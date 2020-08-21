2020情人節浪漫推薦！特搜7間景觀餐廳，加碼期間限定七夕優惠快出發

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七夕情人節即將到來，在當天與另一半面對面品嚐美食、共度兩人時光的深刻而美好。不過，誰說七夕情人節套餐只能跟情人分享？你也可以跟姊妹、約閨蜜、帶著上輩子的情人一同享受，偶爾用一頓佳餚感謝身邊真心相待的人，也犒賞自己平日的努力，更能夠為彼此留下難忘的回憶！趕快看看有哪些你喜歡的景觀餐廳或是七夕情人節優惠，預約好就出發！

SAFFRON 46

位於台北信義區微風南山46樓的番紅花四十六，主要提供傳統料理結合現代視覺的印度料理，創造出專屬的五感體驗，並且融入印度飲食文化。高樓層美景加上大面落地窗可以完整俯瞰大台北風景，還能近距離欣賞台北101，美食配美景，從白天到夜晚，每個時刻各有各的獨特風采！

圖 / IG @peggy82721 圖 / SAFFRON官網

SAFFRON 46

地址：台北市信義區松智路17號46樓

營業時間：週一至週三11:30–15:00，17:00–22:30 週四11:30–15:00，17:00–00:00 週五11:30–15:00，17:00–01:00

週六11:30–01:00 週日11:30–22:30

聯絡電話：02-2722-5151

ASIA 49

新北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)，居高臨下的廣闊視野，能夠飽覽以101大樓領軍的絕美天際線，戶外更設有超過200坪的露天花園與觀景台，營造偽出國的度假氛圍，為熱門的景觀餐廳選擇之一！

圖 / IG @rock_and_ashley 圖 / IG @jewel_hoe

ASIA 49將於8月21日至8月25日推出「七夕摘星雙人饗宴」，兩人份售價$3344元，主廚秉持亞洲料理風格，以多元香料和西式擺盤，增添色澤與食慾，為愛情加溫！五道菜餚包括雙前菜─薯泥乳酪球和參巴醬蝦仁金杯、烏魚子配印度酸辣番茄湯、鵝肝慕斯佐芒果糯米沙拉、海陸主餐二款擇一，分別是碳烤美國無骨牛小排和奶油乾煎檸檬白肉魚配明蝦，甜點則是上桌時演出火焰秀的熔岩巧克力蛋糕佐香草冰淇淋！

圖 / ASIA 49官網

ASIA 49

地址：新北市板橋區新站路16號49樓（位於百揚大樓內）

營業時間：週日至週四 11：30-23：00，週五及週六 11：30-01：00

聯絡電話：02-7705-9717

＊活動詳情以品牌官方為準

＊需三天前預訂雙人饗宴且支付全額餐費；8月25日七夕晚間恕不供應單點菜色

CÉ LA VI TAIPEI

微風南山的CÉ LA VI有48樓高樓層360度環繞景觀，盡情俯瞰整個信義商圈以及台北101城市夜景，環境營造出的氛圍，重新詮釋法文「這就是人生」的生活哲學。七夕情人節雙人套餐包含多樣餐點、主餐選擇：馬頭魚&伊比利豬戰斧、雙人燉頂級台塑帶骨紅燒牛小排或美國頂級牛&波士頓龍蝦共三種組合任選，甜點和2杯紅白酒任選，詳細資訊請洽官方專頁。

圖 / IG @yu_huan___ 圖 / CE LA VI Facebook

CÉ LA VI Taipei

地址：臺北市信義區松智路17號48樓

營業時間：餐廳午餐12:00-14:30 晚餐18:00-22:00 / 空中酒吧 週一至週五 21:00-02:30，週六、日 21:00-03:00

聯絡電話：0909-956-000

＊活動詳情以品牌官方為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

TWG TEA

無論是獨身享樂寵愛自己、帶家人吃一頓精緻套餐、與閨蜜度過的愜意午後，抑或是安排專屬兩人的七夕情人節時光，都能在悠閒雅致的TWG Tea完成心願！盛夏季節限定雙人套餐，即日起至8/31期間限定開賣，由頂級茶品入菜的主餐，搭配精選茶品與甜點，為夏日味蕾譜出全新交響樂。雙人套餐每套$1500元，同時也推出單人套餐，輕奢的料理亦可自己獨享，單人套餐$950元。

