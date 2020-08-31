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海上騎腳踏車看夕陽！全台「水上自行車」懶人包 活動地點注意事項一次看

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
水上自行車。 圖／KKday
水上自行車。 圖／KKday

去海邊玩水，衝浪、香蕉船、水上摩托車，刺激的水上活動讓你怯步了嗎？親近海有更浪漫的方式！今天小編要介紹「水上腳踏車」給你認識。水上自行車顧名思義是一種在海上騎行的自行車，可以近距離欣賞海上的日出、夕陽風光，簡單易上手的特性讓水上腳踏車成為大小朋友都能體驗的新興水上活動，究竟台灣有哪裡可以玩水上自行車，乘坐時又有什麼注意事項呢？跟著小編一起來解鎖這項水上活動吧！

水上腳踏車介紹

裝置構成

水上自行車由腳踏車座、把手、踏板、浮筒和人工腳踏螺旋槳構成，簡單來說就是浮筒上裝載了腳踏車體。一般用把手即可控制方向，不會使用到船槳。

簡單易上手

無經驗者可！水上自行車的騎法就和騎腳踏車一樣，用把手控制方向、踩踏踏板即可前進。一般由教練解說裝置用法、協助上車後即可自行在海上騎行。水上自行車不用控制平衡（所以就算是不會騎腳踏車的人也能騎～），簡單易上手的特性很適合各年齡層的大人小孩。

輕鬆不費力

水上腳踏車騎行的阻力極小，輕輕踩踏就能前進，也能快速踩踏快速移動、感受海風吹拂。騎乘極為輕鬆，在海上待一兩個小時也不會累。

安全性高

水上自行車安全穩固、不易翻覆，不會游泳的人也不用怕。裝置能夠應付一般的海上風浪，不必擔心掉落海中，落得全身濕（女生那個來也能玩，感動涕零）。不想下水後還要換衣服，但又想親近海上風光的人，很適合選擇水上自行車！

小琉球水上自行車

小琉球水上自行車。 圖／KLOOK
小琉球水上自行車。 圖／KLOOK

小琉球水上自行車。 圖／KLOOK
小琉球水上自行車。 圖／KLOOK

小琉球身為台灣唯一的珊瑚礁離島，奇形礁岩眾多，海底生物也非常豐富，還是台灣遇見海龜機率最高的地區！台灣首創的水上自行車就在小琉球，行程除了有日出團、日出團，還有騎水上腳踏車環島小琉球、環半島搭配浮淺等可以選擇。（推薦給你：小琉球怎麼玩？交通景點介紹懶人包）你可以騎著水上自行車探訪熱帶海域的珊瑚礁景觀，還可以近距離觀看海龜浮出海面換氣，在熱帶風情的蔚藍海面上欣賞粼粼波光。

最佳體驗月份：夏季，5–10月

景點特點：珊瑚礁岩景觀、海龜出沒

交通方式：Google Map搜尋小琉球大福西淺點，由教練帶至體驗據點。

活動費用：每人1千左右

清水斷崖水上自行車

清水斷崖水上自行車。 圖／KLOOK
清水斷崖水上自行車。 圖／KLOOK

清水斷崖水上自行車。 圖／KLOOK
清水斷崖水上自行車。 圖／KLOOK

聳立山壁配上碧海藍天，超壯觀的清水斷崖旁是全台島內唯一可以玩水上自行車的景點！在清水斷崖這一帶海域騎水上自行車，可以觀賞到廣闊的東部日出，也能從海上近距離觀賞壯觀的金剛岩壁，幸運的話有機會看到藍眼淚和水母。（推薦給你：12個花蓮必去秘境）相較於以往只能在山上或沙灘上，從海上欣賞日出和夕陽，太陽起來更大了些（難不成是因為距離更近了？XD），沉浸式的觀賞體驗非常浪漫，陽光灑落在海面上的多彩映射更是怎麼拍都超好看！

最佳體驗月份：夏季，5–10月（出發前要注意有沒有颱風來襲喔）

景點特點：近距離賞清水斷崖、東部風光

交通方式：

自行開車：國道5號過雪山隧道由蘇澳交流道下往台9號方向行駛，過和仁火車站、清水溪口後即可抵。

大眾運輸：由花蓮火車站前搭往崇德的花蓮客運，於崇德下車後可抵清水斷崖南端。

活動費用：每人2千左右

水上自行車注意事項

水上自行車。 圖／KKday
水上自行車。 圖／KKday

水上自行車。 圖／KLOOK
水上自行車。 圖／KLOOK

由於水上自行車較為安穩，遊客可以攜帶手機、相機等設備到海上，但為避免潑濕或掉落，建議攜帶防水型設備，並以綁帶繫住。由於是騎行腳踏車，建議穿著褲裝，方便活動。

水上自行車屬安全水上活動，但仍需注意海邊天氣，聽從教練判斷，避免在遇大風大浪時下水。易暈車體質的人可以事先服用暈船藥。合適年齡層廣，有些可由成人承載兒童下水，實際建議年齡可事先詢問商家。可以配戴太陽眼鏡、遮陽帽或事先塗抹防曬乳（建議還是使用海洋友善防曬乳一同保護大自然喔）。盡情享受海風吹拂、放鬆地飽覽海上風光！

以上是全台唯二可以玩水上自行車的景點介紹，由於水上自行車上手容易、可以玩的年齡層又廣，是近期人氣直升的新興水上活動，相信台灣未來也會有越來越多可以玩水上自行車的地方。如果你不敢嘗試太刺激的水上活動，或是在尋找海上的新玩法，下次不妨試試看水上自行車，和三五好友、另一伴徜徉在海上愜意賞景、體會真正的「踏浪」前行！

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小琉球 水上活動 環島

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