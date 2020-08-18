「戴口罩的巨型貓咪」躺在草地上好呆萌！加碼台中「巨大米奇棒棒糖」彷彿空拍版貓抓老鼠

貓奴們必看！近期有攝影玩家眼尖發現了一處貓造型的公園，空拍視角可看見整隻貓咪的線條，再搭配沙坑上的橋，被網友形容就像戴了細條口罩。可愛的喵星人若和台中著名的「巨型米奇棒棒糖」景點配在一起，還有點像大型貓抓老鼠現場呢！

圖／IG@tpo5088授權

這隻乖乖防疫的巨型貓咪隱身於苗栗一座生態景觀公園，本預計改造成觀光新景點，但因石虎棲息問題惹議停工，如今彷彿成了廢棄公園，後續進展仍未知。雖無緣近距離使用，但為了環境與生態保育，純粹透過空拍圖欣賞這處隱藏版亮點，也算是別有一番風味。

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儘管貓咪公園不啟用，但米奇公園絕對是個放電好去處！這支「巨大米奇」實為位於台中「立文公園」中的米奇沙坑，近看可能不會立馬察覺，高處俯瞰像極了米奇造型的棒棒糖，漸漸吸引攝影愛好者前去朝聖搶拍。全區面積占地約0.5公頃，不僅有米奇沙坑，還有溜冰滑輪場、戶外體健設施及兒童遊具等，屬於適合在地居民休憩、溜小孩的小公園，台中人不妨考慮列入口袋名單喔！

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米奇沙坑：太平立文公園地址：台中市太平區樹德12街 立功路交叉口

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