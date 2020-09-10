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金針花海、帆船航行！9月旅遊「全台活動整理」　海陸＋動靜皆宜

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, september__5、IG, c.guanzhen、IG, ruby133tw
圖／IG, september__5、IG, c.guanzhen、IG, ruby133tw

暑假現正倒數中，但全台灣從南到北都還有趣的活動正在蓄勢待發呢，不管是九月份要開學的還是暑假依然在上班的你，都一定要來看看九月有哪些活動可以你絕對非去不可？又有哪些你不知道的超有趣活動？在繁忙中抽出一點時間，千萬不要錯過這些精采的活動拉。

全台九月旅遊活動月曆。 圖／FunTime
全台九月旅遊活動月曆。 圖／FunTime

2020野柳石光-夜訪女王（09/27-10/04）

夜訪女王。 圖／IG, majiwang
夜訪女王。 圖／IG, majiwang

野柳地質公園是北部特別的風景區，經過長時間的造山運動、風化及海蝕等作用，形成了像是「女王頭」、「仙女鞋」、「蕈狀石」、「燭臺石」、「薑石」、「單面山」等特殊的石景。而2020野柳石光-夜訪女王便是以夜間岩石為主題設計，將這些特殊的蕈石結合了夜間的光影、海浪、漁火、音樂等元素，欣賞這些奇岩在夜間燈光照映下的美景

日期：2020/09/27-10/04

地點：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

2020年臺北爵士音樂節（09/12-10/25）

臺北爵士音樂節。 圖／IG, merciflyyy
臺北爵士音樂節。 圖／IG, merciflyyy

2020年臺北爵士音樂節是全台灣爵士樂手及爵士樂迷一年一度的盛事，雖然最主要的「爵世紀-大安舞台」要等到十月份，但是九月份開始，官方就推出了一系列活動作為暖場，像是邀請了榮獲第26屆金曲獎三項提名的低音提琴演奏暨作曲家－徐崇育來進行爵士主題講座；依照不同樂器項目，為各位爵士好手準備的Jazz Workshop，都是九月份重頭戲，而且上述這些活動完全免費，推薦各為熱愛爵士的音樂人們千萬別錯過了。

日期：2020/09/12-10/25

地點：臺北市北投區及本市各展演場地

2020龍岡米干節（09/18-09/20、09/28-09/27）

龍岡米干節。 圖／IG, bacwokpackandrk
龍岡米干節。 圖／IG, bacwokpackandrk

龍岡米干。 圖／IG, lala_hulk
龍岡米干。 圖／IG, lala_hulk

國共內戰時，曾經有支部隊為抵抗老共流亡進入了緬甸。這些孤軍在1953年前後撤回台灣，並移居在桃園龍岡，伴隨著這些部隊來的還有特殊滇緬文化及美食，在經過多年以後，桃園市政府大力支持這個集結了眾多雲南美食的聚落，以當中的美食代表「米干」為主，舉辦龍岡米干節的活動，讓在地米干店家推出特色料理聯合宣傳米干美食，並且結合雲南習俗火把節及泰國節慶潑水節，形成「水花火舞」雙慶聯歡的盛大慶典，是全台唯一結合雲南、泰國特色的活動。

日期：

2020/09/18-09/20

2020/09/25-09/27

地點：桃園市中壢區龍岡大操場

2020日月潭萬人泳渡（09/27）

日月潭萬人泳渡。 圖／IG, c.guanzhen
日月潭萬人泳渡。 圖／IG, c.guanzhen

2002年被列入世界游泳名人堂的日月潭國際泳渡活動今年也要盛大展開拉，今年因應疫情的關係限制外籍人士報名，但活動的熱度依然不減，吸引超過兩萬人報名參加，泳渡全程約3,000公尺，對於許多游泳愛好者來說，泳渡日月潭絕對是一生必達成的成就呢。

日期：2020/09/27

地點：南投縣魚池鄉朝霧碼頭

2020關子嶺溫泉美食節（09/19-11/1）

關子嶺是南台灣的熱門景點，其中關子嶺溫泉區絕對是遊客們必訪景點，這裡有百年歷史的特殊泥湯，周邊又有好漢坡、水火同源、火山碧雲寺等絕美景色，同時還能品嚐桶子雞、香菇蛋、鮮甜野菜等山產美味。結合了上述的「名湯、美景、美食」三大元素的關子嶺溫泉美食節，便是九月份台南最具代表的盛大活動。

日期：2020/09/19-11/1

地點：台南市白河區關子嶺

2020大鵬灣帆船生活節（09/25-10/4）

大鵬灣帆船生活節。 圖／IG, ruby133tw
大鵬灣帆船生活節。 圖／IG, ruby133tw

近年來台灣海上活動越來越盛行，許多像是潛水或SUP都需要到搭船到台灣外圍海域來體驗，這也讓另一項較為冷門的水上活動－帆船，開始受到許多人的重視。觀光局也為了推廣台灣帆船運動特別在屏東的濱灣公園舉辦了「大鵬灣帆船生活節」，不僅有各路帆船好手爭相參加的「帆船橫渡暨繞灣賽」也舉辦了像是重型帆船航行體驗、紅樹林獨木舟體驗、搖擺夜巡號海上派對等適合一般大眾共同參與的特色活動，要讓大家不只能體驗帆船航行的樂趣，晚上還能在海上派對chill一下～

日期：2020/09/25-10/4

地點：屏東縣東港鎮 大鵬灣濱灣公園

2020太麻里金針山忘憂花海（08/01-09/13）

太麻里金針山忘憂花海。 圖／IG, september__5
太麻里金針山忘憂花海。 圖／IG, september__5

太麻里鄉金針山每年八至九月為金針花的盛產期，尤其在九月的時候，滿山滿谷的金針盛開，那場面更是壯觀，小編建議大家可以從海拔1150公尺的「忘憂谷」或是金針山的「雙乳峰」上俯瞰整個金針花毯，夢幻美景絕對讓你一生難忘！

日期：2020/08/01-09/13

地點：臺東縣太麻里鄉金針山休閒農業區

2020金門中秋博狀元餅（09/1-09/30）

金門中秋博狀元餅。 圖／IG, yvonnelee0925
金門中秋博狀元餅。 圖／IG, yvonnelee0925

博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，以六個骰子擲出的特定排列組合來分出勝負，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。這活動原先是鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明的中秋節遊戲，近年來為了將這流傳了近300年的傳統文化，金門縣政府在每年中秋節都會舉辦「金門中秋博狀元餅」活動當中將有大大小小數十場的博狀元餅競賽，活動當中也有許多獎項，最大獎還可以抽toyota汽車！大家可以趁著九月份的中秋連假來去金門試試手氣拉

日期：2020/09/01-09/30

地點：金門縣金城鎮浯江街53號

看到這裡，小編發現九月真的是活動滿檔，這麼多特色活動每個都好想去！不管你是想要出門去走走親近大自然，還是想要到海上來場超chill的帆船派對，看好活動日期，來場不一樣的小旅行。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime九月份旅遊活動月曆」

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美景 日月潭 公園

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