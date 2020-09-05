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精選全台20間「特色觀光工廠」懶人包！ 超有趣手工DIY等你來體驗

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

觀光工廠近年來越來越夯，社群上也總是看到大人小孩一起到觀光工廠看著各式各樣產品的製作過程、體驗自己產出的快樂。台灣的觀光工廠除了數量眾多，種類更是包羅萬象，小至一支蠟筆，大至一台腳踏車或是鋼琴！還在煩惱要帶全家大小去哪玩？來看看台灣觀光工廠的厲害吧！

北部觀光工廠

吃貨系列-手信坊創意和菓子文化館

手信坊創意和菓子文化館。 圖／IG, willykwo
手信坊創意和菓子文化館。 圖／IG, willykwo

手信坊創意和菓子文化館。 圖／IG, sherry_940109
手信坊創意和菓子文化館。 圖／IG, sherry_940109

手信坊是台灣老字號的甜點專賣店，以最道地日式和菓子聞名全國。而手信坊不僅致力於製作優質的和菓子，也希望能讓民眾了解日本和菓子文化，並且對和菓子有更進一步的認識，便打造了手信坊創意和菓子文化館，讓民眾不僅能看見和菓子製作流程，更能親手體驗並參與在其中。

【製菓DIY

開班時間：平日滿10人開班、假日場場開班

上午 10:00、11:00

下午 13:00、14:30、16:00

預約登記專線：02-8262-0506

營業時間：8:30-17:00

地點：新北市土城區國際路55號

吃貨系列-郭元益糕餅博物館

郭元益糕餅博物館。 圖／IG, a855464
郭元益糕餅博物館。 圖／IG, a855464

郭元益糕餅博物館。 圖／IG, nocold_twitch
郭元益糕餅博物館。 圖／IG, nocold_twitch

郭元益糕餅博物館。 圖／IG, miruku_love2
郭元益糕餅博物館。 圖／IG, miruku_love2

說到傳統中式糕餅，相信許多人腦中都會浮現郭元益這個品牌吧，郭元益創立於1867年，是一家以一根扁擔起家，傳承百年的老店。而郭元益糕餅博物館就是為了將郭元益超過150的糕餅文化深根台灣，並且讓更多民眾能夠實際參與兒打造，在這裡你可以體驗做出自己獨一無二的糕餅，還能夠了解台灣傳統的台灣傳統婚嫁及送禮喜餅等文化歷史，是個極富寓教於樂的觀光工廠。

【糕餅手作DIY活動】

營業時間：09:00-17:30

地點資訊：

士林館｜台北市士林區文林路546號4樓

楊梅館｜桃園市楊梅區幼獅工業區青年路9巷3號

體驗資訊：

士林館：創意糕餅DIY每人2百起

桃園館：鳳梨酥DIY每人4百起

吃貨系列-巧克力共和國

巧克力共和國。 圖／IG, o_ou1206
巧克力共和國。 圖／IG, o_ou1206

巧克力共和國。 圖／IG, babyfaery
巧克力共和國。 圖／IG, babyfaery

巧克力共和國宏亞食品成立的一間專屬巧克力的博物館，而宏亞食品也就是我們每個人兒時回憶「77乳加」的製造商拉，因此你在巧克力共和國當中你可以看從一顆可可豆到一塊巧克力的製程，也能夠親手體驗製作巧克力的樂趣，這麼夢幻的地方，絕對值得一去。

【DIY手做創意巧克力】

場次時間：

上午 10:30、11:30、12:30

下午 14:00、15:00、16:00

收費方式：每份280元

報名方式：請於入館後至1F選品店報名劃位

營業時間：10:00-18:00（僅假日營業）

地點：桃園市八德區瑞興里4鄰巧克力街177號

吃貨系列-金蘭博物館

已經創立超過一甲子的金蘭醬油，可以說是台灣醬油的代名詞，更是媽媽煮出拿手菜不可或缺的好夥伴。而現在要介紹的金蘭醬油博物館可不僅僅只是一個介紹醬油生產的地方那麼簡單而已呦，在這裡可以認識各種醬油的製程，還能夠品嘗不同口味的醬油，館方還設計了彩繪瓶安、雪花果凍、醬柏香皂、手工油膏等不同的DIY手作課程可以體驗，夏天時來訪還能夠吃到夏季限定的醬油冰淇淋，是不是發現比想像中的更有趣、更好玩呢！

