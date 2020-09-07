立槳夜遊賞藍色夜光沙！台灣懶人露營活動「夯體驗10選」

說到台灣懶人露營活動你最想做什麼？想當個愛冒險的戶外咖，還是放鬆森活的療癒派呢？小編推薦十個露營能做的事，有動有靜的懶人露營活動讓你在露營區裡打發時間。無論你喜歡的是夢幻的免裝備露營還是簡單快活的海邊沙灘野營，都能玩出和別人不一樣的新風格，跟著小編一起來看看吧！

台灣懶人露營活動戶外篇

懶人露營戶外活動推薦＃1

浪漫看日出

▲台灣露營戶外活動-日出獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

「叮咚！」手機又跳出訊息，拉著疲憊的身體點開，網路時代快速的往來讓大腦像漿糊一樣一團亂糟糟。想離開這樣的日常嗎？在宜蘭東澳的沙灘露營兩天一夜的活動中，無水、無電、無光害的環境下，星空烤肉體會最純粹的感動。

在戶外野營不像露營區有草皮維護和地上的棧板，一切就是最直接的、最自然的和大地親近。在銀河和月光下搭帳，在大海聲伴眠下入睡，隔天清晨划著獨木舟到中央山脈的起點「烏岩角」看東澳灣日出。戶外露營活動加獨木舟體驗一次雙享受，適合熱血愛運動的你。

懶人露營戶外活動推薦＃2

冒險立槳夜遊

▲台灣露營戶外活動-澎湖無人島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

SUP立槳是源自夏威夷的水上活動，近幾年在台灣漸漸傳播開來，2020年SUP立槳成了今夏最熱門、最流行的水上活動。露營除了好好放鬆自己之外，安排一些有趣的露營戶外活打發時間也不錯！澎湖無人島露營沒有露營區的規劃模式，而是用最簡單的方式與自然為伍。在涼涼海風的吹拂下夜划SUP，避開了白天的大太陽還有機會看到浪漫美麗的藍色夜光沙。

懶人露營戶外活動推薦＃3

漂漂河

▲台灣露營戶外活動-漂漂河。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想親近自然但又不太能接受野營沒水、沒電的狀況，那麼可以參考看看位在宜蘭的那山那谷露營區。那山那谷一詞在泰雅族族語理是"我的家"的意思。在都市叢林裡工作，這真的是你要的生活嗎？如果你對著個問題有一絲猶豫，那就回家吧！回到大自然溫柔的擁抱裡。

到露營區附近的南澳天然漂漂河享受溪水的沁涼，在專業教練帶領下激流冒險看壯麗的山景，無論你是6歲還是60歲都能在這個露營戶外活動裡自在享樂，晚上再回到露營區和家人一起煮飯聊天培養感情。

懶人露營戶外活動推薦＃4

沙灘車

▲台灣露營戶外活動-沙灘車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想要馳騁在沙灘上，成為電影中沙塵飛揚下的主角嗎？在上坡下坡、急轉彎、駕馭各式地形，體驗速度帶給你的快感。除了在沙灘上奔馳，教練還會帶領你到叢林中體驗林間越野。在東澳同時欣賞海岸線的美麗和叢林的神秘，除了在露營區休息你還有超多戶外活動的新選擇。

台灣懶人露營活動放鬆派

懶人露營放鬆活動推薦＃5

花藝植療

▲台灣懶人露營活動-永生花圈。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

「天啊！露營還要玩那麼多刺激的活動，好累喔~」如果你是想要被自然療癒的露營放鬆休閒派，小編推薦幾個在露營區裡就能輕鬆玩，也能打發時間的玩法給你。

​▲台灣懶人露營活動-植療小苔球。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小編的首選露營區活動就是參加植療課程~在我們接觸植物、照料植物的過程，我們也在關照自己的內心。手上捧著充滿生命力的可愛苔球，感受雙手接觸柔軟的土壤和濕潤的苔癬，透過植療放鬆活動在露營區裡享受與大自然親密接觸的午後時光。

懶人露營放鬆活動推薦＃6

舒心森林瑜珈

▲台灣懶人露營活動-舒心森林瑜珈。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在草地上鋪上墊子做瑜珈，伸展筋骨、調整呼吸感受自然與身體的和諧。讓清新的空氣，撫平心中的焦慮和疲憊。在露營區舒適的環境中，透過瑜珈來檢視自己身體的痠痛，把氣和能量運送到身體每個地方好好地照顧它，在兩天一夜的露營活動裡練習愛自己。

懶人露營放鬆活動推薦＃7

烤肉喝酒談心事

▲台灣懶人露營活動-烤肉BBQ。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到懶人露營活動你想到的第一件事是什麼呢？相信對很多人來說露營就是三五好友相揪，在星空下烤肉喝必魯！到了宜蘭露營除了台啤你還有更local的選擇。許多農二代返鄉讓農產品有更多的文創新樣貌，像是3035冰果室的平安順興啤酒、廣生藥房的棗安啤酒、正福茶園的茶酒，都讓你的飲食與在地有更深度的連結。

▲台灣懶人露營活動-宜蘭平安順興小農啤酒。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

懶人露營放鬆活動推薦＃8

帶一本書去旅行

▲台灣懶人露營活動-帶一本書去旅行。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

帶一本書去旅行享受你與它的交流，沒有別人的打擾能好好體會書本行句間的韻味。在靜態的、無聲的時光，裡感受獨處的微妙確幸。在旅行時你的行李都放了些什麼呢？下次去露營時帶一本書讓你的生活低調優雅又有品味。

懶人露營放鬆活動推薦＃9

三五好友玩桌遊

▲台灣懶人露營活動-桌遊時光。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了靜心閱讀可動可靜的桌遊也是不錯的懶人露營活動好選擇，一家大小三五好友一起動動腦，在歡笑聲與刺激的氛圍下度過在露營區的空白時光。

▲台灣懶人露營活動-四季之森桌遊。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果你不知道要帶上哪一套桌遊在露營區玩，小編推薦你玩「四季之森」這是一款以寶島福爾摩沙的水果為主題，讓你在適合的季節與環境播下種子，再運用你的預測知識決定採收時機，成為一名深度認識台灣的出色栽培者。在露營區除了能看到果樹、植物和草地，透過桌遊來認識大自然也是不錯的選擇喔！

懶人露營放鬆活動推薦＃10

星空電影院

▲台灣懶人露營活動-熱紅酒配星空電影。（圖／Pixabay）

想來點浪漫的活動嗎？晚上煮杯熱紅酒配電影非常愜意，想放鬆又怕無聊的朋友，推薦你帶小的行動投影機去露營區。如果沒有行動布幕也可以投在帳篷上，享受舒服的戶外電影院。

只要準備一些肉桂、八角、蘋果、柳橙和一瓶紅酒，煮到鍋邊為冒泡泡就成了夜晚的舒心放鬆熱紅酒。露營活動其實也不必大汗淋漓、蓬頭垢面，用一點小巧思也能過得很高級有格調。

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」