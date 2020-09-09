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2020「中秋節烤肉景點&玩法推薦」！中秋連假這樣玩最應景，健行、高山露營超愜意

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／pisces_3.18, Instagram、Tripbaa趣吧！達人帶路、Pixabay
圖／pisces_3.18, Instagram、Tripbaa趣吧！達人帶路、Pixabay

暑假即將結束，你是否也開始期待秋日假期的到來了呢？今年的中秋節在10/1（四）補班，所以可以放四天連假日，各位都已經規劃好了嗎？如果還沒的話，趕快把這篇中秋烤肉＆玩法收藏起來，好好安排你的中秋旅行！

中秋節由來

每年農曆八月十五日的中秋節，不只是傳統文化中三大節日之一，也是與家人團聚的日子，不過你知道中秋節的由來嗎？中秋節的傳說與由來眾多紛紜，最早出現於《周禮》中的「仲秋之月養衰老，行糜粥飲食。」，還有大家都知道的「嫦娥奔月」傳說。

中秋節傳統活動

中秋節傳統活動＃1　祭神感謝

在傳統歷史中，君王都會依照節氣舉行祭拜儀式，在春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天，也就是在八月十五日這天舉行祭月儀式，此外，秋日也是收穫的季節，因此中秋節還有祭拜土地神的傳統，感謝上天賜予的豐富物產。

中秋節傳統活動＃2　吃月餅、柚子

▲中秋傳統習俗-吃月餅。（圖／Pixabay）
▲中秋傳統習俗-吃月餅。（圖／Pixabay）

吃月餅的由來同樣也是眾說紛紜，據說在殷、周時期就已經出現類似的點心「太師餅」，一路演變為唐朝的「月餅」，到元朝朱元璋成功起義後，將月餅作為獎賞給眾臣，而有了吃月餅的習俗。

▲中秋傳統習俗-吃柚子。（圖／Pixabay）
▲中秋傳統習俗-吃柚子。（圖／Pixabay）

至於吃柚子則是因為秋天是柚子豐收的季節，加上柚子有「佑子」的諧音，，在遊子們返鄉團圓的佳節有著吉祥的寓意。

中秋節傳統活動＃3　提燈籠猜謎

▲中秋傳統習俗-提燈籠。（圖／Pixabay）
▲中秋傳統習俗-提燈籠。（圖／Pixabay）

提燈籠、猜燈謎不只是元宵的活動，更是中秋賞月的重頭戲，這項活動最早源自於春秋戰國時期，到宋代正式確，一直延續至今，在香港、新加坡、馬來西亞等華人地區皆可見。

中秋節傳統活動＃4　燒塔

而在離島地區也有些許多不同的習俗，像是馬祖南竿鄉仁愛村（鐵板村）在中秋節時，會用碎瓦片堆成塔，將廢棄物堆於中，有著除舊布新、圓滿的祈福意味，此外，會在塔上留孔以投入火種，若是投中則是吉祥的好預兆。

  • 更多資訊：鐵板燒塔節

    • 中秋節烤肉景點推薦

    中秋節烤肉景點＃1　台北市區河濱公園

    ▲中秋節玩法推薦-河濱公園。圖片為示意並非烤肉區。（圖／tc.magical24, Instagram）
    ▲中秋節玩法推薦-河濱公園。圖片為示意並非烤肉區。（圖／tc.magical24, Instagram）

    中秋節是台灣人最愛的烤肉的節日，不過由於愛護環境與永續的關係，近年來許多市區都有管制與規劃烤肉區，像是延平河濱公園、道南河濱公園、百齡左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、彩虹河濱公園，每年都是非常熱門的烤肉區域，記得與三五好友同樂時也要記得好好維護環境，帶走垃圾喔！

  • 點我看→台北市河濱公園烤肉區

    • 中秋節烤肉景點＃2　桃園伍陽城市原創農場

    位於桃園市八德區的伍陽城市原創農場，提供農場新鮮的自製食材，讓大家可以兩手空空來烤肉，不只有多樣的烤肉食材與附餐，讓大家吃到飽，更有著開闊的大草皮、氣墊遊樂區，可以讓小孩玩到盡興，是非常適合中秋節一家團聚的好場所！

    地址：桃園市八德區介壽路二段685巷

    電話：03-368-0595

    中秋節烤肉景點＃3　台中東勢林場

    東勢林場一直以來都是中部的人氣景點，有著廣大的森林腹地，以及舒適的遊憩與烤肉區，只要向露營中心登記，繳交爐位使用費，就可以自行攜帶食材，自由使用炊事區內的石桌及烤肉架，一邊烤肉一邊感受大自然的氣息！

    地址：台灣台中市東勢區勢林街6-1號

    電話：04-2587-2191

    中秋節烤肉景點＃4　台南走馬瀨農場

    ▲中秋節烤肉景點-台南走馬瀨農場。（圖／pisces_3.18, Instagram）
    ▲中秋節烤肉景點-台南走馬瀨農場。（圖／pisces_3.18, Instagram）