【DIY金蘭醬油DIY】

課程內容：彩繪瓶安、雪花果凍、醬柏香皂、手工油膏

收費方式：99元～200元不等

請來電預約03-3801226#290、222

營業時間：09:30-16:00

地點：桃園市大溪區介壽路236號

小提醒：參觀前夕至少3天來電預約，恕不接受當日預約。（目前因應疫情關係，暫停營業）

玩樂系列-王子創意文具國

王子創意文具國。 圖／IG, hsuyuchien
王子創意文具國。 圖／IG, hsuyuchien

文具是陪伴著學生在求學生涯中最重要的工具之一，也有許多學童已收集各式文具為自己的興趣，如果是對文具非常有興趣的人，千萬別錯過這間王子創意文具國！王子文具是台灣知名的文具大廠，以創新及高品質的文具成為了三麗鷗、迪士尼等品牌的授權商，在這裡你不僅可以手作DIY來創造屬於自己的造型黏土橡皮擦，也可在裡面買到各式不同的創意文具商品呦。

【融化黏土-雪人DIY】

報名方式：可直接向櫃台報名

收費方式：每份100元

營業時間：09:00-18:00（星期一休館）

地點：新北市林口區粉寮路一段86號

玩樂系列-太平洋自行車博物館

太平洋自行車博物館。 圖／IG, amanda.cl2
太平洋自行車博物館。 圖／IG, amanda.cl2

台灣是著名的自行車王國，全世界最有知名度的單車品牌許多都是來自台灣，而今天要介紹的太平洋自行車便是其中之一，太平洋自行車以摺疊車為公司主要商品，其生產的折疊車屢次獲得台灣精品、德國紅點設計等大獎，因此來到太平洋自行車博物館你不僅可以一覽所有得獎的車款，更能夠試乘這些要價不斐「名車」，絕對是單車愛好者的必訪聖地。

營業時間：08:30-16:30

地點：桃園市新屋區永福路686號

中部觀光工廠

吃貨系列-妮娜巧克力夢想城堡

妮娜巧克力夢想城堡。 圖／IG, liang_ming_
妮娜巧克力夢想城堡。 圖／IG, liang_ming_

妮娜巧克力夢想城堡。 圖／IG, cotton23_gossypium
妮娜巧克力夢想城堡。 圖／IG, cotton23_gossypium

妮娜巧克力夢想城堡。 圖／IG, w800806
妮娜巧克力夢想城堡。 圖／IG, w800806

夢幻的森林、古典的歐式城堡、甜蜜的巧克力，將這三個夢幻的元素融合，就形成了中台灣最浪漫的觀光工廠妮娜巧克力夢想城堡。妮娜巧克力是台灣本土的巧克力品牌，並且在2018年以中古世紀城堡作為基地，規劃了主題巧克力展示、巧克力DIY、義式美食、巧克力生產等主題，要讓遊客們前往南投時，有不一樣的新體驗。

【入園門票資訊】

現場票價：全票2百，優待票1百5

線上購買：9折優惠再加送50塊抵用券

【巧克力DIY體驗教室】

場次時間：10:00-17:30，每小時為一梯次開放預約

預約方式：請上官網線上預約

報名方式：每份200元

【小歐洲的變裝女王】

體驗地點：1F光雕秀大廳旁

報名方式：購票入園後，即可享有免費換裝

營業時間：10:00-17:30

地點：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號

吃貨系列-興麥蛋捲烘焙王國

興麥蛋捲烘焙王國。 圖／IG, kuanjenyu
興麥蛋捲烘焙王國。 圖／IG, kuanjenyu

興麥蛋捲烘焙王國。 圖／IG, emilycute7bear
興麥蛋捲烘焙王國。 圖／IG, emilycute7bear

興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠成立於2017年，是台灣第一間「純天然奶油蛋捲觀光工廠」。除了目睹奶油蛋捲的製作過程，也能夠體驗手作麻糬、翻糖蛋糕、杯子蛋糕等甜點，附近還有許多彰化景點可以去玩，是個適合規劃一日遊的好去處。

