了解偽出國要怎麼玩吧！

偽出國景點

桃園蛋寶生技不老村

桃園蛋寶生技不老村。 圖／IG, momoda.o3o

別稱：台版日本淺草

穿浴衣、拍鳥居、逛淺草大街，桃園新景點蛋寶生技不老村是以蛋為主題、全台唯一的日系觀光工廠，融入江戶大街、長壽地藏尊等日本元素，你可以體驗穿著浴衣、寫七夕紙箋、和鳥居、日式燈籠合照，走在園區內就像置身日本淺草街頭！現場買蛋寶生技不老村門票為1百5，線上買蛋寶生技不老村門票不但免排隊，而且還加贈1百5現金券、享有浴衣體驗半價優惠唷~

地址：桃園市平鎮區金陵路三段105號

北投社三層崎公園

北投社三層崎公園。 圖／陳譽元攝影

北投社三層崎公園。 圖／陳譽元攝影

別稱：台版日本富良野

一整片又廣闊又繽紛的花海，這是在富良野嗎？No no no，這一片彩虹花海就位在新北市的北投社三層崎公園，七彩綺麗的盛況，每年都吸引不少遊客駐足，園區內還有不少裝置藝術可以供人合影，童趣風格大人小孩都會很喜歡，夢幻的花海太適合春季漫遊啦～

地址：台北市北投區中央北路三段40巷

新竹佛陀世界

新竹佛陀世界。 圖／IG, liang_ming_

別稱：台版迪士尼

新竹佛陀世界因為真的太像迪士尼，近年在IG打卡紅透半邊天，隱藏在森林之中的夢幻城堡，前身是一座童話樂園，樂園關閉後成為「臨濟宗」的清修之地，宗教氣息也讓新竹佛陀世界更加籠罩了童話般的神祕氛圍。因為是佛教場所，所以園區只有假日開放民眾進入，2020年則因防控疫情停止對外開放。能實際走在城堡當中實在是很難得的體驗，記得把這裡筆記下來，園區重新開放後不妨來走走拍照！

地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

苗栗好望角海角樂園

苗栗好望角海角樂園。 圖／陳譽元攝影

別稱：台版日本尾瀨公園、後龍嘉明湖

去到日本世界遺產日光參拜一定會順遊的尾瀨公園，竟然激似苗栗後龍？原來這是好望角濱海處的IG打卡秘境—海角樂園，綠茵環繞湖畔，和尾瀨公園極為神似。夏季天人菊盛開，藍天白雲映照，拍起來就像人間仙境啊～

地址：苗栗縣後龍鎮中和里灣瓦濱海，可Google Maps導航「海角樂園」

南投寶湖宮天地堂地母廟

南投寶湖宮天地堂地母廟。 圖／IG, zhenglinkuo

別稱：台版韓國青瓦台

想要體驗偽出國的人絕對不能錯過這個景點！這個位在南投的寶湖宮天地堂地母廟，被網友稱作是台版青瓦臺，拍起照來超像一秒飛到韓國，除了綠色琉璃瓦屋頂美到翻掉外，站在高處可以俯瞰埔里盆地的景色。賞景、偽出國、拜拜保平安，多個願望一次滿足！

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

花蓮崇德瑩農場

花蓮崇德瑩農場。 圖／IG, qiuung

花蓮崇德瑩農場。 圖／IG, yaya_810410

別稱：台版紐西蘭

花蓮崇德瑩農場號稱「台版紐西蘭」，牧場內有馬隻、羊群，農場前面是遼闊海景，後方被群山包圍，環繞的山海美景絕對能對得起這個稱號！崇德瑩農場由眾多商家進駐組成，除了賞景、餵食動物外，裡頭還有獨木舟、飛行傘、沙灘車等各種設施可以選擇乘坐，要吃飯的話也有超夢幻的海洋泡泡餐廳。農場就像自成一國的大自然樂園，玩上一整天都不成問題～

地址：花蓮縣秀林鄉材下台地霧溪旁，台九線入口有農場路標

花蓮山月吊橋

花蓮山月吊橋。 圖／太魯閣國家公園管理處

別稱：台版美國峽谷大橋

挑戰史上最震撼，全台「深跨比最高」！這座超過百年歷史，耗費三年重新整修的太魯閣山月吊橋，終於在今年8/12重新開放了，全區是無障礙空間，娃娃車和輪椅都能上去。吊橋跨越立霧溪，俯瞰鬼斧神工的太魯閣峽谷，有種置身美國峽谷的錯覺，超峻麗的山景在花蓮就能看到飽。

