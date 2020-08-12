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台版紐西蘭最新「高空鞦韆」太HIGH！全台6大「忘憂海景盪鞦韆」，坐在貝殼鞦韆賞海放空

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@molly888666授權、IG@wenkaiin授權、IG@chinling_kuo授權
圖／IG@molly888666授權、IG@wenkaiin授權、IG@chinling_kuo授權

夏季不少人偏愛往涼爽的海邊跑，今天為大家特搜全台「6大特色海景鞦韆」，夢幻款、浪漫氛圍、刺激指數破表的類型全都有，不僅適合打卡，看著遼闊的海景也能讓人自然卸下煩憂，現在就跟著清單一個一個慢慢蒐集吧！

高空鞦韆（花蓮）

圖／IG@chinling_kuo授權
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有台版紐西蘭之美譽的「崇德瑩農場」繼新開全台獨有、含冷氣的泡泡球餐廳後，再度新增了另一超狂設施，未來到園區不僅能露營、玩飛行傘，還能盪高高！農場內主打海景用餐區的貨櫃下午茶「Say Hi風」，於2樓空間處新設採純白設計的「高空鞦韆」，7月底剛正式啟用。讓人心癢癢的鞦韆須獨立消費，挑戰者支付350元，即可在專人主導下盪在空中，5分鐘內徹底體驗懸空感。有餘裕可別忘了欣賞眼前依山傍海的美景，膽大者準備起飛！

圖／IG@chinling_kuo授權
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崇德瑩農場
地址：花蓮縣秀林鄉崇德村下台地立霧溪旁（Say Hi風下午茶2F）

月牙鞦韆（花蓮）

圖／IG@ireneliu.0116授權
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花蓮台11線知名的海景咖啡廳「項鍊海岸工作室」，近年因獨特的「月牙鞦韆」變得更加聲名大噪。這處景點由在地三姐弟以藝術創作結合在地大自然打造而成，除了精美的月牙造型鞦韆作品是朝聖必拍，大片草坪、藍天白雲及一望無際的大海﻿都具有舒壓力量，度假氛圍更是強烈！

項鍊海岸工作室
地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪53-1號﻿
收費標準：低消一份餐點或飲料

貝殼鞦韆（雲林）

圖／IG@molly888666授權
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日前在網路討論度極高的隱藏版「貝殼鞦韆」，由水保局三條崙海洋牧場的青年善用漂浮木、蚵仔殼、竹子等廢棄物打造而成，位置直接面向大海，吹著海風輕盪鞦韆十分療癒，若側拍還能將風車一併入鏡，讓畫面變得更豐富。攝影玩家分享，若想找到「貝殼鞦韆」，可開車直行雲林四湖崙北村海清路，此時左邊會看見海，直走則是燈塔，鞦韆就在燈塔前左方。另外提醒大家注意漲退潮時間，拍照時也要小心以免滑倒。

三條崙海洋牧場
地址：雲林縣四湖鄉崙北村延平南路57-1號（GPS地標 23.655839, 120.150884）

海上鞦韆（台南）

圖／IG@molly888666授權
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位於台南的雙春濱海遊憩區「Vanaheim愛莊園」內設有湖畔邊的星光帳篷露營區，還有4大原生紅樹林，適合靜下心觀察生態景觀。而若前往濱海，還可找到「海上鞦韆」，一襲白洋裝配著巨型鞦韆，再以大海為背景，仙氣美照輕鬆拍！拍完照別忘了靜候日落，夢幻的夕陽絕對會是旅程一大亮點！

雙春濱海遊憩區
地址：台南市北門區雙春73-10號
開放時間：09:00-18:00
收費標準：一般遊客150元、市民票100元、北門區民保險清潔費：40元

海景鞦韆（台東）

圖／IG@wenkaiin授權
圖／IG@wenkaiin授權

台東近期竄起一處免費看海私房景點！隱身「都蘭觀海公園」的海景平台漸漸洗版IG，這處最狂之處莫過於一整排排排坐的5座鞦韆，坐在鞦韆上眺望藍色海洋，周邊還有可愛的搖搖馬及心型造景，每個設施都讓人忍不住拍爆手機記憶，適合悠哉度過一個下午。不僅如此，夜景迷還可考慮晚上衝一波，在這處平台吹著海風賞星星，簡直太浪漫！

都蘭觀海公園
地址：台東縣東河鄉

海景鞦韆（宜蘭）

圖／IG@lena_ping0109授權
圖／IG@lena_ping0109授權

宜蘭壯圍廍後社區附近有處秘境海灘，佇立一座用漂流木蓋成的「海景鞦韆」，由於前方就是遼闊的海景與沙灘，天氣好還有機會賞見龜山島，絕佳視野讓它近年漸漸成為IG熱門打卡場景。炎炎夏日若到海岸嬉水，別忘了順便攝下這處迷人的景點！

壯圍鄉廍後社區
地址：宜蘭縣壯圍鄉廍後路仁愛新村50號

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