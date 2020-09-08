新手也能安心「浪一下」！全台適合衝浪的5大勝地推薦

宜蘭頭城 烏石港

初學者的最佳入門浪點—烏石港，不只交通便利、水的深度不深、海浪的白浪花力度也很足夠。前往烏石港沿路上有很多間衝浪店家，租浪板通常只要五百元左右，教練也會在岸上基本教學衝浪動作後，再帶著我們下水指導衝浪技巧，即使是新手也能輕鬆上手。

交通：台北開車前往烏石港大約一小時；也可以坐捷運至圓山站或南港轉運站，搭乘國光客運1877，直達宜蘭烏石港站。

▲圖片來源：IG@tw_hao_1226

台中 松柏港

松柏港原名是船頭埔，位於台中市大甲區，因兩旁松柏樹林茂盛而稱之為松柏港。是台中唯一可以衝浪的地點、在中部也可以盡情享受衝浪的樂趣。

這裡沿途也都有衝浪店，可以租衝浪板也有教練指導基本動作。但出發前要特別注意營業時間，有些衝浪店是只有假日營業喔。松柏港的海水不會很深，但海面兩側皆有礁石，漲潮時要多留意。

交通：

開車走台61線(西部濱海快速公路)，過大安溪後下交流道，大約一個小時的路程就可以抵達「松柏港北堤海灘」。

▲圖片來源：IG@yijing812

▲圖片來源：IG@yst_0910

高雄 旗津

高雄最早的海港—旗津，總是帶給人渡輪、大街上滿街海產等等的印象，同時它也是南台灣著名的衝浪地點。旗津浪點皆為沙岸地，很適合玩水及初學衝浪者練習，除了衝浪、也可以在海岸邊玩沙板。海水浴場前的巷子內聚集許多浪人們和充滿特色的衝浪店，一樣可以感受到滿滿的南台灣熱情。

交通：高雄市區開車前往旗津大約半小時的路程。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@chiehc_1023

屏東墾丁 南灣

墾丁南灣為南臺灣最熱門的海灘，空氣中洋溢著滿滿南國風情，也因得天獨厚的地理環境，一年四季都非常適合衝浪，而且這裡除了聚集許多衝浪人之外，也有許多遊客會選擇來這玩各式各樣的水上活動。南灣距離墾丁大街不到十分鐘的路程，衝浪後也可以到墾丁大街逛逛、覓食。

交通：屏東市區開往南灣大約一個半小時；也可以搭乘屏東客運抵達恆春轉運站，在當地搭乘公車、租借汽機車，恆春轉運站騎機車到南灣只要約二十分鐘。

▲圖片來源：Flickr@Tzong-Lin Tsai

▲圖片來源：IG @wanyaochen

台東 東河

台東東部海岸線處處充滿美景，黑潮讓東海岸的浪在冬季成為台灣最棒的衝浪地點，國內外旅客口中的「衝浪天堂」，有美麗遼闊的海岸、一望無際的碧海藍天，讓衝浪客可以盡情地大展衝浪絕活。

初學者建議在烏石鼻及東河一帶的海域較為安全，周圍也都有許多衝浪店家，提供教學與衝浪板租賃，讓旅客可以一同來體驗衝浪的快感。

交通：台東市區開車前往東河鄉大約四十分鐘的路程。

▲圖片來源：Flickr@中岑 范姜

看完以上介紹的衝浪地點，你的水男孩/女孩靈魂有沒有又被重新燃起了呢，休假日來點戶外運動行程，也是紓解生活壓力的一大方式！揪身邊的親朋好友一起去體驗衝浪吧！也特別提醒大家去海邊務必要注意安全，隨手帶走垃圾，一起愛護美麗的海洋唷。





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