    而在台南的知名景點走馬瀨農場，有著大片的草原、森林，以及多樣化的動植物環境，非常受親子族群的歡迎，也同樣有提供超大的露營與烤肉的區域，建議要來之前先預約，以免客滿沒位置唷！

    地址：台南市大內區二溪里唭子瓦60號

    電話：06-576-0121

    中秋節烤肉景點＃5　高雄山莊 (小桂林)

    ▲中秋節玩法推薦-扇平山莊(小桂林)。（圖／amu_yoyo, Instagram）
    ▲中秋節玩法推薦-扇平山莊(小桂林)。（圖／amu_yoyo, Instagram）

    最後一個人氣烤肉景點位於高雄，是有著「小桂林」美名的扇平山莊，有著寬廣的腹地、自然泳池、露營與烤肉區，以及小孩可以盡情玩耍的大草原、沙堆池，也會不定時舉辦市集活動，適合大人小孩一同來放鬆，度過愉快的中秋佳節！

    ▲中秋節玩法推薦-扇平山莊 (小桂林)。（圖／amu_yoyo, Instagram）
    ▲中秋節玩法推薦-扇平山莊 (小桂林)。（圖／amu_yoyo, Instagram）

    地址：高雄市六龜區中興里45之1號

    電話：07-689-2122

    烤肉區開放時間：10:00-23:00

    中秋節玩法推薦

    中秋節玩法推薦＃1　阿里山賞日出賞月

    ▲中秋節玩法推薦-阿里山日出。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-阿里山日出。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    阿里山是夏日避暑的好去處，更是秋日健行的好選擇，中秋節來到充滿芬多精的阿里山風景區，不只可以欣賞雲海日出，更可以欣賞美麗的滿月在樹林間若隱若現的神祕風景，搭上小火車馬上出發吧！

    中秋節玩法推薦＃2　司馬庫斯&鎮西堡健行

    ▲中秋節玩法推薦-上帝的部落司馬庫斯健行。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-上帝的部落司馬庫斯健行。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    說到新竹景點，你會想到哪裡呢？小編要帶大家來去山上走一回，深入新竹山上，尋找上帝的部落－司馬庫斯，看那隱身在雲霧與山間中的部落，以及高聳入天的巨大神木群，當然，也不能錯過鎮西堡的神木群，今年中秋節就好好享受一下在雲霧間賞月的神祕感吧！

    中秋節玩法推薦＃3　宜蘭免裝備露營體驗

    ▲中秋節玩法推薦-免裝備露營體驗帳篷。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-免裝備露營體驗帳篷。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    一踏入宜蘭夢幻露營營地，從服務中心內就能感受到樸實及自然風貌，還有簡約舒適的夢幻露營帳篷，有舒適的床墊不需睡睡袋，，躺下去也不不用擔心睡不好，在寬敞的草地上與三五好友一起賞月談心，早上伴隨著蟲鳴鳥叫起床，絕對是免裝備露營的最佳選擇！

    ▲中秋節玩法推薦-職人手作體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-職人手作體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    此外，免裝備露營還可以體驗職人DIY活動，像是超好玩的手作檜木筷、花草植栽活動，達人會現場親自教學，帶著各位一步步完成自己的作品，在體驗的過程放鬆、平靜下來，過一個療癒的中秋假期。

    中秋節玩法推薦＃4　花蓮日出獨木舟體驗

    ▲中秋節玩法推薦-清水斷崖獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-清水斷崖獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    來到美麗又安靜的崇德海岸，無負擔輕鬆享受懶人露營，在無光害的星空下與三五好友暢聊後入睡，在清晨時分就著微光醒來，感受享受與大自然融為一體的野營體驗！

    接著穿上裝備，聽完專業教練的獨木舟操作教學與安全說明後，開始從崇德海岸到清水斷崖約5公里的航程，因為這片海域十分平靜，熟悉獨木舟後就可以充分感受樂趣與美景，非常適合獨木舟新手唷！

    中秋節玩法推薦＃5　合歡山小奇萊健行

    ▲中秋節玩法推薦-小奇萊步道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-小奇萊步道。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    秋日也是適合登山健行的好時節，無論是天氣或溫度都非常合適，而合歡小奇萊路線正是這個季節的首選路線，有著一望無垠的藍天美景、像海浪般翻滾著的雲海，以及夢幻的滿天銀河，都是不能錯過的台灣百岳登山美景，只要有專業的高山嚮導帶著你，都能一覽無遺！

    中秋節玩法推薦＃6　澎湖無人島露營

    ▲中秋節玩法推薦-澎湖無人島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
    ▲中秋節玩法推薦-澎湖無人島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

    今天可以說是澎湖的超旺旅遊年，不過你有去過澎湖的無人島露營嗎？什麼都不用帶，只要從馬公港乘船前往海中央的澎湖無人島秘境就可以！在沁涼海水的沙灘上搭帳露營，享受海上夕陽的浪漫彩霞和夜晚滿天星斗的夢幻美景，跟著在地達人夜划SUP尋找夜光砂，看到這邊你還不心動嗎？

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    中秋節 露營 公園

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