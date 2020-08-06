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賞花拍美照、看煙火！全台「八月旅遊活動月曆」，暑假就要這樣玩

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

暑假過了一大半，是不是玩的還不夠過癮呢？別擔心，小編今天精心整理了八月份全台灣各地區的活動，就是要讓你在暑假的後半段，還是能夠玩的美叮美噹，廢話不多說，趕緊來看有甚麼好玩的活動吧！

2020大稻埕情人節（8/22）

2020大稻埕情人節。 圖／IG, shengkai_travel
2020大稻埕情人節。 圖／IG, shengkai_travel

情人們照過來，想要來場最浪漫的約會一定不能錯過的就是2020大稻埕情人節活動啦！今年大稻埕情人節系列活動在7/15提前開跑，官方還特別推出了大稻埕商圈「約會電子地圖」的服務，網羅大稻埕周邊各個浪漫景點以及和店家搭配合作活動（推薦給你：大稻埕必去景點都在這）。而重頭戲8/22的大稻埕煙火秀更是邀請到艾怡良、萬芳、吳汶芳、小男孩樂團、原子邦妮等超夯歌手，用音樂來陪伴大家欣賞浪漫煙火秀，絕對是這個八月最精彩的活動之一。

地點：延平河濱公園（淡水河3至5號水門間）

時間：8/22 17:00-22:00

2020桃園蓮花季（7/5-8/30）

2020桃園蓮花季。 圖／桃園觀光導覽網
2020桃園蓮花季。 圖／桃園觀光導覽網

2020桃園蓮花季。 圖／IG, ruru031717
2020桃園蓮花季。 圖／IG, ruru031717

每到夏天就是蓮花盛開的季節，說到台灣賞蓮聖地絕對非桃園觀音莫屬，由桃園縣政府規劃舉辨的「2020桃園蓮花季」在八月時推出了農事體驗活動要讓大家在賞蓮的同時還能體驗天然環保檸檬酵素DIY、手做荷葉飯 剝蓮子體驗等活動，更重要的是親子免費參加，趕緊帶著全家大小一起去玩吧！（推薦給你：絕對不無聊！這些桃園景點你去過嗎？）

地點：桃園市觀音區金華路與新華路一段交叉路口

時間：

桃園蓮花季：7/5-8/30

農事體驗活動：8/8-8/9 09:00-17:00

2020宜蘭童玩星光樂園（7/18-8/30）

2020宜蘭童玩星光樂園。 圖／IG, jinrongchen
2020宜蘭童玩星光樂園。 圖／IG, jinrongchen

宜蘭童玩節是每年夏天，北台灣的兒童們最期待的活動之一，可惜的是童玩節今年因疫情停辦，不過不用太沮喪，今年的童玩節將改以「童玩星光樂園」的方式呈現，雖然少了過往的水上活動，但今年推出了不一樣的魔幻星光水舞秀、星光遊戲場、星光YA市集、手作DIY活動等豐富的內容及體驗。每天的活動都是從下午四點開始，剛好可以避開赫赫炎炎的太陽，也是個避暑的好去處。（推薦給你：順便玩宜蘭！宜蘭景點推薦）

地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

時間：7/18-8/30 16:00-21:00

2020花蓮紅面鴨FUN暑假（8/1-8/31）

2020花蓮紅面鴨FUN暑假。 圖／IG, guo.haoxiang
2020花蓮紅面鴨FUN暑假。 圖／IG, guo.haoxiang

「紅面鴨FUN暑假」是每年都會在花蓮鯉魚潭舉辦的戶外活動，今年也不例外的將在8月份跟大家見面啦！今年活動相當精彩，尤其是讓遊客們都讚不絕口的「水上百老匯」，將以花蓮在地人文「淨 境 靜 勁」為主題，結合浪漫的水舞、炫麗的特效，成為整場活動的焦點，千萬不要錯過。

