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全台5處浪漫夜景必收藏！ 俯瞰整座城市的百萬夜景 感情更甜蜜增溫

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
FB官方粉專@太平雲梯
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向大家介紹全台灣適合情人一同前往的觀賞夜景的五個景點，兩人的感情除了平日的細心維繫之外，特殊節日的出遊和玩樂也是不可或缺。眼睛所見的景色、氛圍的感受在無形之間都是情感流動的媒介，和知心的愛人一起，看著動人的景色，兩人之間的回憶和共同擁有的感受在往後都會成為內在保存的美麗光景。

1. 板橋 新月橋

夜晚在新月橋進行的光雕秀在五彩繽紛的光影律動、在橋樑與河水間反射穿梭，形成色彩絢爛的的美景，為河岸的寧靜閒適增添浪漫優雅的氣息。

新月橋兩端連結板橋435藝文特區及新莊老街這兩個觀光景點，沿岸是自行車道以及綿延草地，因此這裡也是新莊與板橋居民假日休憩的好去處。結束白天的行程後，晚上不妨來到新月橋，耗費一段時光，享受夜晚和安靜。

IG@justin0620
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地址 ｜新北市新莊區重新堤外道

2. 新竹 夏季三角景觀咖啡

近日人氣高升的景觀餐廳 – 夏季三角景觀咖啡廳，坐在露天坐位時，太陽下可以欣賞建築物純白無暇的優雅景緻、夜晚則呈現絢爛繽紛的顏色，在黑夜中更顯耀眼，為情人之間增添浪漫的氣氛。

圖/IG@bryan_liu_823
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IG@hellomisschocolate
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營業時間｜平日 15：00-24：00 例假日 11：30-24：00

開放入園時間｜平日 14：30 例假日 11：00

地址｜ 新竹縣湖口鄉長安路361號

3. 台中 MITAKA 3e Cafe

MITAKA 3e Cafe是位在靜宜大學後山，大肚山山腰上的一個景觀咖啡廳。穿過森林小徑，就會發現咖啡賞景平台。天氣好時可以眺望整個寬闊的台中濱海地區，美景一次收入眼底。除此之外，既然是觀景咖啡館，就少不了咖啡。點杯咖啡和輕食，找個視野良好的角度，和情人伴著濱海的無垠景緻共度夜晚。

FB官方粉專@MITAKA 3e CAFE
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IG@ainsley_wuu
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圖/IG@lina_ozzo
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地址｜ 台中市沙鹿區東晉東路731號

營業時間 ｜ 週一公休、週二 – 週五 17:00 – 24:00 (最後點餐時間23:30)、週六 – 週日 16:00 – 24:00 (最後點餐時間23:30)

4. 嘉義 太平雲梯吊橋

太平雲梯景觀吊橋橫越太平山與龜山之間的三原彩虹瀑布溪谷，全長達281公尺、橋面寬2.1公尺，長度超越屏東山川琉璃吊橋，成為全台最長吊橋。三百六十度無死角地向下俯瞰，於白天與夜晚可以看見截然不同的景緻，甫開幕即成為新的熱門觀光景點。

5. 高雄 忠烈祠

若提到高雄夜景，不能錯過的即是忠烈祠。位於高雄壽山的忠烈祠一直都是賞夜景的好地方，自從蓋了「LOVE觀景台」後，許多觀光客慕名而來，登上景觀台後，不僅能欣賞高雄市區夜景，也能遠眺高雄港。

圖/IG@whiteevevios
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地址｜高雄市鼓山區忠義路32號

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咖啡 吊橋 夜景

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