【手作DIY活動】

課程內容：麻吉、翻糖蛋糕、杯子蛋糕

場次時間：

上午 09:00、10:40

下午 13:00、14:10、15:20

報名方式：

麻吉捏捏捏一份150元，可做出8大顆麻吉

翻糖蛋糕一份150元，4吋蛋糕體塗抹奶油+捏塑翻糖造型

杯子蛋糕一份200元，可做出20小顆杯子蛋糕，雞蛋+糖+麵粉攪拌打發烘烤製成

營業時間：9:00-18:00

地點：彰化縣線西鄉和線路741號

吃貨系列-良作工場農業文創館

良作工場農業文創館。 圖／IG, a_____ton
良作工場農業文創館。 圖／IG, a_____ton

良作工場農業文創館是一間以農業為主的觀光工廠，希望透過透明的生產過程及有趣的體驗方式，帶大家認識豬肉製品的農食鏈以及了解良作工廠對此的堅持。並且將畜牧專業結合文化的深度，讓遊客在體驗手作豬肉製品的同時，動於農業畜牧都能夠有更進一步的認識。

【手作究好丸 DIY手工貢丸】

場次時間：未定時，請洽服務櫃台諮詢預約時段，預約專線05-5529586。

報名方式：每人300元

營業時間：10:00-17:00（星期一、二休館）

地點：雲林縣大埤鄉豐田路57號

玩樂系列-台灣氣球博物館

台灣氣球博物館。 圖／IG, tou_tou_wang
台灣氣球博物館。 圖／IG, tou_tou_wang

台灣氣球博物館。 圖／IG, dces19990715
台灣氣球博物館。 圖／IG, dces19990715

台灣氣球博物館。 圖／IG, lpw314
台灣氣球博物館。 圖／IG, lpw314

在台灣經濟起飛的年代，許多工廠都外移到了對岸，而始終有一間氣球工廠堅持根留台灣，那就是大倫氣球工業，也就是台灣氣球博物館的母公司。在深耕台灣多年後，設立台灣氣球博物館，展示了各個時期氣球製作的機械及工法，民眾在當中也能體驗手工氣球DIY、造型氣球DIY、氣球燈籠DIY等多變的玩法，讓傳統的氣球有不同的新面貌。

【氣球DIY行程】

豪華A行程：

活動內容：博物館導覽+手工氣球DIY+氣球遊戲

行程費用：280元/人 (未滿三歲憑證件免費)

行程時間：三小時

標準B行程：

活動內容：博物館導覽+手工氣球DIY

行程費用：220元/人 (未滿三歲憑證件免費)

行程時間：二小時

經濟C行程：

活動內容：博物館導覽 或 DIY氣球課程

行程費用：150元起/人 (未滿三歲憑證件免費)

行程時間：一小時

※詳細資訊及預約方式請洽官網

營業時間：9:00-17:00

地點：台灣台中市神岡區大豐路5段505號

玩樂系列-寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭。 圖／IG, yilan86
寶熊漁樂碼頭。 圖／IG, yilan86

寶熊漁樂碼頭。 圖／IG, y7192000
寶熊漁樂碼頭。 圖／IG, y7192000

寶熊漁樂碼頭為台灣唯一以釣魚為主題的園區，是最近台中非常火紅的親子出遊景點，可不要以為釣魚很無聊，為了讓遊客們更了解釣魚是怎麼回事，不僅在館內設置了釣魚故事館，除有專業導覽、主題展覽、親子DIY外，更有全球最大的「虛擬釣場」讓大家可以實境體驗釣魚的樂趣，絕對是中台灣親子共遊的好地方。

【親子同樂DIY課程】

課程內容：釣竿DIY、魚拓DIY、彩繪BO熊撲滿DIY、瓶中信DIY、彩繪路亞DIY、彩繪釣魚樂DIY

門票線上9折優惠：漁樂碼頭入場門票｜彩繪DIY套票｜釣竿DIY單人券

報名方式：150元～500元不等

預約專線：04-3501-3338

地點：台中市潭子區中山路三段11號

營業時間：10:00-17:30

玩樂系列-台灣玻璃館

台灣玻璃館。 圖／IG, zora.taiwan
台灣玻璃館。 圖／IG, zora.taiwan

台灣玻璃館位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區裡，是個適合全家大小、夫妻、情侶一同前往的景點，園區內分為黃金隧道、消費區、展示區三個部分，黃金隧道就是個拍IG美照的好地方，