地點：花蓮壽豐鯉魚潭

時間：8/1-8/31 09:30-21:30

2020花蓮金針花季（8/1-10/15）

2020花蓮金針花季。 圖／IG, wangjenching
2020花蓮金針花季。 圖／IG, wangjenching

花蓮擁有全台最大面積的金針花海，其中最具代表性的景點就是六十石山與赤科山，只要到了夏天，遍地澄黃延綿至山頭，在陽光照射下閃閃發光，是被本地人稱為「天使的花毯」。如果想要目睹這般美景，你絕對不能錯過「2020花蓮金針花季」，而且今年活動方特別推出六十石山、赤科山旅遊指南，將一切所需的資訊都集合成冊，讓大家一本在手，就能夠暢遊無阻啦。（推薦給你：花蓮秘境景點大公開）

地點：花蓮縣富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山

時間：8/1-10/15

2020東海岸大地藝術節暨月光．海音樂會（8/4-10/4）

2020東海岸大地藝術節暨月光．海音樂會。 圖／IG, landarteast
2020東海岸大地藝術節暨月光．海音樂會。 圖／IG, landarteast

東海岸大地藝術節從2015年開始舉辦，會沿著台灣東岸舉辦藝術活動，並邀請藝術家駐地創作大型戶外作品，設置在東海岸沿途風景區，稱之為「駐地創作」是一個結合在地風景及文化的藝文活動；「月光•海音樂會」以自然景觀為背景，結合了月升日落、浪起潮退等自然現象的動態展演，除此之外也邀請了拍謝少年、告五人等知名樂團來演出，絕對是能滿足遊客身心靈的一場饗宴。（推薦給你：台東景點、住宿懶人包）

地點：台東縣成功鎮信義里新村路25號

時間：8/4-10/4

2020臺灣國際熱氣球嘉年華（7/11-8/30）

2020臺灣國際熱氣球嘉年華。 圖／Flickr
2020臺灣國際熱氣球嘉年華。 圖／Flickr

想在台灣目睹最具規模的熱氣球嘉年華，那絕對就是要來台東的「臺灣國際熱氣球嘉年華」，2020台東的熱氣球嘉年華從今年的七月初舉辦至今，到訪的旅客已經突破萬人（推薦給你：熱氣球嘉年華系列活動懶人包），而活動也將在八月底結束，還沒到訪的旅客要趕緊把握機會呀！

地點：臺東縣鹿野鄉高台路46號

時間：7/11-8/30

2020臺北親水節（7/18-8/30）

2020臺北親水節。 圖／pixabay
2020臺北親水節。 圖／pixabay

在車水馬龍的台北市區，很難想到原來有個可以戲水的好地方吧！沒錯，「臺北親水節」就辦在熱熱鬧鬧的台北公館自來水園區（推薦給你：全台水上活動大推薦），而今年為了因應報復性旅遊的熱潮，除了原先為各年齡層小朋友的設計的戲水設施，今年還增加超大氣墊水池，就是要讓所有的小朋友，都能夠在這炎熱的暑假暢玩一波。

地點：公館自來水園區（台北市中正區思源街1號）

時間：7/18-8/30

2020澎湖國際海上花火節（2020/7/6-9/3）

2020澎湖國際海上花火節。 圖／Flickr
2020澎湖國際海上花火節。 圖／Flickr

今年七月，每天前往澎湖的遊客就逼近9000人，而讓那麼多遊客爭相前往澎湖的一大原因就是想要親眼看看那盛大炫麗的澎湖花火節啦！今年澎湖的花火節不僅結合了無人機的聲光特效，還以漫威復仇者聯盟為主題設計了獨一無二的煙火秀，精采程度更勝已往，絕對是八月最不可錯過的活動之一。（推薦給你：花火節超詳細活動、景點懶人包）！

小編小提醒：今年台灣離島旅遊人次大爆增，小編提醒大家開心旅遊的同時也要保護大自然，一起維護離島美麗的環境

地點：澎湖馬公、吉貝、七美、望安

時間：7/6-9/3（每周一、每周四）

看了這麼多全台八月活動，是不是已經蓄勢待發了呢，今年許多活動都因為疫情而延後到了暑假舉辦，讓這次暑假的活動更加的豐富多元，不過小編這裏還是提醒大家，不管到哪千萬不要亂丟垃圾，如果要去海邊玩的話，記得使用海洋友善的防曬乳，讓你我都為保護環境多盡一份心力呦。

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime八月份旅遊活動月曆」

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大稻埕 澎湖 熱氣球

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