圖 / TWG Tea Taiwan Facebook

TWG Tea

地址：台北市信義區市府路45號5樓（位於台北101購物中心5樓）

營業時間：週日至週四 11：00-21：30 週五、週六11：00-22：00

聯絡電話：02-8789-1837

＊活動詳情以品牌官方為準

EXTENSION 1 BY 橘色

情人節除了到餐廳慶祝吃飯，也貼心地準備好禮物讓你不用苦惱送禮送什麼，一頓餐就完美到位！知名頂級火鍋餐廳─橘色集團的單人涮涮鍋品牌今年與氣球界精品 O Balloon 聯名合作，8/15至8/25凡預購或現場點購七夕聯名套餐，即贈送「享愛記號」漂浮玫瑰金氣球一顆（市價1080元）。

圖 / Extension 1 by 橘色 Facebook

雙人套餐包含雙人份A5雪花和牛、青蟳、北海道干貝、帶殼生蠔、澎湖透抽和黑虎蝦，以及野蔬盤、甜點和飲品各兩份，售價3680元（另收10%服務費），可於線上訂位或電話預約聯名套餐。

圖 / Extension 1 by 橘色 Facebook

Extension 1 by 橘色

地址：台北市內湖區瑞光路631號1樓

營業時間：週一至週五 11：30-15：00，17：00-22：00 週六、日 11：30-22：00

聯絡電話：02-2657-1237

＊活動詳情以品牌官方為準

哞哞屋和牛燒肉

為迎接即將到來的七夕情人節，位於西門町的燒肉店「哞哞屋和牛燒肉」於8/16起推出為期一個月的主題活動，讓你用千元以內的親民價位，任意選擇高達100樣的豐富菜單！除了嘉義東石漁港每日直送的新鮮生蠔，還有美國SRF金牌極黑和牛與澳洲黑毛和牛、美國Choice安格斯霜降雪花、西班牙伊比利豬肋條、丹麥國寶Ａ級松阪豬、阿拉伯藍鑽蝦、九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦等頂級食材可選擇。

圖 / 哞哞屋和牛燒肉 圖 / 哞哞屋和牛燒肉

8/16～9/15日止，只要含2位成人以上同行，並提前至少1日預約$988吃到飽方案，即可享有0元免費升級「東石生蠔」無限量吃到飽優惠！為讓充滿愛意的七夕情人節更添氛圍，只要分享當日用餐照並搭配手比愛心的動作，全桌每成人再加碼贈送日本北海道空運來台的期間限定快閃逸品「金莎醬佐北海道大干貝」一份，干貝口感飽滿彈牙，淋上以鹹蛋黃調製而成的流芯金沙醬，讓整體擁有豐富的層次變化。

圖 / 哞哞屋和牛燒肉 圖 / 哞哞屋和牛燒肉

因應夏日炎熱天氣，更增加了涮嘴小品干貝唇、溏心蛋和胡麻讚岐烏龍麵等冷食，清爽又消暑。同時也新增隱藏版甜點「鹹蛋黃烈焰焦糖布蕾」每日新鮮手作，限量供應，表面火烤出焦糖脆片，撒上鹹蛋黃碎粒，口感意外合拍而且不衝突！

圖 / 哞哞屋和牛燒肉

每位成人$888元/$988元，須同桌同消費方式，用餐限時2小時，清潔費10%另計，不得與其他行銷優惠活動併用。

兒童 小一至小六：半價（基於安全考量，限1大配1小），幼童 4-6 歲：$100（基於安全考量，限1大配1小），小童 0-3 歲：免費（基於安全考量，限1大配1小）

哞哞屋和牛燒肉（西門吃到飽）

地址：台北市萬華區西寧南路161號2樓

營業時間：11：30-22：00，最後入場時間 21：00

聯絡電話：02-2311-2815

＊活動詳情以品牌官方為準

乾杯燒肉居酒屋

七夕放閃有理，帶上另一半來場燒肉饗宴吧！乾杯於8/12至8/31推出七夕限定愛你久久套餐，品項包含海陸 10 拼燒肉組合（招牌冷藏熟成澳洲和牛特選厚切牛舌、上等牛五花、牛五花、上等和牛角切，伊比利豬肉精選霜降豬肉、伊比利豬肋條、伊比利梅花豬、伊比利上蓋肉、坦都里雞腿肉和干貝）、乾杯自家製泡菜、燒肉店的沙拉、日式辣燉煮牛筋、伊比利豬咖哩飯、ASAHI 生啤酒(S)、起司蛋糕。雙人套餐售價$2099元。

圖 / 乾杯燒肉居酒屋Facebook

＊乾杯 BAR 安和店恕無供應。

乾杯燒肉居酒屋

全台分店據點資訊請洽官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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