地點：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號

營業時間：08:00-18:30

南部觀光工廠

吃貨系列-民雄金桔觀光工廠

民雄金桔觀光工廠。 圖／IG, shuiquanweng
民雄金桔觀光工廠。 圖／IG, shuiquanweng

民雄金桔觀光工廠。 圖／IG, davidyang8086
民雄金桔觀光工廠。 圖／IG, davidyang8086

民雄金桔觀光工廠是小編非常喜歡的觀光工廠之一，許多人對金桔的認識僅限於酸酸的水果，但其實金桔除了榨成汁以外，在民雄金桔觀光工廠還能看到許多加工手法，可以讓一顆顆樸素的金桔有不一樣的風味，而且園區除了金桔的相關體驗外，還有許多兒童設施及戶外空間可讓全家大小好好放輕，盡情玩樂！

【DIY活動】

課程內容：金桔果醬、風鈴彩繪、沙畫

報名方式：80元～200元不等

報名方式：請上官網線上預約

地點：嘉義縣民雄鄉38號

營業時間：09:00-17:00

吃貨系列-奇美食品幸福工廠

奇美食品幸福工廠。 圖／IG, nenedesune
奇美食品幸福工廠。 圖／IG, nenedesune

奇美食品幸福工廠。 圖／IG, cutepanma
奇美食品幸福工廠。 圖／IG, cutepanma

今天打開你家的冷凍庫，包子、饅頭、水餃看看包裝可能都是來自奇美食品出廠的，而這些你每天都可能吃下肚的東西，會不會很好奇它是怎麼產出的，品質又能不能讓人放心？奇美食品幸福工廠就是要來為大家解惑，將帶大家一起從原物料開始，了解工廠製造的流程，講求食品的安全及健康的觀念，並讓大家發覺這些看似簡單的食物背後美味的秘密。

【DIY幸福手作】

課程內容：鳳梨酥幸福烘焙、包小子公仔系列手工餅乾、鼠來寶杯子蛋糕

報名方式：250元

報名方式：請上官網線上預約

地點：台南市仁德區機場路1008號

營業時間：09:00-17:00（星期一公休）

吃貨系列-台灣滷味博物館

台灣滷味博物館。 圖／IG, matt701107
台灣滷味博物館。 圖／IG, matt701107

得意中華食品可說是台灣滷味界的傳奇，在二十年前從一個揹著四個月大娃兒的婦人所經營的夜市滷味攤，轉變成為外銷全世界的國際滷味大廠，都要歸功於其中著名的產品「頑皮鐵蛋」。而今天在台灣滷味博物館不僅可以見證得意中華整個發展的歷史，更可以了解這當紅的頑皮鐵蛋整個的製作流程，最後還能親自手作黃金蛋。

【DIY手作活動】

課程內容：黃金蛋、彩繪蛋、環保天燈、環保袋、環保風車

體驗行程線上優惠：彩繪蛋DIY體驗+禮盒

※詳細課程資訊及報名請洽官方粉絲團

地點：高雄市岡山區本工西路29號

營業時間：08:00-17:00

玩樂系列-FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠

FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠。 圖／IG, 65elin
FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠。 圖／IG, 65elin

FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠。 圖／IG, yamadalei
FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠。 圖／IG, yamadalei

FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠。 圖／IG, vi1011vi
FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠。 圖／IG, vi1011vi

FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠是台南高雄許多小學生校外教學必去的景點之一，這裡原先是已經廢棄的文具工廠，在經過改建後，成為了充滿小朋友歡笑的遊戲天堂，在這裡小朋友們可以親手體驗手作彩色筆、橡皮擦的樂趣，還能參加園區精心舉辦的工作坊及主題導覽。現在每個月都有超過6000人次的造訪，是南臺灣非常熱門的觀光工廠。

【手作DIY課程】

課程內容：彩色筆DIY、橡皮擦變裝趣、手作橡皮擦、雙開筆盒、彩繪燈籠DIY

報名方式：50元～100元不等

報名方式：請上官網線上預約

地點：高雄市湖內區中山路二段42號

營業時間：09:30-16:30

東部觀光工廠

吃貨系列-金車噶瑪蘭威士忌酒廠

金車噶瑪蘭威士忌酒廠。 圖／IG, a2647261
金車噶瑪蘭威士忌酒廠。 圖／IG, a2647261

金車噶瑪蘭威士忌酒廠。 圖／IG, fatboytwhk
金車噶瑪蘭威士忌酒廠。 圖／IG, fatboytwhk

金車噶瑪蘭威士忌酒廠。 圖／IG, onejamtart
金車噶瑪蘭威士忌酒廠。 圖／IG, onejamtart

接下來介紹的這間跟上面的觀光工廠不太一樣，它可以說是成人專屬的觀光工廠，那就是金車噶瑪蘭威士忌酒廠拉，這裡比較適合成年人前往，因為有許多酒類試飲的相關體驗，除了可以免費品酒外，也可以參觀到完整的威士忌製作過程，整個導覽非常詳細，從原料小麥的挑選，到威士忌糖化、發酵、蒸餾過程中的色澤變化，及最後的橡木桶灌裝，將近十年的製作過程讓你一目瞭然，對於愛喝酒的遊客們可以說是非常棒的體驗呢。

