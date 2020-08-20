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不專屬有錢人遊戲！遊艇開箱秒懂「海上VILLA」 客廳廚房一併航行
【圖、文：行遍天下】
每艘造價不斐的遊艇，就像一棟海上VILLA一樣航行在海洋上，而營造出奢華體驗感的同時，其實更能培養出嶄新的旅遊體驗喔！而台灣玩遊艇趨勢逐漸成型，有些專屬於會員的遊艇俱樂部也會推出適合於散客體驗的遊艇之旅讓有興趣的人可參加。若三五好友有興趣，更可直接10-20人包船，享受專屬於自己的私密遊艇旅行。
此次邀請來主理ALTOPIA CLUB遊艇俱樂部的執行總監TIM一同開箱，ALTOPIA CLUB與國內遊艇主人合作代租代管，提供超過26艘遊艇、造價從300萬到3億遊艇都有的服務。除了打造會員專屬遊艇體驗外，也積極推廣台灣遊艇旅遊型態中。
開箱遊艇：凱倢之星
．造價：3000萬
．可容納人數：最大人數22人
與遊艇主人合作的遊艇，美國進口的凱倢之星屬於雙艇遊艇能減少遊晃感。全長13公尺、最高時速有40公里，是體驗遊艇之旅絕佳入門船艇。
客廳船艙
共有內外船艙客廳，內船艙甚至供應冷氣，讓曬暈了的遊客能夠隨時回到室內休息一下。外船艙客廳則可迎著海風吹拂，十分愜意。
4間艙房
都配有對外窗戶的房間，主要是遊艇主人私用並不提供遊客住宿。但小巧空間對外窗、插座、衣櫃都俱全。
2間盥洗室
左右兩間個配有的盥洗室、除了馬桶、洗手槽外，更有衛浴設備，在小巧空間裡把機能配置發揮到最大。
2樓外廳與駕駛區
拉著欄杆走上2樓，除了是船長所在座位外，更是望向航程大海的絕佳位置。看著精密儀器與船長的解說，也能領略經驗老道船長的超高駕船技巧。
每趟遊程一定要配有千元以上的餐飲才是遊艇最好的享受，冰鎮的冰箱裡拿出的冰飲搭配熟成過後稍微煎烤的牛排、干貝、松阪豬等，遊輪旅行就是這麼愜意。
遊艇相關洽詢：ALTOPIA CLUB
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