地址：花蓮縣秀林鄉232號

台東都歷海灘

台東都歷海灘。 圖／ IG, watery725

別稱：台版玻利維亞天空之鏡

台東的都歷海灘是IG上超夯的打卡熱點，海天一線的完美鏡面宛若巴利維亞的天空之鏡，絕美的藍天白雲和人像能清楚映在沙灘上，覆在黑沙灘上的水面就像鏡子一樣瑩亮晶透，不用跑到遙遠的玻利維亞，在台灣就有拍照零死角的天空之鏡，走在天地蒼茫之中感覺心靈都被淨化啦～想到都歷海灘走走、但又擔心交通嗎？小編推薦你可以參加都歷海灘半日遊，專人接送你去都歷海灘拍美照。到都歷海灘除了拍下天空之鏡的美照之外，也可以到這體驗衝浪行程！都歷海灘可是號稱「東方夏威夷」，一年四季都很適合在此衝浪~

地址：台東縣成功鎮都歷路

澎湖忘憂島

澎湖忘憂島。 圖／IG, coralreeftravel

澎湖忘憂島。 圖／IG, celine.wang.581

別稱：台版馬爾地夫

偽出國怎麼能錯過離島呢？澎湖的浮潛熱點忘憂島，因為有著純淨的白色沙灘和藍到不能再藍的亞熱帶海域，讓它有了台版的馬爾地夫之稱。作為全台唯一的國家海洋公園潛點，這裡可以看到珍貴的七彩珊瑚礁群，海底生態非常豐富，來過的人幾乎都是無踩雷大推。踩在白色沙灘上，真的有種自己在海島國家度假的錯覺～想到忘憂島玩，只能參加珊瑚礁旅行社的行程，沒辦法自己前往喔！除了忘憂島一日遊的行程外，如果想來個不一樣的旅行，小編也很推薦參加忘憂島2天1夜的行程，晚上在忘憂島上露營、夜划SUP、看著星空入眠、隔天在忘憂島上看日出！人生有幾次可以在無人島上過夜，參加這行程實在很酷~

地址：澎湖縣忘憂島

金門沙美摩洛哥

金門沙美摩洛哥。 圖／IG, hsb_mob

別稱：台版摩洛哥

這個超級充滿異國風情的地點其實是沙美摩洛哥，沙美摩洛哥是位於金門沙美老街上的露天頹屋，土黃色的裸壁拍起來就像置身中東世界，配上民族風穿著看起來直接是秒出國無誤，除了是IG打卡熱點外，也是遊客來到金門必踩的的景點，這座失落沙城也為沙美老街帶來中東風情滿滿的新氣象。懶得自己規劃金門行程也沒關係，金門三日遊行程含機票、住宿、沙美摩洛哥、小威尼斯、建功嶼、等金門熱門景點，不用自己排金門行程、交通，導遊通通幫你準備好！

地址：金門縣金沙鎮信義路

同場加映–高雄燕巢月世界

同場加映–高雄燕巢月世界。 圖／陳譽元攝影

同場加映–高雄燕巢月世界 圖／陳譽元攝影

別稱：台版月球

同場加映外太空系列！出不了國沒關係，在台灣還能上月球～台灣多處有著酷似月球表面荒蕪的惡地地形，其中高雄燕巢月世界除了有惡地，還有泥火山、裸岩、瀑布等豐富地理景觀，一踏入就彷彿來到異世界，獵奇的枯壁讓人驚呼連連，在不能出國的時刻，月世界能滿足你對尋奇的各種想像～

地址：高雄市燕巢區埤底巷

偽出國機上行程

偽出國機上行程。 圖／Wikipedia

偽出國體驗最夯的就是直接參加航空公司推出的機上旅遊啦，每次一推出都搶破頭秒速完售，未來也預計將繼續推出偽出國機上行程，究竟各家航空公司舉辦的行程有哪裡不同呢？來看看下面的比較吧↓

偽出國機上行程比較表。 圖／FunTime

可以看到長榮以三麗鷗客機為主題，主打三麗鷗禮品和品牌過夜包（商務艙旅客為Ferragamo品牌過夜包、經濟艙旅客為Furla品牌過夜包）；華航則是暨小小空服員活動後推出七夕情人節套裝；星宇航空則推自家董事長下海（？），主打品牌魅力；而台灣虎航則以體驗機務人員工作為主題，結合桃園旅遊加購方案，可以看出各家航空公司偽出國行程都有不同，有興趣的民眾可以挑選自己喜歡的，抓緊售票時間，出動親友團力量一起搶購。

疫情當前，沒辦法出國也不用太傷心，現在正是體驗時下最夯偽出國的時機，也可以趁這個機會多認識台灣不一樣的風景。你還沒嘗試過偽出國的另類魅力嗎？就讓偽出國體驗來解放你鬱悶已久的旅遊魂吧！

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