地點：宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

營業時間：09:00-18:00

玩樂系列-綺麗觀光工廠

綺麗觀光工廠。 圖／綺麗觀光工廠
綺麗觀光工廠。 圖／綺麗觀光工廠

綺麗觀光工廠。 圖／綺麗觀光工廠
綺麗觀光工廠。 圖／綺麗觀光工廠

綺麗觀光工廠。 圖／綺麗觀光工廠
綺麗觀光工廠。 圖／綺麗觀光工廠

綺麗觀光工廠是一個以寶石及珊瑚為主題，結合了美食、自然景觀、遊樂設施的一個複合式園區，而其中的綺麗寶石博物館是整個園區最熱門的主場館，可以看到世界最寬的寶石珊瑚樹，館內還有許多珠寶及各式藝術品可以參觀，參觀完館內設施還能夠到戶外的溫泉池給魚吃吃腳皮，夏天還有沁涼的水上遊樂設施可以暢玩，絕對適合全家大小一起來！

【DIY 珠寶教室】

課程內容：蝴蝶DIY馬賽克、DIY珠寶設計

※詳細課程資訊及報名請洽官方粉絲團

地點：宜蘭縣蘇澳鎮利工一路一段6號

營業時間：09:00-17:30

玩樂系列-蜡藝蜡筆城堡

蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, bryan.4205
蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, bryan.4205

蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, vichen9511
蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, vichen9511

蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, yabi_156
蜡藝蜡筆城堡。 圖／IG, yabi_156

在遼闊的蘭陽平原上，佇立著三根繽紛亮眼的巨型蠟筆，這樣夢幻的外型讓他開幕前就引爆話題，直到現在假日時蜡藝蜡筆城堡依然人潮不斷，不只是因為他怎麼拍都好看的城堡造型建築，重點是館內的DIY課程超豐富，手作蠟筆、身體彩繪DIY等活動都是館內相當熱門的體驗，如果是想要玩得開心又能拍出美美照片的遊客們千萬別錯過了。

【門票資訊】

線上購買門票優惠：門票可折抵1百元消費

【蜡藝DIY活動】

課程內容：蠟藝蠟筆DIY、風車DIY、彩色筆DIY、造型蠟筆DIY、身體彩繪DIY

※詳細課程資訊及報名請洽官方紛絲團

玩樂系列-台泥DAKA園區

台泥DAKA園區。 圖／IG, taiwan_cement
台泥DAKA園區。 圖／IG, taiwan_cement

台泥DAKA園區。 圖／IG, taiwan_cement
台泥DAKA園區。 圖／IG, taiwan_cement

台泥DAKA園區是2020年台灣水泥將有20年歷史的台泥和平廠重新規劃，將原先廠區內的生態港、電廠以及水泥廠結合的「港電廠三合一」循環經濟園區，是台泥獨創跨產業資源利用，零廢棄物、低碳排之循環經濟示範基地。這裡不僅有環保及永續再生的示範寓意，館內也有許多像是水泥廠、環境綠園生態等導覽，也可以參加台泥水泥手作工作坊，以水泥來手作創意的水泥盆器。

【台泥水泥手作工作坊】

報名方式：每位費用為 300 元，費用包含水泥盆器手作教學，課程結束後可帶回水泥盆器一組及多肉植物一株，全數費用投入和平國小教育基金。

報名方式：請上官網線上預約

地點：花蓮縣秀林鄉和平 263

營業時間：09:00-21:00

看完了全台灣各式各樣的觀光工廠是不是覺得台灣真的是個好玩的地方呢，不管身處在任何一個角落，都能夠有富含寓教於樂的景點可以前往。不要再以為觀光工廠只適合小朋友，豐富的體驗跟完整的介紹，連大人都驚艷！不過小編這裡還是要提醒大家，大多數的DIY手作課程都還是要事先預約，才不會到了現場卻撲了個空，趕緊筆記下來想去的觀光工廠，預約完馬上就出發！

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觀光工廠 DIY 巧克力 IG

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