不出國也可以很Chill！滿滿外國氛圍景觀餐廳推薦   老糖廠「超大鳥居」、南洋風「發呆亭」超好拍

疫情期間，幾乎沒有機會出國旅遊，喜愛出國走跳的朋友可能都快悶壞了。以下介紹五間「偽出國」必去熱點，讓你不用搭飛機，就能一秒彷彿身處國外！

登陸土星土耳其咖啡：神祕異國風小店，來一杯特別的土耳其咖啡

土耳其對許多人來說還是挺陌生的國家，其實除了熱氣球、伊斯坦堡之外，土耳其也是個咖啡重鎮呢！

圖／Saturn Landing Turkish Coffee 永康店官方臉書

台北有間台灣較少見的土耳其咖啡廳，店內色調以土耳其藍、白兩色相間，增添不少異國風情。店內擺設造景也非常好拍，有面大片土耳其風的圖騰地毯，後院還有個夢幻的獨角獸，快穿上你的民族風穿搭出門吧！

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餐廳資訊地址:台北市大安區永康街75巷14-2號營業時間:11:00-21:00訂位電話:02-2755-5108

日本

鳥居喫茶食堂：老糖廠變身超大鳥居，體驗穿浴衣逛日本庭園

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這間埔里的百年老糖廠，搖身一變成為濃濃日本味的複合式餐廳。保留日據時代大部分的遺跡，其中以正門口的超大鳥居最是吸睛，更是網美們的朝聖景點，不說我都以為來到日本了呢！鳥居前方的小石子路是通往餐廳的小徑，沿途兩旁種植著松柏，頗有漫步在異國的氛圍。

圖／IG@xolubean_950309授權

鳥居喫茶食堂提供各式日本料理與日式甜品，可以愜意地坐在榻榻米上享用美食，是不是很有感覺呢！吃飽喝足後，不妨嘗試看看租借浴衣的體驗，穿著日本風的浴衣逛逛庭院，拍拍美照吧！

餐廳資訊地址：南投縣埔里鎮公誠路86號營業時間：11:30-21:00訂位電話：04-9299-1882

水明漾活蝦景觀餐廳：南島風發呆亭吃活蝦

剛走進餐廳，映入眼簾的是一排排水上茅草屋「發呆亭」，坐在滿滿蓮花的池邊用餐，陣陣微風吹來，真的有置身峇里島的錯覺呢！

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來到此必點必吃的就是活蝦拉，這裡的泰國蝦鮮甜又肥美。鹽烤蝦、胡椒蝦、南洋咖哩蝦各種風味的蝦料理，相當下飯。用餐區域分市內玻璃屋、室外發呆亭，若想在發呆亭用餐放空，記得要事前預約喔！

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餐廳資訊地址：屏東縣里港鄉鄉里嶺路277號營業時間：11:00-21:00(週二公休)訂位電話：0917-159088

蘇州

無為草堂：都市中的世外桃源

這間位於台中公益路的中式庭園餐廳，隱身在巷弄間。踏進餐廳，一瞬間就置身於古色古香的蘇州庭園，很難想像在這樣的繁華鬧區會有這樣的世外桃源呢！白天在庭中湖畔邊享用美食，相當詩情畫意，夜晚點起燈來別有一番風味，黃澄澄的燈光映在湖上，增添不少氣氛。吃飽後，記得在庭園內沿著池畔走走，享受遠離城市喧囂的寧靜時刻。

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餐廳資訊地址：台中市南屯區公益路二段106號營業時間：10:00-23:30(全年無休)訂位電話：04-2329-6707

泰國

今年夏天，你去海邊了沒？這間餐廳位在北海岸金山一隅，即使距台北需約一小時的車程，但絕對值得造訪。從大門的木造牌樓，就散發出濃濃泰味！放眼望去，是一片一望無際的海景，也增添了不少南國島嶼的度假氣息。

炎炎夏日，冰涼的海鮮沙拉伴著酸辣醬汁，相當開胃。接著點上各式經典泰式料理：綠椰汁咖哩、檸檬魚、月亮蝦餅，各式調味料的香氣撲鼻，令人口水直流，快揪三五好友一同來嚐嚐正宗的泰式料理！

圖／IG@imjhenjhen_

餐廳資訊地址：新北市金山區一之三號營業時間：11:00-21:00(週二公休)訂位電話：02-2498-9191

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