好想喝一口～全台2處「抹茶湖」湖水碧綠　隱身台中綠肺的迷宮步道、山中湖泊超紓壓

被日本攝影師形容為抹茶冰淇淋山的宜蘭「抹茶山」爆紅後無人不曉，但無須登山、抵達方式更加親民即可賞見的「抹茶湖」你去過了嗎？今天為大家簡單介紹近期熱門的抹茶色湖畔，再加碼另一山林圍繞的碧綠湖泊，2大景點的湖水就如翡翠抹茶，讓人忍不住想嘗一口，還沒去過的抹茶控記得踩點美拍去！

台中 水湳中央公園

圖／IG@chaceyao授權

台中首座大型生態公園「水湳中央公園」占地逾67公頃，園區種植超過1萬棵樹木，被譽為台中綠肺。近期有攝影玩家透過空拍視角分享隱身其中的「抹茶湖」，漸漸也吸引不少網友前去朝聖。大面積的翠綠湖面搭配周邊綠色植栽，滿滿的抹茶色超級療癒，而串聯的步道盡頭神似迷宮造型，高空俯視時顯得更為趣味。

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這處小景點鄰近經貿九路和中科路口，園區內也提供12感官體驗的特色設施，周邊亦有今年初最新啟用的地標「科湳愛琴橋」等值得順遊，超適合來個踏青半日遊！

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地址：台中市西屯區水湳中央公園（台中中央公園）

宜蘭 望龍埤

圖／IG@taiwan.4fun授權

除了礁溪夯度破表的抹茶山，宜蘭還有一處近年躍升為必訪景點「望龍埤」，擁有因山洪爆發自然形成的山中湖泊，大片綠湖獲得「抹茶湖」稱號，站在橫跨湖水的橋上更增添些許詩情畫意。湖畔附近還有作為經典偶像劇《下一站，幸福》的拍攝場景「花田村餐廳」，景區內亦能賞見絕美落羽松景觀，夏季去正好一次收穫蔥鬱美景順便避避暑！若近期計劃宜蘭2日遊，不如考慮直接攻陷兩處抹茶景點，將綠色風光盡收眼簾，讓眼睛休息之餘，也能卸下煩憂。

圖／IG@taiwan.4fun授權

地址：宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路54號

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